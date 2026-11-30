Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM đang được triển khai tại Thủ Thiêm, với quy mô khoảng 46,7 ha và tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng .

Bao quanh khu vực này là hàng loạt công trình đang góp phần định hình diện mạo đô thị bên bờ đông sông Sài Gòn. Nổi bật có Khu đô thị Sala, The Metropole Thu Thiem, Empire City đã bàn giao một phần và tiếp tục xây dựng; cầu Ba Son, hầm Thủ Thiêm đã đưa vào khai thác, trong khi cầu đi bộ đang hoàn thiện.

Bên cạnh những công trình hiện hữu, nơi đây tiếp tục ghi nhận các dự án đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng như Lotte Eco Smart City, kế hoạch phát triển tòa tháp tài chính 99 tầng và đấu giá nhiều lô đất có giá trị lớn.