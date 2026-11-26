Áp lực bán gia tăng trên diện rộng trong phiên sáng 26/11 khiến VN-Index giảm hơn 26 điểm về vùng đáy 4 tháng.

VN-Index mất hơn 26 điểm trong buổi sáng 26/11. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch sáng 26/11 khi áp lực bán xuất hiện ngay từ những phút mở cửa, nhanh chóng đẩy VN-Index xuống dưới vùng 1.670 điểm.

Dù lực cầu bắt đáy có thời điểm giúp chỉ số phục hồi lên vùng 1.677 điểm, đà hồi phục không duy trì được lâu. Áp lực bán ngày càng gia tăng về cuối phiên sáng, kéo chỉ số chính xuống sát mốc 1.660 điểm.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 26,04 điểm (-1,5%) xuống 1.661,41 điểm, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7; HNX-Index tăng 1,2 điểm (+0,5%) lên 228,66 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 1,39 điểm (-1,2%) xuống 118,43 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng đáng kể khi tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 7.277 tỷ đồng . Riêng HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 6.701 tỷ đồng , tăng gần 64% so với cùng thời điểm phiên trước.

Trên cả 3 sàn, số cổ phiếu giảm giá lên tới 515 mã (gồm 24 mã giảm sàn), áp đảo so với 121 mã tăng giá (20 mã tăng trần) và 907 mã đứng giá.

Áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 kết phiên sáng với 26 mã giảm, 2 mã tăng và 2 mã đứng giá, qua đó kéo chỉ số đại diện nhóm này giảm 22 điểm xuống 1.755 điểm.

VN-Index đang neo ở mức thấp nhất 4 tháng. Ảnh: TradingView.

Hai cổ phiếu duy nhất giữ được sắc xanh trong rổ VN30 là VNM (+1%) và FPT (+0,3%), trong khi BSR và VJC đứng giá tham chiếu.

Nhóm ngân hàng đồng loạt suy yếu với LPB (-3,5%), TCB (-2,7%), ACB (-2%), HDB (-1,8%), BID (-1,5%), CTG (-1,5%), VPB (-1,5%) và MBB (-1,4%).

Tình trạng tương tự diễn ra ở nhóm chứng khoán khi hàng loạt mã như VND (-2,9%), SHS (-2,3%), VIX (-2%), SSI (-1,6%), HCM (-1,3%) và VCI (-1,1%) chìm trong sắc đỏ.

Nhóm bất động sản thậm chí chịu áp lực bán mạnh hơn với VIC *-1,1%), VHM (-1,8%), NLG (-6,5%), NVL (-5,2%), KDH (-4%), TCH (-3,5%), VPI (-3,3%), CEO (-2,7%) và DXG (-1,4%).

Diễn biến tiêu cực còn lan sang nhóm cổ phiếu công nghiệp và xây dựng với GMD (-4,6%), CTD (-4,1%), GEX (-4%) và CII (-3,7%). Ở nhóm bán lẻ, PNJ (-4,7%) và MWG (-3,2%) cũng ghi nhận mức điều chỉnh mạnh.

Điểm tích cực hiếm hoi trong phiên sáng là nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng gần 32 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Dòng vốn ngoại tập trung giải ngân vào FPT (+ 38 tỷ đồng ), CTD (+ 35 tỷ đồng ), VNM (+ 35 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, TCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với gần 66 tỷ đồng , theo sau là VIC (- 37 tỷ đồng ), NLG (- 30 tỷ đồng ).

Diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa công bố kết luận sơ bộ cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Theo đó, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết mức thuế này có thể giảm xuống 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng.

Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh đây mới là đề xuất, chưa có hiệu lực và chưa được áp dụng chính thức. Phía Mỹ sẽ tiếp nhận ý kiến, tham vấn các bên liên quan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Dự kiến, USTR sẽ tổ chức phiên điều trần công khai từ ngày 25/1/2027. Quyết định cuối cùng có thể được đưa ra sớm nhất vào tháng 2/2027 và muộn nhất ngày 11/3/2027.

Hiện Việt Nam và Mỹ vẫn đang nỗ lực hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng trong thời gian sớm nhất.