Dù khối tài sản của CEO Jensen Huang đã bật tăng mạnh sau thông tin được phục chức, ông hiện vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ 13 trong danh sách tỷ phú của Forbes.

Sau hơn một tuần kể từ khi bê bối ngoại tình nổ ra, ông Jensen Huang đã quay trở lại ghế CEO trong sự chào đón của nhiều nhân sự tại Nvidia. Tuy nhiên, danh tiếng và khối tài sản của ông đã chịu sự ảnh hưởng từ bê bối gây chấn động giới công nghệ thế giới trước đó.

Rời khỏi vị trí 10 người giàu nhất hành tinh

Quay ngược thời gian vào ngày 8/11 (giờ Mỹ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia thông báo mở cuộc điều tra liên quan đến việc ông Huang có phải là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không, sau khi New York Times lần đầu đưa tin về mối quan hệ bị cáo buộc giữa ông và Alice Huang.

Trước cáo buộc trên, ông Huang lên tiếng và xác nhận mối quan hệ ngoài hôn nhân. Bên trong bức thư, ông thừa nhận đã không chung thủy với vợ và cam kết hợp tác để điều tra, đồng thời sẽ nỗ lực để lấy lại niềm tin của mọi người.

Đến ngày 9/11, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 7% khi thị trường bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên sau khi cuộc điều tra liên quan đến ông Huang được công bố. Bê bối buộc ông Huang phải hủy các lịch trình phát biểu đã lên kế hoạch trong tuần, trong bối cảnh sự chú ý dành cho ông ngày càng gia tăng. TechCrunch đưa tin ông đã hủy lịch tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ElevenLabs và Diễn đàn CEO Anthropic.

Sau đó một ngày, ông Huang chính thức rời khỏi danh sách 10 người giàu nhất thế giới của Forbes khi giá cổ phiếu Nvidia và tài sản của ông cùng sụt giảm giữa bê bối.

Cả giới công nghệ thế giới được "một phen bất ngờ" khi vào ngày 12/11, Nvidia thông báo ông Huang sẽ "ngay lập tức từ chức Chủ tịch kiêm CEO" và rời khỏi HĐQT công ty. Nvidia bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền cùng Harvey C. Jones làm Chủ tịch HĐQT.

Gần một nửa số thành viên HĐQT Nvidia đã gắn bó với công ty từ thập niên 1990. Biểu đồ: CNN.

Vài giờ sau khi ông Huang từ chức, Reuters đưa tin vị CEO vừa rời nhiệm sở có quan hệ với một nhân viên Nvidia thứ 2. Đây là mối quan hệ ngoài hôn nhân thứ 3 mà ông Huang bị cáo buộc có liên quan.

Tỷ phú đầu tư Leo KuGuan, người từng là một nhà đầu tư lớn tại Nvidia, tuyên bố sẽ ngừng đầu tư vào công ty sau khi ông Huang từ chức. Trả lời Bloomberg hôm 20/11, ông nói: "Tôi sẽ không đầu tư thêm nếu không có Jensen".

Trên mạng xã hội X, ông cũng cho biết chuyển sang "đầu tư nhiều hơn vào các công ty SI khác". SI là cách gọi trí tuệ siêu việt (super intelligence), thuật ngữ mà Tổng thống Donald Trump thường dùng để nói về trí tuệ nhân tạo.

Sự rời đi của vị CEO tài ba khiến nhiều người bàng hoàng, ngay cả chính bản thân ông Huang cũng không thể chấp nhận việc này. Financial Times đưa tin ông Huang đang cân nhắc nỗ lực trở lại Nvidia và đã trao đổi với những người ủng hộ về khả năng quay lại công ty. Trong khi đó, những người ủng hộ ông thành lập một "phòng tác chiến" và phát động chiến dịch kiến nghị nhằm vận động đưa ông trở lại.

Vào ngày 17/11, ông Huang đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi từ chức, cho biết ông rất vinh dự nếu được trở lại vị trí CEO theo đề nghị của HĐQT.

Bê bối ngoại tình nổ ra đã gây ảnh hưởng nặng nề tới khối tài sản của vị tỷ phú. Trong ngày 20/11, khối tài sản ước tính của ông Jensen Huang ở mức 114,3 tỷ USD , đưa ông xuống vị trí thứ 17 trong danh sách của Forbes. Ông đứng sau Carlos Slim Helu, người giàu nhất Mỹ Latinh, và tỷ phú Bill Gates của Microsoft cùng cựu CEO Binance Changpeng Zhao.

Như vậy chỉ trong vài ngày, tài sản ròng của ông Huang đã "bốc hơi" gần 48 tỷ USD , tương đương gần 30%.

Cuối tuần trước, cổ phiếu Nvidia giảm 12%, cùng nhiều cổ phiếu ngành bán dẫn và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) lao dốc trong đợt bán tháo sau khi Anthropic IPO.

Đà giảm trên đã kéo vốn hóa thị trường của nhà sản xuất chip này xuống còn 3.090 tỷ USD , thấp hơn mức 3.300 tỷ USD của Alphabet, công ty mẹ Google. Trước đó, Nvidia đã lần lượt để mất vị trí dẫn trước Apple và Microsoft.

Đáng chú ý, lùm xùm tình ái của vị CEO đã làm lu mờ thông tin về tình hình kinh doanh của công ty. Dù kết quả kinh doanh quý II/2026 của Nvidia tốt hơn kỳ vọng, với doanh thu quý tăng vọt lên 115,8 tỷ USD , đà bán tháo cổ phiếu Nvidia vẫn kéo dài suốt 2 tuần.

Nvidia lập một kỷ lục mới khi ông Jensen Huang trở lại

Ngày 23/11, HĐQT Nvidia thông báo khôi phục chức vụ cho ông Huang, sau thời gian tiến hành một loạt cuộc thảo luận và cuộc họp với vị CEO này. Những cuộc trao đổi khiến Hội đồng hài lòng về sự thẳng thắn và khả năng lãnh đạo Nvidia của ông Huang, qua đó đẩy giá cổ phiếu công ty tăng vọt.

HĐQT Nvidia cho biết quyết định trên cũng dựa trên ý kiến từ các lãnh đạo cấp cao của chính phủ Mỹ. Những thông tin này khiến họ tin tưởng rằng việc khôi phục chức vụ cho ông Huang không gây ra rủi ro nào đối với an ninh quốc gia.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump nói với CNBC rằng ông đã trực tiếp vận động HĐQT Nvidia đưa ông Huang trở lại và tin rằng sự can thiệp của mình có vai trò rất quan trọng trong quyết định này.

Thông tin này đẩy cổ phiếu Nvidia chốt phiên tăng 31,5%, đưa vốn hóa thị trường của tập đoàn tăng thêm 952 tỷ USD . Theo phân tích của Financial Times, đây là mức tăng vốn hóa trong một phiên lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp.

Mức tăng vốn hóa trong một ngày của Nvidia lập kỷ lục. Biểu đồ: Financial Times, Bloomberg.

Forbes hiện ước tính tài sản ròng của Huang ở mức 144 tỷ USD , tăng gần 34 tỷ USD so với trước giờ giao dịch ngày 23/11. Dù vậy, con số này chỉ giúp ông Huang đứng thứ 13 trong danh sách tỷ phú của Forbes, trong khi trước bê bối vị CEO này được xếp hạng là người giàu thứ 7 thế giới.

Trong khi Phố Wall hoan nghênh sự trở lại đầy bất ngờ của ông Huang, các chuyên gia về quản trị doanh nghiệp lại bày tỏ sự lo ngại trước những gì họ cho là sự yếu kém trong công tác điều hành và giám sát của HĐQT Nvidia, theo CNN.

Trước khi ông Huang bị buộc rời vị trí, Nvidia không có chủ tịch HĐQT, không có kế hoạch kế nhiệm CEO và cũng không đặt ra những giới hạn đủ chặt chẽ đối với quyền điều hành của người đứng đầu công ty.

Ông Huang từng tuyên bố đã xây dựng Nvidia theo cách mà chỉ mình ông mới có thể điều hành công ty.

Các thành viên HĐQT Nvidia cũng đưa ông Huang trở lại trước khi hoàn tất cuộc điều tra theo yêu cầu của chính Hội đồng trước đó.