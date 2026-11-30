George Boedecker, đồng sáng lập Crocs, kể trong hồi ký mới về hành trình đưa đôi giày bị nhiều người chê xấu thành thương hiệu toàn cầu, cùng những sai lầm và biến cố trong đời.

George “Boe” Boedecker Jr., đồng sáng lập Crocs, không xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành công theo khuôn mẫu. Trong cuốn Croc: How I Invented the World's Most Popular Shoe, Became a Massive Success, and Nearly Destroyed Myself - in 15 Easy Lessons, xuất bản tháng 9/2026, ông kể về cuộc đời nhiều biến động, từ tuổi thơ thiếu thốn, những năm làm việc tại Domino’s Pizza đến hành trình đưa một đôi giày bị nhiều người chê xấu thành thương hiệu toàn cầu.

Cuốn sách được viết theo 15 bài học về cuộc sống và kinh doanh, nhưng nội dung chủ yếu được dẫn dắt bằng những câu chuyện cá nhân, có phần phóng túng, hài hước và đôi khi khó tin.

Từ cậu bé lấy sữa của hàng xóm đến người giao pizza cho cầu thủ

Trong một đoạn trích đăng trên Harper’s, Boedecker kể về thời làm giao báo. Khi những gia đình đi nghỉ, sữa được giao đến cửa nhà nhưng không có người nhận. Ông lấy những chai sữa đó mang về, một phần để uống, một phần đem cho anh trai Scott nhằm tránh bị đánh.

Ông còn tìm cách tận dụng những chiếc nắp chai để đổi lấy giảm giá vé xem phim. Chai rỗng sau đó được trả lại trước cửa nhà chủ để họ nhận lại tiền đặt cọc. Boedecker kể câu chuyện với giọng tự trào, thừa nhận hành động lấy sữa là vi phạm pháp luật, nhưng cũng cho thấy cách ông tìm cách kiếm tiền từ những thứ nhỏ nhặt khi còn thiếu thốn.

Sau này, khi làm việc tại Domino’s Pizza ở San Francisco, ông tiếp tục nghĩ ra những cách tiếp cận khách hàng khác thường.

Boedecker kể rằng ông biết địa chỉ nhà của nhiều cầu thủ San Francisco 49ers, một phần nhờ những lần giao pizza trước đó. Khi đội bóng thi đấu xa nhà, ông cùng đồng nghiệp mang pizza đến một số gia đình cầu thủ vào đúng giờ trận đấu, dù không có đơn đặt hàng.

Khi chủ nhà nói họ không gọi pizza, Boedecker trả lời rằng đơn hàng đã được thanh toán, bao gồm cả tiền tip. Những chiếc pizza và đồ uống miễn phí được mang đến đúng lúc các gia đình đang tụ tập xem bóng đá.

Ông cho rằng những cách làm này không hẳn là chiến dịch tiếp thị được tính toán bài bản, mà xuất phát từ suy nghĩ tìm cách tạo ra trải nghiệm khiến khách hàng nhớ đến mình. Trong những năm làm việc tại Domino’s, ông và đồng nghiệp cũng xem việc kinh doanh là cơ hội để tận hưởng cuộc sống, không đơn thuần là công việc.

Ý tưởng về đôi giày bị chê xấu xuất hiện trên chuyến đi thuyền

Crocs bắt đầu từ nhu cầu tìm một đôi giày đi thuyền. Boedecker kể rằng trong chuyến đi đến Caribbean, ông muốn mua một đôi boat shoes nhưng không tìm được sản phẩm phù hợp tại cửa hàng Tommy Bahama.

Ông hình dung một đôi giày nhẹ, thoáng, có thể sử dụng trên thuyền và không làm xước bề mặt. Sau đó, ông cùng cộng sự thử nghiệm một mẫu clog nhựa mua ở cửa hàng dụng cụ, khoan lỗ trên phần thân giày để tăng khả năng thông thoáng.

Những thử nghiệm ban đầu không thành công ngay. Nhưng ý tưởng về một đôi giày làm từ vật liệu nhẹ, tiện dụng và có thiết kế khác biệt tiếp tục được phát triển. Boedecker cùng Scott Seamans và Lyndon Hanson góp phần đưa sản phẩm ra thị trường dưới thương hiệu Crocs.

George Boedecker Jr. cùng Scott Seamans và Lyndon Hanson là 3 nhà đồng sáng lập Crocs. Ảnh: CR.

Đôi giày ban đầu hướng tới người đi thuyền, nhưng nhanh chóng được khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác đón nhận. Thiết kế nhiều lỗ, kiểu dáng cồng kềnh và màu sắc nổi bật khiến Crocs trở thành sản phẩm gây tranh cãi. Có người yêu thích sự thoải mái, trong khi không ít người xem chúng là một trong những đôi giày xấu nhất từng xuất hiện.

Boedecker dành một chương trong sách mang tên “Ugly Is in the Eye of the Beholder” - cái đẹp nằm trong mắt người nhìn - để kể về cách nhóm sáng lập đối diện với những phản ứng trái chiều. Crocs lên sàn chứng khoán năm 2006, trong thương vụ IPO được xem là lớn nhất lịch sử ngành giày dép lúc đó.

Những cuộc vui và mặt trái của hàng triệu USD

Cuộc sống của Boedecker sau thành công kinh doanh cũng là phần đáng chú ý trong hồi ký. Ông kể về những chuyến đi vòng quanh thế giới, các bữa tiệc, mối quan hệ với người nổi tiếng và những tình huống khiến cuộc sống của mình nhiều lần trở nên hỗn loạn.

Trong một đoạn trích, ông nhắc đến những lần gặp Fleetwood Mac, Robin Williams, các cầu thủ 49ers và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Ông cũng kể chuyện mua cây guitar Fender đầu tiên của Keith Richards, những lần bị bắt nhưng không bị kết án, cùng các mối quan hệ cá nhân đổ vỡ.

Có những câu chuyện được kể với giọng hài hước, nhưng phía sau đó là những mất mát. Boedecker viết về bạn bè quay lưng, những người cho rằng họ xứng đáng nhận được nhiều hơn từ thành công của ông, các mối quan hệ rạn nứt và tình yêu không còn như trước.

Ông nhìn lại sự giàu có, danh tiếng và những cuộc vui như các yếu tố có thể góp phần khiến cuộc sống mất cân bằng. Tựa sách Croc cũng nhắc đến việc ông gần như tự hủy hoại bản thân sau khi đạt được thành công lớn.

Một trong những chi tiết đáng chú ý là Boedecker nói mình kiếm được hàng triệu USD nhưng cũng đem cho đi. Cuốn sách dành những chương riêng cho tình yêu, việc nhớ đến những người bị bỏ quên và cách tìm giới hạn của bản thân.

Các chương trong sách có những tiêu đề mang phong cách của Boedecker, như “Do Not Listen to Anyone”, “Rules Are Worth Following Until They're Not”, “Business Should Be Fun”, “Remember the Forgotten” hay “Find Your Limits”.

Những bài học được đặt cạnh các câu chuyện về việc lấy sữa, giao pizza, tìm ý tưởng sản phẩm, phát triển Crocs, các cuộc vui và những sai lầm cá nhân. Cách kể này tạo nên một cuốn hồi ký kinh doanh có phần bất thường, trong đó tác giả không cố xây dựng hình ảnh một CEO luôn đưa ra quyết định đúng.