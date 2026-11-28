Trong tương lai, người dân TP.HCM di chuyển đến các dịch vụ thiết yếu trong vòng 15 phút, trong khi các cực động lực và trung tâm đô thị được kết nối khoảng 30 phút bằng metro...

Chia sẻ tại hội thảo "TP.HCM quy hoạch tầm nhìn 100 năm - đô thị vì người dân" do VTV Nam Bộ tổ chức sáng 28/11, ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, cho biết trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng và vị thế mới, việc định hình quy hoạch tổng thể có tầm nhìn 100 năm, lấy người dân làm trung tâm, là yêu cầu cấp thiết và mang ý nghĩa lịch sử.

Phát triển đô thị mới phải vì người dân

Sau sáp nhập, TP.HCM có diện tích 6.772 km2. Trên nền tảng không gian liên hoàn từ khu vực đô thị trung tâm đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và các vùng phụ cận, thành phố xác lập 4 chức năng chủ đạo là tài chính, công nghệ cao và công nghiệp, cùng 4 động lực chiến lược gồm cảng biển, logistics, sân bay và du lịch.

Cấu trúc siêu đô thị được tổ chức với 5 cực động lực, bao gồm lõi trung tâm tài chính, dịch vụ và quản trị tại khu vực Sài Gòn; cực đổi mới sáng tạo và công nghệ phía đông; cực đô thị, y tế và giáo dục phía tây; cực công nghiệp và logistics phía bắc; cực cảng biển, logistics và năng lượng phía nam. Các cực được kết nối bằng hệ thống hành lang bắc - nam, đông - tây, công nghiệp - logistics và hành lang sinh thái xanh - xanh dương dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và ven biển.

Thành phố đồng thời tổ chức 3 trung tâm cấp thành phố gồm đô thị trung tâm lịch sử, đô thị Thủ Dầu Một và đô thị Vũng Tàu, cùng 10 vùng quản trị phát triển. Đây không phải các đơn vị hành chính mới mà là cơ chế điều phối liên ngành, liên địa bàn nhằm phát huy thế mạnh từng khu vực trong một hệ thống thống nhất.

Ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC.

Theo ông Thảo, một điểm mới trong tư duy quy hoạch nằm ở việc chuyển từ "khoảng cách di chuyển" sang "thời gian và khả năng tiếp cận", thể hiện qua 2 nguyên tắc "Đô thị 15 phút" và "Thành phố đa tâm 30 phút".

Theo đó, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong khoảng 15 phút đi bộ, trong khi các cực động lực và trung tâm đô thị được kết nối trong khoảng 30 phút bằng đường sắt đô thị, đường cao tốc và hạ tầng số.

Dưới góc độ một nhà quy hoạch đã tham gia nhiều đồ án tại Việt Nam và trên thế giới, trong đó có quy hoạch chung TP.HCM, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế enCity, cho rằng trong tư duy phát triển đô thị đa cực, mỗi cực không chỉ là một khu vực chức năng mà phải là một thành phố, một đô thị hoàn chỉnh, có việc làm, hạ tầng, dịch vụ và chất lượng sống riêng.

Một điểm thú vị tại nhiều đô thị lớn trên thế giới là các trung tâm thường cách nhau khoảng 5-10 km. Ở Singapore, các trung tâm lớn cũng cách nhau khoảng 5-10 km, trong khi hai trung tâm lớn của Tokyo cách nhau khoảng 6 km.

Tại TP.HCM, từ trung tâm lịch sử đến khu vực trung tâm hành chính hiện nay khoảng 5 km, từ trung tâm thành phố đến khu nam khoảng 5,5 km. Khoảng cách này gắn với tư duy phát triển đô thị đa cực, đồng thời phù hợp với cách tiếp cận "đô thị 15 phút" và "thành phố 30 phút".

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế enCity. Ảnh: BTC.

Theo ông Dũng, đô thị đa cực không chỉ là việc phân chia các khu vực chức năng mà phải hình thành những thành phố mới, hoàn chỉnh.

Ông nhìn nhận khu nam TP.HCM là một ví dụ, với quá trình phát triển bắt đầu từ Khu chế xuất Tân Thuận, sau đó là hạ tầng giao thông kết nối thị trường với khu công nghiệp, nguồn năng lượng và cuối cùng là phát triển đô thị. Việc làm, hạ tầng và dịch vụ vì vậy phải được xem là nền tảng để hình thành một thành phố mới.

Ông nhấn mạnh các tầm nhìn hay chiến lược phát triển đô thị nào cũng phải bắt đầu từ người dân. Đô thị vì người dân trước hết phải tạo ra cơ hội việc làm, cơ hội phát triển nghề nghiệp, đồng thời mang lại những trải nghiệm sống đa dạng và chất lượng.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam, cho rằng mô hình tăng trưởng cần chuyển từ dựa nhiều vào đất đai, vốn đầu tư và lao động giá rẻ sang năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo.

Ông phân tích người dân phải được đặt ở vị trí trung tâm của quy hoạch, với các điều kiện thiết yếu như nhà ở vừa túi tiền, việc làm, giao thông công cộng, không gian công cộng, y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Ngoài việc tạo ra cơ hội, phát triển đô thị còn phải bảo đảm các nhóm dân cư có khả năng tiếp cận và thụ hưởng thành quả phát triển.

Hướng đến mô hình "đô thị bọt biển"

Cũng theo ông Quang, một yêu cầu quan trọng khác nằm ở việc thay đổi cách ứng xử với tự nhiên, đặc biệt trong quản lý nước.

Thay vì ngăn nước, bê tông hóa hay thoát nước càng nhanh càng tốt, vị chuyên gia nhấn mạnh TP.HCM cần chuyển sang tư duy sống cùng nước và thích ứng với tự nhiên. Sông rạch phải được xem là một phần của hạ tầng sinh thái, trong khi quản lý nước và điều tiết triều cần được tính toán trên quy mô toàn lưu vực.

Hướng tiếp cận này có thể được cụ thể hóa bằng hạ tầng xanh - xanh dương và mô hình "đô thị bọt biển", với các giải pháp thấm, trữ và điều tiết nước mưa tại chỗ như mái xanh, vườn mưa, hồ chứa, mặt đường thấm nước, công viên dạng trũng, hành lang sinh thái và vùng đất ngập nước.

Hạ tầng tự nhiên cần kết hợp với trạm bơm, cảm biến và hệ thống cảnh báo theo thời gian thực để hình thành mạng lưới quản lý nước đồng bộ. Cách làm này không chỉ giảm ngập mà còn góp phần hạ nhiệt độ đô thị, cải thiện môi trường và tăng không gian xanh.

TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam, chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: BTC.

TS Quang cũng nhắc đến câu chuyện phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). TOD không chỉ dừng ở việc tăng mật độ xây dựng quanh nhà ga mà còn có thể giúp tái cấu trúc kinh tế - xã hội, giảm phụ thuộc phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc, nâng cao năng suất đô thị cũng như khai thác phần giá trị đất đai tăng thêm để tái đầu tư cho hạ tầng công cộng.

Cùng với TOD, ông khuyến nghị thành phố khai thác hiệu quả không gian ba chiều. Mặt đất có thể ưu tiên công viên, quảng trường, cây xanh và không gian đi bộ, trong khi không gian ngầm dành cho kết nối nhà ga, dịch vụ, bãi đỗ xe, logistics, hạ tầng kỹ thuật và các tuyến metro. Ông lưu ý việc phát triển không gian ngầm cần tính đến địa chất, mực nước ngầm, hạ tầng hiện hữu, chống thấm, an toàn và thoát hiểm.

Từ kinh nghiệm của Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Singapore, TS Quang nhìn nhận TP.HCM phải chọn lọc nguyên tắc phù hợp với điều kiện địa chất, thủy văn và đặc điểm đô thị, chứ không chỉ dừng lại ở việc sao chép mô hình.

Trong đó, giao thông công cộng cần trở thành khung xương tổ chức không gian, giá trị đất đai tăng thêm cần được quản lý để tái đầu tư cho hạ tầng, còn không gian công cộng và khả năng tiếp cận của người dân phải là trọng tâm thiết kế đô thị.