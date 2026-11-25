Khi các dịch vụ tài chính ngày càng có tính tương đồng, các ngân hàng, doanh nghiệp phải tìm lợi thế cạnh tranh từ tốc độ phục vụ, khả năng ứng dụng AI và trải nghiệm khách hàng.

Sự phát triển của ngân hàng số giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính ngay trên ứng dụng, từ mở tài khoản, chuyển tiền đến thanh toán và gửi tiết kiệm. Khi các giao dịch ngày càng thuận tiện, chất lượng phục vụ, tốc độ xử lý yêu cầu và khả năng thấu hiểu người dùng cũng trở thành những yếu tố được các ngân hàng chú trọng trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tốc độ phục vụ trở thành yếu tố cạnh tranh

Đây cũng là vấn đề đáng chú ý được mang ra thảo luận tại lễ công bố Báo cáo Trải nghiệm Khách hàng Việt Nam 2027 (Vietnam CX Report 2027), do SOI.Pro phối hợp với CafeBiz tổ chức ngày 25/11.

Với chủ đề “Khoảng cách thực thi”, báo cáo năm nay tập trung phân tích năng lực triển khai trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp, đặc biệt là khoảng cách giữa cam kết dịch vụ và những gì khách hàng thực sự nhận được.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó tổng giám đốc SHB, cho rằng tốc độ đang ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong trải nghiệm khách hàng. Khi người tiêu dùng đã quen với các dịch vụ giao hàng theo thời gian thực, đặt xe nhanh chóng hay theo dõi trạng thái đơn hàng trên ứng dụng, mức độ kiên nhẫn đối với các quy trình phục vụ chậm cũng giảm dần.

Theo bà Phương, khách hàng không chỉ kỳ vọng doanh nghiệp xử lý yêu cầu nhanh mà còn muốn biết rõ thời gian chờ đợi và tiến độ giải quyết.

Đại diện SHB dẫn ví dụ về việc xếp hàng tại một quán mì ramen ở Nhật Bản. Dù phải chờ khá lâu, khách hàng vẫn có thể kiên nhẫn vì nhìn thấy hàng người phía trước và ước lượng được thời gian đến lượt. Ngược lại, khi gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng, người dùng thường dễ mất kiên nhẫn do không biết còn bao nhiêu người đang chờ xử lý trước mình.

Từ đó, bà Phương cho rằng tính minh bạch trong quá trình phục vụ có vai trò quan trọng. Doanh nghiệp cần đưa ra thời gian xử lý cụ thể, cam kết rõ ràng và thực hiện đúng cam kết. Nếu chưa thể đáp ứng ngay, việc thông báo thời gian dự kiến cũng giúp khách hàng chủ động hơn.

“Miễn là chúng ta có cam kết và thực hiện đúng cam kết”, bà Phương nhấn mạnh.

Từ góc nhìn của SHB, yêu cầu nâng cao trải nghiệm khách hàng không chỉ nằm ở tốc độ xử lý giao dịch trên ứng dụng. Theo bà Phương, khả năng tiếp nhận yêu cầu, phản hồi khiếu nại và giải quyết sự cố cũng là những khâu cần được chú trọng để bảo đảm cam kết dịch vụ.

Một giao dịch có thể hoàn tất trong vài giây, nhưng thời gian chờ hỗ trợ kéo dài khi phát sinh lỗi vẫn có thể khiến khách hàng không hài lòng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó tổng giám đốc SHB (bên trái) và ông Lê Hồng Quang, Tổng giám đốc Misa (bên phải) chia sẻ tại lễ công bố. Ảnh: BTC.

Doanh nghiệp ứng dụng AI để nâng cao năng lực phục vụ

Bên cạnh việc cải thiện quy trình, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang được doanh nghiệp xem xét như một giải pháp nâng cao năng lực phục vụ khách hàng.

Ông Lê Hồng Quang, Tổng giám đốc Misa, cho biết doanh nghiệp cung cấp phần mềm phải giải quyết bài toán cân bằng giữa tính đầy đủ của nghiệp vụ và sự thuận tiện khi sử dụng. Việc bổ sung quá nhiều tính năng có thể khiến sản phẩm trở nên phức tạp, khó tiếp cận, trong khi khách hàng vẫn đòi hỏi hệ thống đáp ứng đầy đủ nhu cầu công việc.

Một thách thức khác là tốc độ phản hồi. Theo ông Quang, khách hàng Việt Nam có kỳ vọng cao về thời gian hỗ trợ. Tại Misa, áp lực phục vụ còn tăng mạnh vào những giai đoạn nhu cầu hỗ trợ tập trung.

Ông Quang dẫn ví dụ nhóm khách hàng sử dụng phần mềm kế toán, quyết toán thuế. Từ ngày 1/1 đến 31/3 hàng năm, lượng yêu cầu hỗ trợ có thể tăng gấp 10 lần so với thông thường do doanh nghiệp tập trung hoàn thành báo cáo và quyết toán thuế.

Trước đây, Misa phải huy động nhiều nhân sự để xử lý lượng yêu cầu tăng đột biến nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu.

Theo ông Quang, việc ứng dụng AI Agent đã giúp doanh nghiệp xử lý một phần đáng kể khối lượng công việc này. Trong tổng số khoảng 8 triệu lượt yêu cầu hỗ trợ ghi nhận trong năm trước, AI Agent xử lý khoảng 4,2 triệu lượt, phần còn lại do nhân viên đảm nhiệm.

Lãnh đạo Misa cho biết số lượng khách hàng doanh nghiệp của công ty đã tăng từ khoảng 100.000 lên hơn 400.000, trong khi doanh nghiệp vẫn duy trì khoảng 400 nhân sự thường trực hỗ trợ khách hàng. Nhờ AI xử lý các yêu cầu hướng dẫn cơ bản, đội ngũ nhân viên có thể tập trung hơn vào những vấn đề phức tạp liên quan đến báo cáo, nghiệp vụ và lỗi kỹ thuật.

Ông Quang cũng cho rằng AI có thể tiến xa hơn vai trò tiếp nhận và trả lời câu hỏi. Các hệ thống AI trong tương lai có thể trực tiếp truy cập phần mềm, nhận diện vấn đề và thực hiện điều chỉnh để hỗ trợ khách hàng, thay vì chỉ hướng dẫn người dùng tự thao tác.