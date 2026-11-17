Giá vàng trong nước tiếp tục giảm trong sáng 17/11, kéo giá bán xuống vùng 137 triệu đồng/lượng. Người mua vàng ở vùng đỉnh đầu năm hiện đã lỗ tới hàng chục triệu đồng/lượng.

Sáng 17/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước (16/11).

Giá vàng vẫn đang 'dò đáy'

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá tương ứng. Sau điều chỉnh, giá bán vàng miếng tại các thương hiệu này phổ biến quanh mức 137,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trên cho thấy xu hướng đi xuống của thị trường vàng trong nước vẫn chưa dừng lại. Trong một tuần qua, giá bán vàng miếng SJC đã liên tục giảm từ vùng 141,5 triệu đồng/lượng xuống còn 137,2 triệu đồng/lượng vào sáng nay. Đáng chú ý, mức giá hiện tại chỉ còn cách vùng đáy của năm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tính chung trong 7 ngày gần nhất, mỗi lượng vàng miếng đã giảm khoảng 4,3 triệu đồng, tương đương 3% giá trị. Nếu tính trong một tháng, mức giảm đã vượt 6 triệu đồng/lượng, tức hơn 4%. So với đầu năm, giá bán vàng miếng hiện thấp hơn khoảng 16 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng 10%.

Đáng chú ý, nếu so với vùng đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng từng thiết lập được vào đầu năm, hiện giá vàng miếng SJC đã giảm gần 54 triệu đồng/lượng (-28%).

Đà giảm mạnh cũng khiến những người mua vàng ở vùng giá cao chịu khoản thua lỗ lớn. Với mức giá mua vào 134,2 triệu đồng/lượng hiện nay, người mua vàng tại vùng đỉnh đầu năm đã lỗ tới 57 triệu đồng/lượng do phải cộng thêm chênh lệch từ giá mua vào và bán ra mà các doanh nghiệp đang niêm yết.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHƯA NGỪNG GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 137.6 139.4 139.5 138 138 138 138.2 138.5 136 136 135 134.5 134.5 134.5 134.2 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140 140.6 142.4 142.5 141 141 141 141.2 141.5 139 139 138 137.5 137.5 137.5 137.2

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục đi xuống trong sáng nay, với mức điều chỉnh phổ biến gần 500.000 đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp.

Sau điều chỉnh, SJC neo giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở 133 - 137 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch tại 134 - 137 triệu/lượng; DOJI niêm yết quanh vùng 133,2 - 137,2 triệu/lượng; PNJ giữ giá ở mức 132,4 - 136,6 triệu/lượng và Mi Hồng cũng giảm giá vàng nhẫn về 135,7 - 137,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn thường có diễn biến bám sát giá vàng thế giới và biến động cùng chiều với vàng miếng. Trong một tuần qua, giá mặt hàng này cũng giảm ròng khoảng 3%. Đặc biệt, so với vùng đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng được thiết lập vào cuối tháng 1, giá bán vàng nhẫn hiện đã giảm hơn 54 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 28% sau khoảng 10 tháng.

Đồng USD mạnh lên gây sức ép lên giá vàng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh mức 3.867 USD /ounce, tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 4.000 USD /ounce. Kim loại quý chịu sức ép từ đà tăng của đồng USD, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và làn sóng bán tháo trên diện rộng ở nhóm cổ phiếu công nghệ.

Dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố cho thấy hoạt động sản xuất tại New York vẫn mở rộng nhưng tốc độ đã chậm lại đáng kể. Cụ thể, chỉ số sản xuất Empire State tháng 11 giảm xuống 7,8 điểm, từ mức 25,5 điểm trong tháng 10.

Dù vậy, các đơn đặt hàng và lượng hàng xuất xưởng mới tiếp tục tăng. Việc làm trong khu vực sản xuất cũng mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 4 năm. Trong khi đó, giá nguyên liệu đầu vào và giá bán tăng chậm lại nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Báo cáo này được công bố sau khi Mỹ ghi nhận chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn dự báo. Tuy nhiên, tính theo năm, lạm phát sản xuất đã tăng lên 6,5%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Sự kết hợp giữa hoạt động sản xuất có dấu hiệu chậm lại và áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục đặt Fed trước bài toán khó trong điều hành chính sách tiền tệ. Nếu lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng, cơ quan này có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn, qua đó gây thêm sức ép lên giá vàng.

Hiện tâm điểm chú ý của thị trường vẫn là cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 8-9/12. Theo dữ liệu hợp đồng tương lai, nhà đầu tư đang đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm ở mức khoảng 90%, trong khi xác suất tăng 0,5 điểm phần trăm là 10%.