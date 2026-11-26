Giá vàng trong nước chưa phát tín hiệu phục hồi. Trong khi đó, chênh lệch giá mua - bán vẫn ở mức cao tiếp tục đẩy người mua vàng vào thế bất lợi.

Sau 7 ngày giảm hơn 3 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước vẫn chưa phát tín hiệu phục hồi. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường vàng trong nước sáng 26/11 tiếp tục rơi vào trạng thái trầm lắng khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đi ngang. Sau nhịp giảm mạnh những ngày trước đó, kim loại quý trong nước vẫn chưa thể tìm lại đà tăng, trong khi người mua ở vùng giá cao đang phải đối mặt với khoản thua lỗ ngày càng lớn.

Người mua vàng lỗ nặng

Sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữ nguyên giá mua vàng miếng ở mức 129,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở 134,1 triệu đồng, không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước.

Tương tự, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng quanh 134 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi so với hôm qua.

Dù giá vàng miếng tạm ngừng biến động, áp lực thua lỗ đối với người nắm giữ vẫn chưa hạ nhiệt. Tính trong 7 ngày gần nhất, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm hơn 3 triệu đồng, tương đương mức giảm gần 3%.

Giá giao dịch hiện tại của vàng miếng cũng là vùng thấp nhất trong hơn một năm trở lại đây.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp vẫn duy trì chênh lệch giá mua - bán lên tới 5 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa người mua vàng miếng 7 ngày qua đang phải gánh khoản lỗ khoảng 8 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng chưa xuất hiện dấu hiệu khởi sắc.

Sáng nay, SJC giữ nguyên giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở 127,9-133,9 triệu/lượng. Đáng chú ý, chênh lệch giữa hai chiều mua và bán lên tới 6 triệu đồng/lượng.

Với khoảng cách này, người mua vàng nhẫn tại SJC sẽ lập tức chịu khoản lỗ 6 triệu đồng/lượng, ngay cả khi giá thị trường không có thêm biến động.

Tại các thương hiệu khác, Tập đoàn DOJI và Công ty Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,5 - 133,5 triệu/lượng. Phú Quý giao dịch tại 128,5 - 132,5 triệu/lượng, PNJ giữ giá 126,5 - 132 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng niêm yết ở mức 132,5 - 134 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại nhóm doanh nghiệp lớn vẫn dao động trong khoảng trên dưới 5 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng chỉ niêm yết chênh lệch này ở 1,5 triệu đồng.

Trong khi, PNJ hiện chấp nhận mua vào vàng nhẫn với giá thấp nhất thị trường.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT ĐỘNG Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 137.6 139.4 139.5 138 138 138 138.2 138.5 136 136 135 134.5 134.5 134.5 134.7 134.2 133.2 129.2 128.5 128.5 133 133 129.1 129.1 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140 140.6 142.4 142.5 141 141 141 141.2 141.5 139 139 138 137.5 137.5 137.5 137.7 137.2 136.2 134.2 133.5 133.5 135 135 134.1 134.1

Áp lực lạm phát Mỹ gia tăng lo ngại với vàng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng chưa cho thấy động lực phục hồi rõ ràng, hiện giao dịch quanh vùng 3.588 USD /ounce. Kim loại quý vẫn lình xình gần vùng giá thấp nhất hơn một năm, trong bối cảnh dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 10 tăng mạnh, làm gia tăng những lo ngại về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư hiện hướng về cuộc họp chính sách tháng 12 của Fed. Khi áp lực lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của cơ quan này, khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí tiếp tục tăng lãi suất, đang trở thành yếu tố gây sức ép lên sức hấp dẫn của vàng.

Bên cạnh đó, những bất ổn trong chính sách thương mại của Mỹ cũng khiến tâm lý thị trường thêm thận trọng. Việc Tổng thống Donald Trump một lần nữa đề xuất áp thuế quan mới đối với các đối tác thương mại lớn làm gia tăng những lo ngại về triển vọng kinh tế và lạm phát toàn cầu.

Một số nhà phân tích quốc tế nhận định nếu lạm phát Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao, Fed có thể phải kéo dài chính sách tiền tệ thắt chặt. Mặt bằng lãi suất cao thường làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không đem lại lợi suất - qua đó tiếp tục gây áp lực lên giá kim loại quý.

Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí) mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 113 triệu đồng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.