Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới bị ảnh hưởng bởi lực bán tháo mạnh trên thị trường. Diễn biến này khiến giá kim loại quý sụt giảm mạnh gần 100 USD/ounce.

Sau 2 phiên liên tiếp giao dịch trên 4.100 USD /ounce, giá vàng thế giới đang gặp trở ngại để duy trì mức giá này. Cụ thể trong phiên giao dịch đang diễn ra, kim loại quý ghi nhận xu hướng lao dốc mạnh gần 100 USD xuống thẳng vùng 4.042 USD /ounce.

Thị trường phái sinh cũng chịu ảnh hưởng khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ giảm 1,34% còn 4.059,3 USD /ounce.

Với các loại kim quý khác, giá palladium giảm 1% còn 1.031,2 USD /ounce, bạch kim hạ hơn 2,5% xuống 1.533 USD /ounce. Riêng giá bạc giao ngay "bay" 2,9% giá trị xuống còn 51,86 USD /ounce.

Giá vàng thế giới đang sụt giảm nhanh chóng. Biểu đồ: Kitco.

Chuyên gia Kitco nhận định thị trường vàng đang chịu áp lực bán mạnh khi tình trạng lạm phát dai dẳng làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất mạnh tay trong tháng tới nhằm hạ nhiệt đà tăng của giá tiêu dùng.

Theo số liệu Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 10/11 (giờ Mỹ), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này đã tăng 0,4% trong tháng 10, sau khi tăng 0,6% trong tháng 9. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo CPI tháng 10 tăng 0,3% so với tháng liền trước.

Báo cáo cũng cho thấy giá năng lượng cao đang tạo ra tác động ngày càng rõ nét đến mặt bằng giá chung của nền kinh tế. Cụ thể, CPI lõi, chỉ số loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, tăng cao hơn dự báo. Trong tháng trước, CPI lõi tăng 0,3%, tương đương mức tăng của tháng 9. Thị trường từng đưa ra dự báo chỉ số này chỉ tăng 0,2%.

Bên cạnh đà tăng của giá năng lượng, Cục Thống kê Lao động Mỹ còn chỉ ra một rủi ro mới liên quan đến chi phí nhà ở ngày càng cao. Theo báo cáo, chỉ số giá nhà ở tăng 0,3% trong tháng trước, đóng góp hơn 30% vào tổng thể mức tăng CPI trong tháng.

Chi phí năng lượng cũng tiếp tục đi lên, dù tốc độ tăng đã chậm lại so với tháng 9. Cụ thể, chỉ số giá năng lượng tăng 0,7%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 5,2% của tháng 9. Trong khi đó, chỉ số giá thực phẩm tăng 0,5%.

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài nhiều tháng trong năm ngoái cũng tiếp tục gây khó khăn cho giới kinh tế, khi báo cáo mới nhất không có số liệu lạm phát so sánh theo năm.

Báo cáo cho biết Cục Thống kê Lao động Mỹ không thể thu thập dữ liệu giá tiêu dùng trong tháng 10/2025 do chính phủ Mỹ khi đó đóng cửa, khiến hoạt động cấp ngân sách cho cơ quan này bị gián đoạn. Vì thiếu số liệu của tháng 10/2025, BLS không thể tính toán và công bố mức biến động giá trong 12 tháng tính đến tháng 10/2026 đối với những nhóm chỉ số không có dữ liệu để đối chiếu.

Đáng chú ý, trước khi số liệu CPI mới nhất được công bố, thị trường vàng vốn đã gặp khó khăn khi nhà đầu tư phản ứng trước những phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller. Tại Hội nghị Watchers Conference của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ở London, ông bày tỏ ủng hộ khả năng tăng lãi suất thêm 0,5 điểm % trong tháng tới.

"Tôi cho rằng cần cân nhắc tăng lãi suất điều hành thêm 0,5 điểm % tại cuộc họp tháng 12. Nếu chỉ tăng 0,25 điểm %, uy tín của chúng ta sẽ bị đặt vào tình thế rủi ro, và tôi không muốn chấp nhận rủi ro đó", ông nói.

Ông Waleed Said, chuyên gia phân tích kỹ thuật tại GivTrade, cho rằng số liệu lạm phát mới nhất không phải tín hiệu tích cực đối với giá vàng trong các tháng còn lại của năm.

Theo ông, lạm phát vẫn ở mức cao và sẽ không tự giảm về mục tiêu đã đặt ra nếu không có thêm biện pháp can thiệp. Đây cũng là lý do thị trường hiện gần như đã tính đến khả năng tăng lãi suất trong tháng 12.

"Việc giá vàng giảm hơn 2% trong ngày đã nói lên tất cả. Khi thị trường nhận định chính sách tiền tệ sẽ thắt chặt hơn, vàng là một trong những tài sản đầu tiên phải điều chỉnh lại giá", ông nhận định.

Trong một bản lưu ý, ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, cho biết dù dự báo Fed chỉ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, số liệu lạm phát mới nhất đã khiến khả năng tăng lãi suất vào tháng 1 trở thành một kịch bản cần tính đến.