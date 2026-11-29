Phoom Chirathivat, 37 tuổi, thế hệ kế thừa gia tộc đứng sau Central Group (Thái Lan) - tập đoàn sở hữu hệ thống bán lẻ GO! tại Việt Nam - qua đời sau một vụ tai nạn tối 27/11.

Chân dung ông Phoom Chirathivat. Ảnh: Bangkok Post.

Ông Phoom Chirathivat, người thừa kế thế hệ thứ tư của gia tộc đứng sau tập đoàn bán lẻ Central Group (Thái Lan), đã qua đời ở tuổi 37 sau một vụ tai nạn vào tối 27/11, theo Bangkok Post.

Hiện gia đình và các bên liên quan chưa công bố thông tin chi tiết về vụ tai nạn. Thông tin này gây tiếc thương trong cộng đồng doanh nghiệp và giới kinh doanh nước này.

Ông Phoom là con trai bà Nitsinee Chirathivat, thành viên gia tộc Chirathivat. Gia đình cùng ban lãnh đạo Central Group và các công ty liên kết đã công bố lịch tổ chức tang lễ và lễ hỏa táng cho doanh nhân này tại chùa Wat Debsirindrawas Ratchaworawihan, thủ đô Bangkok.

Phoom Chirathivat là một trong những gương mặt thuộc thế hệ kế thừa của gia tộc Chirathivat - gia đình sáng lập và điều hành Central Group, tập đoàn đa ngành lớn của Thái Lan với hoạt động trải rộng trong lĩnh vực bán lẻ, bất động sản thương mại và khách sạn.

Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Tufts ở Mỹ, sau đó nhận bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Trường Quản lý UCLA Anderson. Trước khi trở về Thái Lan tham gia doanh nghiệp gia đình, Phoom từng giữ chức Phó chủ tịch tại L Catterton, công ty đầu tư được hậu thuẫn bởi tập đoàn hàng xa xỉ LVMH. Tại đây, ông tham gia quản lý một quỹ có quy mô hơn 1,6 tỷ USD .

Sau đó, ông đảm nhiệm vai trò lãnh đạo mảng khách sạn và đầu tư thay thế tại Central Pattana (CPN), doanh nghiệp thành viên của Central Group chuyên phát triển và quản lý bất động sản, trung tâm thương mại. Trong quá trình làm việc, Phoom tham gia mở rộng hoạt động kinh doanh khách sạn, đặc biệt là phát triển thương hiệu GO Hotel. Ông cũng phụ trách các hướng đầu tư mới như trung tâm dữ liệu và đầu tư mạo hiểm.

Bên cạnh công việc tại Central Pattana, Phoom là nhà đồng sáng lập CG Capital Advisory (CG Capital) và giữ vai trò đối tác quản lý. Quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên của doanh nghiệp có quy mô 10 tỷ baht, tập trung vào lĩnh vực khách sạn, du lịch và bất động sản cao cấp tại những thị trường như Bangkok và Phuket.

Sự ra đi của Phoom diễn ra trong bối cảnh Central Group tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Tập đoàn Thái Lan gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2012 thông qua nền tảng bán lẻ Central Retail.

Tại Việt Nam, người tiêu dùng biết đến hệ thống này qua các thương hiệu như GO!, Tops Market, mini go!, Lan Chi Mart và một số chuỗi bán lẻ khác. Central Retail cũng từng thực hiện nhiều thương vụ đáng chú ý, trong đó có việc tiếp quản hệ thống Big C Việt Nam vào năm 2016.

Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tăng trưởng quan trọng của Central Group. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của tập đoàn tại thị trường này đạt khoảng 24 tỷ baht, tương đương 700 triệu USD . Central Retail hiện hợp tác với hơn 5.000 nhà cung cấp trong nước, trong khi hàng Việt chiếm khoảng 95% lượng hàng hóa tại hệ thống GO!.

Sau khi chuyển nhượng chuỗi điện máy Nguyễn Kim để tái cơ cấu hoạt động, Central Retail tiếp tục tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực cốt lõi gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng và trung tâm thương mại.

Đáng chú ý, tháng 9/2026, lãnh đạo Central Group công bố kế hoạch đầu tư thêm khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam trong 10 năm tới, nâng tổng vốn đầu tư dự kiến tại thị trường nước ta lên khoảng 3 tỷ USD . Nguồn vốn sẽ được phân bổ vào các lĩnh vực bán lẻ, bất động sản thương mại và khách sạn.