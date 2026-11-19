Trong khi giá vàng thế giới giảm về vùng thấp nhất kể từ tháng 9/2025, giá vàng trong nước cũng tiếp tục đi xuống, hiện đã về dưới 137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục giảm sâu. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 19/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm 500.000 đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán tiếp tục được doanh nghiệp duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chưa ngừng giảm

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng, đưa giá bán xuống dưới 137 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng hiện đã rớt xuống vùng thấp nhất trong tuần, và chỉ còn cách vùng đáy của năm khoảng 700.000 đồng/lượng.

Không nằm ngoài xu hướng này, giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng phổ biến giảm 500.000 đồng/lượng trong phiên sáng nay.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC, Tập đoàn DOJI cùng niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 132,5 - 136,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 133 - 136 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 133,2 - 136,2 triệu/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá mua vào ở 135,2 triệu đồng và bán ra 136,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, PNJ đang niêm yết giá vàng nhẫn trơn ở mức 129,3 - 133,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá mua vào tại doanh nghiệp này hiện chỉ vào khoảng 12,93 triệu đồng/chỉ, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các thương hiệu còn lại.

Đây cũng là giá mua vào thấp nhất mà một doanh nghiệp niêm yết đối với sản phẩm vàng nhẫn kể từ đầu năm đến nay.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHƯA NGỪNG GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 137.6 139.4 139.5 138 138 138 138.2 138.5 136 136 135 134.5 134.5 134.5 134.7 134.2 133.7 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140 140.6 142.4 142.5 141 141 141 141.2 141.5 139 139 138 137.5 137.5 137.5 137.7 137.2 136.7

Vàng thế giới chịu sức ép từ đồng USD

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục suy yếu, hiện giao dịch quanh mức 3.745 USD /ounce, thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Kim loại quý chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và làn sóng bán tháo trên thị trường hàng hóa.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed vừa công bố củng cố kỳ vọng về khả năng cơ quan này tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12. Phần lớn nhà hoạch định chính sách bày tỏ lo ngại lạm phát có thể duy trì ở mức cao, ngay cả khi chi phí năng lượng hạ nhiệt và một số yếu tố gây áp lực lên giá cả dần suy yếu.

Một số quan chức đã ủng hộ việc thắt chặt chính sách tiền tệ ngay tại cuộc họp tháng 10, trong khi 2 thành viên đề cập khả năng tăng lãi suất thêm 0,5%. Diễn biến này khiến triển vọng của vàng trở nên kém tích cực, bởi kim loại quý vốn không mang lại lợi suất và thường chịu áp lực khi lãi suất duy trì ở mức cao.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cũng cho thấy bức tranh tăng trưởng thiếu đồng đều. Doanh số bán nhà chờ xử lý trong tháng 10 giảm 4,7%, mạnh hơn đáng kể so với mức giảm 2% được dự báo, đồng thời xuống thấp nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được thống kê vào năm 2001. Số hợp đồng được ký kết cũng thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, số liệu công bố hôm 17/11 cho thấy doanh số bán lẻ Mỹ chỉ tăng 0,2% trong tháng 10, trong khi sản xuất công nghiệp giảm 0,4%. Những dữ liệu này phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với hoạt động tiêu dùng, sản xuất và thị trường nhà ở tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dù vậy, rủi ro lạm phát dai dẳng vẫn khiến Fed thận trọng trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Đây là yếu tố hạn chế khả năng phục hồi của giá vàng trong ngắn hạn.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD-Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh trong rổ tiền tệ chính) tăng lên 103,82 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, qua đó tạo thêm áp lực lên giá vàng. Đồng USD mạnh khiến kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, giá dầu thô cũng giảm mạnh sau khi dữ liệu cho thấy lượng tồn kho dầu mỏ tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ dư cung trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Cụ thể, giá dầu WTI giao trên sàn Nymex giảm 3,2% xuống còn 83,26 USD /thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 1,3% về mức 91,95 USD /thùng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại của nước này tăng 3,4 triệu thùng, lên 417,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/11, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 58.000 thùng. Tồn kho xăng cũng tăng 5,2 triệu thùng, trong khi tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng thêm 1,6 triệu thùng.

Diễn biến này củng cố lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể vượt nhu cầu khi sản lượng dầu tại Trung Đông phục hồi. Giá năng lượng giảm có thể góp phần hạ nhiệt áp lực lạm phát, song trong bối cảnh đồng USD mạnh và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, vàng vẫn đang chịu nhiều sức ép.