Giá vàng thế giới vượt 4.100 USD/ounce

Sau nhiều ngày giảm sâu và giằng co quanh 4.000 USD, giá vàng thế giới đã chính thức quay trở lại vùng giá 4.100 USD trong phiên giao dịch mới nhất.

Giá vàng thế giới chạm mốc 4.108 USD/ounce (+31 USD) trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: Reuters.

Bắt đầu phiên giao dịch của tuần mới, giá vàng thế giới đã tăng chạm mốc 4.108 USD /ounce (+ 31 USD ) sau nhiều ngày giằng co quanh 4.000 USD /ounce.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX cũng ghi nhận sự phục hồi so với phiên cuối tuần trước khi nhích thêm gần 1% lên 4.108 USD /ounce.

Các kim loại khác cũng ghi nhận sự khởi sắc trong phiên giao dịch sáng nay. Cụ thể, giá bạc giao ngay tăng 2% lên 52,8 USD /ounce, bạch kim tăng 1,17% lên 1.550 USD /ounce, trong khi palladium nhích thêm 2% lên 1.025 USD /ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên giao dịch mới nhất. Biểu đồ: Kitco.

Hiện tại, giá vàng đang được hưởng lợi nhờ sự suy yếu của đồng USD. Theo cập nhật trên TradingView, chỉ số USD-Index đang dần hạ nhiệt xuống 102,2 (0,07%).

Về triển vọng giá vàng trong tuần này, John Weyer, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định dù kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đã phần nào tháo gỡ bất ổn trên thị trường, triển vọng của đồng USD và vàng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Tổng thống Donald Trump.

Thị trường dầu thô cũng gây chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần khi mặt hàng này đang trải qua đợt giảm giá mạnh nhất theo tuần kể từ tháng 4/2020, trong bối cảnh giới giao dịch cân nhắc giữa những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran và các cuộc tấn công mới tại khu vực.

Hiện, dầu Brent chuẩn toàn cầu hạ xuống dưới 98 USD /thùng, sau khi mất hơn 16% trong tuần trước. Trong khi đó, giá dầu thô WTI tại Mỹ dao động quanh mức 90 USD /thùng.

Giá dầu đã lao dốc từ mức đỉnh cao nhất trong 6 tháng thiết lập vào cuối tháng 10, sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Kết quả này càng củng cố kỳ vọng rằng xung đột sẽ không trở nên nghiêm trọng hơn, theo Bloomberg.

Trên Phố Wall, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ nhích nhẹ trong phiên giao dịch qua đêm ngày 8/11 (giờ Mỹ). Giới đầu tư đang theo dõi khả năng duy trì đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ, đồng thời chờ đợi loạt dữ liệu lạm phát quan trọng và báo cáo kết quả kinh doanh từ các doanh nghiệp AI lớn trong tuần này, theo CNBC.

Cụ thể, hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0,3%. Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng thêm 0,2%.

Tại châu Á, diễn biến thị trường trong phiên giao dịch ngày 9/11 phân hóa, trong đó chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục chịu lực bán tháo mạnh từ phiên cuối tuần trước.

Chỉ số Kospi chuẩn của Hàn Quốc giảm nhẹ, trong khi chỉ số Kosdaq, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, mất 0,87%.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,39%, sau khi khởi đầu phiên giao dịch trong sắc xanh.

Ngược lại, thị trường Nhật Bản lại đi lên khi chỉ số Nikkei 225 tăng 1,97%, trong khi Topix tăng 2,8%.

Trong ngày đầu tuần, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi số liệu lạm phát của Trung Quốc. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo chỉ số này tăng 0,8%, thấp hơn so với mức 0,9% ghi nhận trong tháng 9.

Tuần này, thị trường chờ đón ít dữ liệu kinh tế. Vào thứ ba, thị trường sẽ đón nhận thông tin về chỉ số CPI của Mỹ tháng 10. Đến thứ năm là dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán nhà hiện có trong tháng 10. Khép lại vào sáng thứ sáu là báo cáo PPI tháng 10.