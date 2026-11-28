Quốc hội yêu cầu điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên...

Kiểm soát tín dụng những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Để thực hiện mục tiêu này, Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời kiểm soát tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Quốc hội đề nghị hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; xử lý nợ xấu, các tổ chức tín dụng yếu kém và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng sở hữu chéo. Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam cần được vận hành hiệu quả.

Về phát triển thị trường, Quốc hội đề nghị phát huy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; phát triển thị trường trong nước, kích cầu, thúc đẩy thương mại hiện đại và kinh tế ban đêm.

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững thị trường bất động sản và các thị trường khác; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống là một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh.

Cơ cấu lại thực chất doanh nghiệp Nhà nước

Một nhóm nhiệm vụ quan trọng khác được Nghị quyết đề cập là cơ cấu lại các khu vực doanh nghiệp và phát triển các thành phần kinh tế.

Theo đó, Chính phủ và các cơ quan cần tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 79-NQ/TW; cơ cấu lại thực chất doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Ảnh: Quang Khánh.

Đối với khu vực kinh tế tư nhân, Quốc hội yêu cầu phát triển mạnh theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đồng thời phát triển doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn.

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước, Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận số 76-KL/TW; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền, nhất là đối với cấp xã, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng nhà, đất dôi dư. Cùng với đó, xây dựng và triển khai hiệu quả cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.