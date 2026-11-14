Vì sao giá vàng bất ngờ lao dốc?

Giá vàng thế giới giảm hơn 3% trong một phiên, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 trước áp lực từ lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Ngày 12/11, theo giờ Mỹ, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm hơn 3%, xuống còn 3.864 USD /ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Đến phiên giao dịch cuối tuần ngày 14/11, kim loại quý đã phục hồi nhẹ nhưng vẫn chỉ giao dịch quanh 3.883 USD /ounce.

3 sức ép khiến giá vàng giảm mạnh

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm mạnh là dữ liệu lạm phát Mỹ trong tháng 10 cao hơn kỳ vọng của thị trường.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,6% trong tháng 9 nhưng vượt dự báo 0,3%. CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,3%, cao hơn mức dự báo 0,2%.

Mặc dù tốc độ tăng CPI đã chậm lại, mức lạm phát cao hơn dự kiến cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Điều này làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm % trong tháng 12 ở mức 90,8%, trong khi xác suất tăng 0,5 điểm % là 9,2%. Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất được ghi nhận ở mức 0%.

Những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed trong tuần cũng góp phần củng cố kỳ vọng này. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee nhận định các số liệu lạm phát mới nhất đã đạt đến "mức độ không thoải mái", đồng thời nhấn mạnh ngân hàng trung ương Mỹ cần có biện pháp ứng phó.

Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao thường gây bất lợi cho vàng. Đây là tài sản không mang lại lợi suất cố định, do đó sức hấp dẫn có thể suy giảm khi các kênh đầu tư hưởng lãi suất trở nên hấp dẫn hơn.

Bên cạnh triển vọng lãi suất, đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng là những yếu tố gây sức ép lên giá kim loại quý.

Khi đồng USD mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó có thể làm suy yếu nhu cầu trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu tăng khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng lớn hơn, bởi nhà đầu tư có thêm lựa chọn sinh lời từ các tài sản tài chính.

Giá vàng thế giới liên tục đi xuống trong vòng 1 tuần qua. Ảnh: Trading View.

Theo TD Securities, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, chi phí nắm giữ vàng cao hơn và đồng USD mạnh lên đang tạo ra những trở ngại đáng kể đối với kim loại quý. Trước đó, tổ chức này từng cảnh báo giá vàng có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 3.900 USD /ounce. Tuy nhiên, áp lực bán đã khiến giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng này.

Đáng chú ý, dù các ngân hàng trung ương và khu vực công đã mua tổng cộng 675 tấn vàng trong năm nay, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025, TD Securities cho rằng lực mua này vẫn có thể chưa đủ bù đắp sự suy yếu của nhu cầu đầu tư.

Điều này cho thấy lực cầu từ các ngân hàng trung ương chưa chắc có thể tạo thành điểm tựa đủ mạnh nếu dòng tiền đầu tư trên thị trường suy giảm.

Trong dự báo mới nhất, Citibank đã hạ mục tiêu giá vàng trong 3 tháng tới từ 4.800 USD /ounce xuống 4.500 USD /ounce, nhưng giữ nguyên mục tiêu 6-12 tháng ở mức 5.000 USD /ounce.

Giá vàng trong nước mất gần 4 triệu đồng/lượng sau một tuần

Áp lực từ thị trường quốc tế nhanh chóng phản ánh vào giá vàng trong nước. Vàng miếng SJC từ mức 141 triệu đồng/lượng (giá bán) trong phiên 9/11 liên tục đi xuống, trước khi chạm mức 137,5 triệu đồng/lượng trong phiên cuối tuần ngày 14/11. Với mức giá này, giá vàng miếng chỉ còn cách mức đáy của năm chưa tới 2 triệu đồng/lượng.

Và cũng chỉ sau một tuần giao dịch, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm gần 4 triệu đồng, tương đương mức giảm ròng hơn 2%. Người mua vàng miếng ở vùng giá cuối tuần trước đến nay có thể chịu khoản lỗ gần 7 triệu đồng/lượng, tính cả mức giảm giá vàng và chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra tại các doanh nghiệp.

Không chỉ vàng miếng SJC, người mua vàng nhẫn cũng chịu mức giảm giá tương ứng và mức lỗ ròng tương đương vàng miếng do hai sản phẩm này biến động cùng chiều nhau.