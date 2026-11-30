Một khung hình quy tụ loạt dự án tỷ USD ở Thủ Thiêm
Quanh công trường Trung tâm hành chính mới TP.HCM, hàng loạt khu đô thị cao cấp, công trình giao thông và tổ hợp thương mại đang tạo nên diện mạo mới cho Thủ Thiêm.
Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM đang được triển khai tại Thủ Thiêm, với quy mô khoảng 46,7 ha và tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng.
Bao quanh khu vực này là hàng loạt công trình đang góp phần định hình diện mạo đô thị bên bờ đông sông Sài Gòn. Nổi bật có Khu đô thị Sala, The Metropole Thu Thiem, Empire City đã bàn giao một phần và tiếp tục xây dựng; cầu Ba Son, hầm Thủ Thiêm đã đưa vào khai thác, trong khi cầu đi bộ đang hoàn thiện.
Bên cạnh những công trình hiện hữu, nơi đây tiếp tục ghi nhận các dự án đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng như Lotte Eco Smart City, kế hoạch phát triển tòa tháp tài chính 99 tầng và đấu giá nhiều lô đất có giá trị lớn.
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Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM
Đang xây dựng
Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM
Trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm hội nghị biểu diễn, quảng trường, công viên và hạ tầng kỹ thuật
Nhà đầu tư BTCông ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thành viên Sun Group)
Khởi công29/4/2026
Dự kiến hoàn thành2028
Quy mô~46,7 ha
Vốn đầu tư~29.600 tỷ đồng
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Lotte Eco Smart City Thu Thiem
Đang xây dựng
Phối cảnh Lotte Eco Smart City Thu Thiem
Tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và nhà ở
Chủ đầu tưTập đoàn Lotte & CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Khởi công23/10/2026
Quy mô~7,45 ha
Tổng vốn đầu tư~60.000 tỷ đồng
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4 tuyến đường chính
Đang xây dựng
4 tuyến đường chính ở Thủ Thiêm
Nhà đầu tư BTĐại Quang Minh
Khởi công2014
Tiến độMột số đoạn đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành đồng bộ
Quy môTổng chiều dài khoảng 11,9 km, gồm 4 tuyến đường và 10 cầu
Đường Trần Bạch Đằng (R1)Dài 3,4 km, rộng 55 m
Đường Tố Hữu (R2)Dài khoảng 3 km, rộng 29,2 m
Đường Nguyễn Thiện Thành (R3)Dài khoảng 3 km, rộng 28,1 m
Đường Bùi Thiện Ngộ (R4)Dài khoảng 2,5 km, rộng 11,6 m
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Tháp TTTC 99 tầng
Chưa xây dựng
Khu đất dự kiến xây tháp 99 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Tổ hợp đa chức năng, tích hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, trung tâm tài chính và không gian lưu trú
Quy mô99 tầng nổi, 5 tầng hầm
Đơn vị đề xuất đầu tưLiên danh Sovico - HDBank; liên danh HFIC - REE - VinaCapital
Tiến độĐã duyệt phương án kiến trúc
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Cung Thiếu nhi TP.HCM
Chưa xây dựng
Phối cảnh Cung Thiếu nhi TP.HCM
Công trình văn hóa, giáo dục, sinh hoạt và hoạt động dành cho thiếu nhi
Đơn vị nghiên cứu đầu tưBcons
Hình thứcHợp đồng BT, không yêu cầu thanh toán
Thời gian đề xuất thực hiện3 tháng thiết kế, 12 tháng thi công
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Các lô đất đấu giá
Chưa xây dựng
Các lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm
|Lô đất
|Giá khởi điểm
|Kết quả đấu giá
|3-12 (1.K3.5.HH)
|~10.198 tỷ đồng
|Ngày 27/11: Không thành
|3-9 (1.K3.3.HH)
|~1.744 tỷ đồng
|Ngày 27/11: Thành công ~1.772 tỷ đồng
|3-8 (1.K3.1.OD)
|~2.632 tỷ đồng
|Ngày 27/11: Không thành
|3-5 (1.K3.4.HH)
|~2.091 tỷ đồng
|Ngày 27/11: Không thành
|1-12 (1.K1.5.DV)
|~5.663 tỷ đồng
|Chưa tổ chức
Xem diện tích, quy mô, loại hình từng lô
|Lô đất
|Diện tích
|Quy mô
|Loại hình dự kiến
|3-12
|~10.060 m2
|25 tầng
|Đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ
|3-9
|~5.009 m2
|10 tầng
|Nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ
|3-8
|~8.568,1 m2
|10 tầng
|Nhà ở
|3-5
|~6.446 m2
|6 tầng
|Nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ
|1-12
|~3,2 ha
|20 tầng
|Thương mại, dịch vụ cấp đô thị
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Khu đô thị Sala
Đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần
Khu đô thị Sala
Căn hộ, biệt thự, nhà phố, shophouse, TTTM, văn phòng
Chủ đầu tưĐại Quang Minh
Quy mô>106 ha
Khởi công2013
Bàn giaoTừ 2016, đang tiếp tục xây dựng
Giá căn hộ~140-250 triệu đồng/m2
Giá nhà liền thổ~450 triệu - 1 tỷ đồng/m2
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The Metropole Thu Thiem
Đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần
The Metropole Thu Thiem
Căn hộ cao cấp, shophouse, văn phòng, khu bán lẻ
Đơn vị phát triểnSonKim Land
Quy mô~7,6 ha
Khởi côngTừ 2018
Tiến độĐã bàn giao 3 phân khu, phân khu cuối dự kiến hoàn thành 2027
Giá căn hộ~250-400 triệu đồng/m2
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Empire City
Đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần
Empire City
Căn hộ, thương mại, văn phòng
Đối tác phát triểnTiến Phước, Trần Thái và Gaw Capital Partners
Quy mô~14,5 ha
Khởi côngTừ 2016
Tiến độĐã bàn giao 3 phân khu Linden, Tilia và Cove; đang triển khai các phân khu còn lại
Giá căn hộ~190-350 triệu đồng/m2
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The River Thu Thiem
Đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần
The River Thu Thiem (ảnh tư liệu)
Căn hộ, shophouse
Đơn vị phát triểnRefico
Quy mô~1,54 ha
Khởi công2019
Bàn giao2022
Giá căn hộ~170-350 triệu đồng/m2
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Thu Thiem Zeit River
Đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần
Thu Thiem Zeit River
Căn hộ, shophouse
Đơn vị phát triểnGS E&C
Quy mô~3,33 ha
Khởi công2021
Bàn giao2023
Giá căn hộ~190-360 triệu đồng/m2
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Cầu Ba Son
Đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần
Cầu Ba Son
Nhà đầu tư BTĐại Quang Minh
Khởi công2015
Thông xe28/4/2022
Quy môToàn tuyến dài 1.465 m (cầu chính dài 886 m), 6 làn xe
Tổng vốn đầu tư~3.082 tỷ đồng
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Hầm Thủ Thiêm
Đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần
Hầm Thủ Thiêm
Chủ đầu tưBan Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây
Khởi công2005
Hoàn thành, thông xe2011
Quy môTổng chiều dài 1.490 m (đoạn hầm dìm dài 370 m), 6 làn xe