Trung Quốc gom vàng suốt 24 tháng liên tiếp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng dự trữ vàng trong tháng 10, đánh dấu 24 tháng liên tiếp mua ròng kim quý, trong bối cảnh giá vàng trải qua đợt giảm mạnh nhất kể từ năm 2008.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua gần 26 tấn vàng trong tháng 10. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu chính thức được công bố ngày 7/11, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua thêm 830.000 ounce vàng, tương đương khoảng 25,8 tấn trong tháng 10. Tính chung 10 tháng đầu năm, nước này đã gom khoảng 129 tấn kim loại quý.

Việc ngân hàng trung ương Trung Quốc liên tục mua vàng cũng tác động đến nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân tại nước này. Trong tháng 10, các hộ gia đình Trung Quốc đã mua vàng quanh mức 4.000 USD /ounce, với kỳ vọng lực mua trong dài hạn sẽ tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý.

Động thái gom vàng ở Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh giá vàng mất gần 7% giá trị trong tháng 10. Kim loại quý lùi xuống dưới vùng giá 4.000 USD /ounce vào cuối tháng, thậm chí có thời điểm chạm đáy một năm ở mức 3.870 USD /ounce. Đây là mức giảm sâu nhất của giá vàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tuy nhiên, giá vàng đã phục hồi phần nào sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 5/11, dù vẫn thấp hơn 20% so với mức ghi nhận khi xung đột Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã báo cáo mua ròng 321 tấn vàng trong quý III, mức cao nhất kể từ năm 2024. Trong đó, PBoC là ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất quý này. Tốc độ tích lũy vàng của quốc gia tỷ dân ngày càng được đẩy nhanh trong những tháng gần đây.

Riêng trong tháng 9, các ngân hàng trung ương đã tích lũy 61 tấn vàng, mức cao nhất theo tháng kể từ đầu năm 2026. Ngân hàng Quốc gia Ba Lan là bên mua vàng lớn nhất với 25 tấn, xếp sau là Trung Quốc với 23 tấn.

Trong khi đó, Uzbekistan, Kazakhstan, Jordan, Cộng hòa Czech và Bolivia cũng được xếp vào nhóm các quốc gia mua ròng vàng. Cụ thể, Uzbekistan (7 tấn) và Kazakhstan (5 tấn) tiếp tục duy trì hoạt động mua vào, cùng với Jordan (4 tấn), Cộng hòa Czech (2 tấn) và Bolivia (1 tấn).

Tính chung 9 tháng đầu năm, Ba Lan và Trung Quốc là 2 quốc gia mua kỷ lục hơn 100 tấn vàng. Ba Lan dẫn đầu với 123 tấn, trong khi Trung Quốc đạt 103 tấn.

Uzbekistan, Kazakhstan, Cộng hòa Czech, Singapore và Chile đều ghi nhận lượng mua ròng vàng ở mức hai chữ số (từ 10 tấn trở lên) trong năm nay. Bên cạnh đó, hoạt động mua ròng cũng diễn ra khá tích cực tại nhiều quốc gia thuộc nhóm thị trường mới nổi, dù lượng mua của mỗi nước đều dưới 10 tấn.

Trái ngược với xu hướng trên, Nga là quốc gia bán ròng vàng nhiều nhất trong tháng 9 với khoảng 6 tấn, nối dài chuỗi bán ròng suốt 9 tháng liên tiếp, nâng tổng lượng bán ròng trong 3 quý lên tới 62 tấn.

Tính chung 3 quý đầu năm, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là quốc gia bán ròng vàng nhiều nhất (82 tấn). Phần lớn hoạt động bán ra tập trung trong quý I và dần trầm lắng hơn trong 2 quý tiếp theo.

Trong khi đó, Azerbaijan không ghi nhận thay đổi trong quý III, song quỹ dầu mỏ quốc gia của nước này đã bán ròng tổng cộng 22 tấn vàng kể từ đầu năm.