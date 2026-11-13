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Kinh doanh

Người mua vàng đã lỗ hơn 9 triệu đồng/lượng sau một tháng

  • Thứ sáu, 13/11/2026 09:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng miếng SJC sáng nay giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, kéo giá bán về 138 triệu đồng. So với hồi giữa tháng 10, người mua vàng hiện đã lỗ hơn 9 triệu đồng mỗi lượng.

Người mua vàng lỗ đậm chỉ sau một tháng. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng so với chốt phiên liền trước (12/11).

Cùng xu hướng giảm có thêm CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... khi giá bán vàng miếng tại các doanh nghiệp này cũng giảm cả triệu đồng xuống chỉ còn 138 triệu đồng/lượng.

So với cách đây một tháng, giá vàng miếng SJC đã giảm đáng kể. Theo đó vào hồi giữa tháng 10, mỗi lượng vàng được doanh nghiệp bán ra ở mức khoảng 144,3 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng ở vùng giá giữa tháng 10 nếu bán lại theo giá mua vào 135 triệu đồng/lượng hiện nay có thể chịu khoản lỗ hơn 9 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU
Nguồn: SJC.
Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11
Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 137.6 139.4 139.5 138 138 138.2 136 136 135
Bán ra
144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140 140.6 142.4 142.5 141 141 141 141.2 141.5 139 139 138

Áp lực giảm giá cũng lan sang thị trường vàng nhẫn. Sau mức giảm khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng tương tự vàng miếng, hiện vàng nhẫn cũng chủ yếu được các doanh nghiệp bán ra quanh vùng 137-138 triệu đồng/lượng.

Trong đó, Công ty SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng điều chỉnh giảm giá mặt hàng này về quanh 135 - 138 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ và DOJI đưa giá vàng nhẫn tròn về vùng 133,2 - 137,4 triệu/lượng.

Công ty Mi Hồng lại giữ nguyên giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn so với giá chốt phiên liền trước, hiện giao dịch quanh 136,5 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang hồi phục, tăng khoảng 30 USD/ounce (+0,8%) so với giá mở cửa, lên 3.910 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn đang giao dịch dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, là mức thấp trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 122 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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