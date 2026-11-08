Giá vàng tuần tới sẽ tăng tiếp hay đảo chiều?

Sau một tuần biến động mạnh, giá vàng phục hồi trở lại trên mốc 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, triển vọng tuần tới vẫn chưa rõ ràng.

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Sau cú bán tháo mạnh, kim loại quý dần phục hồi nhờ những diễn biến từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng gặp lực cản khi các mã chứng khoán công nghệ bị bán tháo và dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Phố Wall chia rẽ, nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng giá vàng tăng

Tuần này, giá vàng giao ngay mở cửa phiên đầu tuần ở mức 3.875 USD /ounce rồi tăng lên khi giá dầu hạ nhiệt, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát. Đà phục hồi chững lại vào thứ ba khi dữ liệu kinh tế Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD mạnh hơn gây áp lực lên giá vàng, khiến kim loại quý giảm xuống dưới 3.900 USD /ounce.

Đà tăng tiếp diễn vào tối thứ ba và thứ tư sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD giảm mạnh là lực đẩy lớn giúp giá vàng tăng vọt lên trên 4.000 USD /ounce.

Đà tăng tiếp tục vào thứ năm, khi giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất tuần ở 4.147 USD /ounce, trước khi đợt bán tháo các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu gây ra tình trạng thanh lý mới trên khắp các thị trường tài chính.

Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh vào thứ sáu sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 165.000 việc làm, vượt xa kỳ vọng. Dữ liệu thị trường lao động khả quan hơn đã củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Fed vào tháng 12, giúp giá vàng lên gần 4.070 USD /ounce khi kết thúc tuần.

Tuần này, 13 nhà phân tích đã tham gia khảo sát của Kitco News, trong đó có 4 chuyên gia (chiếm 31%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 5 người khác (chiếm 38%) dự báo kim loại quý sẽ giảm; 4 người còn lại (chiếm 31%) dự đoán giá đi ngang.

Trong cuộc thăm dò trực tuyến với 212 nhà đầu tư nhỏ lẻ thì có tới 143 người (chiếm 68%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 32 người (chiếm 15%) dự báo kim loại quý giảm giá và 37 người (chiếm 18%) kỳ vọng giá ổn định.

Tuần tới có ít dữ liệu kinh tế được công bố. Vào thứ ba, thị trường sẽ đón nhận thông tin về chỉ số CPI của Mỹ tháng 10. Đến thứ năm là dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán nhà hiện có trong tháng 10. Khép lại vào sáng thứ sáu là báo cáo PPI tháng 10.

PHẦN LỚN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ĐOÁN GIÁ VÀNG TĂNG TRONG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 31 38 31 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Chuyên gia nói gì về giá vàng tuần tới?

John Weyer, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định dù kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đã phần nào tháo gỡ bất ổn trên thị trường, triển vọng của đồng USD và vàng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các quyết định của Fed và Tổng thống Donald Trump.

Theo chuyên gia này, cuộc bầu cử không làm thay đổi định hướng hoạt động của Fed. Do đó, giới giao dịch kim loại quý sẽ phải tiếp tục chờ đợi động thái của ngân hàng trung ương Mỹ trong cuộc họp chính sách tháng 12.

Một yếu tố khác có thể tác động đến vàng là triển vọng đồng USD sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, theo Weyer, Tổng thống Donald Trump vẫn nắm quyền quyết định đối với nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là chính sách thương mại, thuế quan và đối ngoại.

Weyer nhận định kim loại quý vẫn có sức hấp dẫn trong hai năm tới, bởi nhà đầu tư khó dự đoán những quyết sách tiếp theo của chính quyền Mỹ. Ông cho rằng vàng vừa là tài sản phòng vệ, vừa trở thành những thị trường có tính đầu cơ cao trong bối cảnh bất ổn chính trị và địa chính trị kéo dài.

Về ngắn hạn, chuyên gia của Walsh Trading nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục tăng. Ông đánh giá các ngưỡng 3.900 USD và 4.000 USD /ounce có khả năng trở thành vùng hỗ trợ đáng chú ý, thu hút lực mua từ những nhà đầu tư muốn quay trở lại thị trường sau đợt bán tháo trước đó.

Cùng quan điểm lạc quan, các nhà phân tích tại CPM Group đã đưa ra khuyến nghị mua vàng, với mục tiêu giá ban đầu 4.275 USD /ounce và mức cắt lỗ 3.970 USD /ounce.

CPM Group nhận định diễn biến giá vàng gần đây đang cho thấy tín hiệu tích cực. Theo nhóm phân tích, các nhịp điều chỉnh giảm ngắn hạn kể từ cuối tháng 8 và cuối tháng 10 có thể đang hình thành nền tảng cho một xu hướng tăng mới. Những bất ổn về kinh tế vĩ mô, tài chính và chính trị được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư, qua đó tạo dư địa cho giá vàng đi lên.

Theo CPM Group, nếu giá vàng duy trì ở vùng cao và tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian dài, khả năng xuất hiện những đợt bứt phá mạnh sẽ lớn hơn.

Dù vậy, triển vọng tăng giá không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, lại dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới, cho thấy thị trường kim loại quý vẫn tồn tại những quan điểm trái chiều sau đợt phục hồi mạnh vừa qua.