Phần lớn chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm tuần tới, trong bối cảnh kim loại quý vừa trải qua một tuần giao dịch mất hơn 8% giá trị.

Giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục suy yếu trong tuần giao dịch tới. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới tiếp tục trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi chịu sức ép từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh và đồng USD lên giá.

Những yếu tố này lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi làn sóng bán tháo cổ phiếu, khởi phát từ nhóm công nghệ ngày càng lan rộng, kéo theo hoạt động thanh lý trên nhiều thị trường và đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Phố Wall tiếp tục bi quan về giá vàng tuần tới

Cụ thể, giá vàng thế giới mở đầu tuần giao dịch ở mức 3.869 USD /ounce. Kim loại quý có thời điểm phục hồi và đạt mức cao nhất tuần 3.901 USD /ounce vào thứ ba.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trong phiên giao dịch thứ tư và kéo sang thứ năm, khiến giá vàng giảm sâu xuống dưới ngưỡng 3.800 USD /ounce.

Đà giảm tiếp tục tăng tốc sau khi biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed được công bố. Làn sóng bán tháo trở nên nghiêm trọng hơn trong phiên giao dịch thứ sáu và rạng sáng thứ bảy khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục lao dốc. Giá vàng giao ngay có thời điểm chạm đáy tuần ở 3.502 USD /ounce.

Tuy nhiên, một nhịp phục hồi vào cuối phiên đã giúp kim loại quý tăng trở lại khoảng 35 USD /ounce, thu hẹp mức giảm trước khi khép lại tuần giao dịch.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News với 15 nhà phân tích tại Phố Wall thì có tới 9 người (chiếm 60%) dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Chỉ 4 chuyên gia (chiếm 27%) kỳ vọng kim loại quý tăng giá, trong khi 2 người còn lại (chiếm 13%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, trong tổng số 207 lượt bình chọn thì có 95 người (chiếm 46%) dự báo giá vàng đi xuống. Trong khi đó, 74 người (chiếm 36%) kỳ vọng giá tăng và 38 người còn lại (chiếm 18%) chưa xác định được xu hướng.

CHUYÊN GIA VÀ NHÀ ĐẦU TƯ BI QUAN VỀ GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Khảo sát hàng tuần của Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 27 13 60 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Tuần giao dịch tới, thị trường vàng sẽ chịu tác động từ một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Vào thứ hai, nhà đầu tư sẽ theo dõi chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất sơ bộ do S&P Global công bố. Sang thứ ba, thị trường chú ý đến chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 11.

Tới thứ tư sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế được công bố, gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), số liệu GDP sơ bộ quý II, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 10 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Sau đó, thị trường Mỹ nghỉ giao dịch nhân dịp Lễ Tạ ơn vào thứ năm.

Vàng mất sức hút khi kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt

Đánh giá về triển vọng của vàng vào thời gian tới, Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng vai trò phòng ngừa lạm phát của mặt hàng này đang phản tác dụng trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát suy giảm.

Theo ông, khi giá năng lượng đi xuống và người tiêu dùng bắt đầu kỳ vọng lạm phát thấp hơn, nhu cầu nắm giữ vàng như một công cụ bảo vệ sức mua cũng bị ảnh hưởng.

Theo Cieszynski, đà giảm của vàng không đơn thuần xuất phát từ hoạt động chốt lời hay việc nhà đầu tư bán tài sản để bù đắp thua lỗ trên thị trường cổ phiếu. Thay vào đó, diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong câu chuyện lạm phát, khi thị trường ngày càng nghiêng về kịch bản áp lực giá cả hạ nhiệt.

Chuyên gia này cho biết thanh khoản thị trường có thể mỏng hơn khi kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ đến gần, khiến biến động giá dễ trở nên mạnh hơn nếu xuất hiện các lệnh mua bán lớn. Về các ngưỡng kỹ thuật, Cieszynski cho rằng vùng 3.200- 3.400 USD /ounce có thể trở thành khu vực hỗ trợ tiếp theo nếu giá vàng tiếp tục suy yếu.

Ở góc nhìn khác, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường tại FxPro, cho rằng đợt giảm mạnh của vàng có liên quan đến quá trình giảm đòn bẩy trên thị trường tài chính, diễn ra cùng thời điểm chứng khoán bị bán tháo.

Theo ông, trong bối cảnh thị trường cổ phiếu suy yếu, nhà đầu tư không chỉ bán cổ phiếu mà còn giảm nắm giữ vàng và các tài sản khác để thu hẹp rủi ro hoặc đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Điều này khiến kim loại quý không thể phát huy đầy đủ vai trò trú ẩn như thường thấy trong những giai đoạn bất ổn.

Còn nhóm phân tích của CPM Group đưa ra khuyến nghị tạm dừng giao dịch mua vào đối với vàng, đồng thời xác định vùng mục tiêu bán trong khoảng 3.560- 4.000 USD /ounce cho giai đoạn từ ngày 18/11 đến 2/12.

Theo CPM Group, vàng đang chịu sức ép từ làn sóng bán tháo trên diện rộng khi đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất thêm hai, thậm chí ba đợt tại các cuộc họp chính sách tiếp theo. Bên cạnh đó, nền kinh tế Mỹ vẫn được đánh giá tương đối ổn định, qua đó góp phần củng cố sức mạnh của đồng USD.

Tuy nhiên, các chuyên gia tại đây vẫn cho rằng rủi ro chính trị và kinh tế trong trung, dài hạn có thể củng cố vai trò của vàng trong danh mục đầu tư, đặc biệt với tư cách một tài sản giúp đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro.