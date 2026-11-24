Không chỉ đề xuất nâng ngưỡng tổng tài sản để phân loại ngân hàng, NHNN còn đưa các chỉ tiêu thanh khoản theo chuẩn Basel III vào hệ thống xếp hạng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2025 về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất nâng ngưỡng tổng tài sản bình quân để phân loại ngân hàng thương mại quy mô lớn.

Không chỉ lớn về tài sản

Theo quy định hiện hành, ngân hàng có tổng tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng trên 300.000 tỷ đồng được xếp vào nhóm quy mô lớn. Tuy nhiên, dự thảo thông tư đề xuất giữ nguyên ngưỡng này trong năm 2026 và nâng lên 500.000 tỷ đồng từ năm 2027.

Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh nhằm phù hợp với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của các ngân hàng thương mại trong thời gian qua.

Thực tế, quy mô tài sản ngành ngân hàng đã thay đổi đáng kể. Nhóm ngân hàng nhà nước, và ngân hàng Nhà nước nắm cổ phần chi phối hiện có tổng tài sản riêng lẻ từ 2,6 triệu tỷ đồng đến gần 3,4 triệu tỷ đồng /ngân hàng. Trong khi đó, 5 ngân hàng tư nhân gồm MB, VPBank, Techcombank, ACB và HDBank đều đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng /ngân hàng.

Nhóm Big 4 có tổng tài sản riêng lẻ từ 2,6 triệu tỷ đồng đến gần 3,4 triệu tỷ đồng /ngân hàng. Ảnh: SBV.

Theo thống kê trên báo cáo tài chính quý III của 28 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch, nếu áp dụng ngưỡng 500.000 tỷ đồng , số ngân hàng thuộc nhóm quy mô lớn sẽ giảm từ 17 xuống còn 13.

Bốn ngân hàng có thể chuyển từ nhóm quy mô lớn xuống nhóm quy mô nhỏ gồm Nam A Bank, MSB, SeABank và OCB.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của dự thảo không chỉ nằm ở việc thay đổi ngưỡng phân loại quy mô, mà còn ở cách NHNN đánh giá chất lượng hoạt động và khả năng chống chịu rủi ro của từng ngân hàng.

Chuyển trọng tâm sang năng lực quản trị

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS, TS. Ngô Minh Vũ - Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.HCM - đánh giá, việc sửa đổi quy định xếp hạng tổ chức tín dụng là bước đi phù hợp trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ quản lý an toàn hoạt động ngân hàng, đồng thời tạo sự đồng bộ với Thông tư 50/2026.

Theo chuyên gia, Thông tư 50 đã quy định phương pháp tính và lộ trình áp dụng hai chỉ tiêu thanh khoản theo chuẩn Basel III, gồm tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR).

Theo dự thảo, giai đoạn 2028-2032, các ngân hàng thực hiện theo lộ trình Thông tư 50 sẽ được đánh giá khả năng thanh khoản dựa trên 4 chỉ tiêu gồm LCR bình quân, NSFR, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) và tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư lớn so với tổng tiền gửi.

Từ năm 2033, LDR sẽ không còn được sử dụng để tính điểm đối với các ngân hàng phải đáp ứng ngưỡng tối thiểu 100% cho cả LCR và NSFR.

"Việc bổ sung các chỉ tiêu mới giúp đánh giá đầy đủ hơn chất lượng tài sản thanh khoản và tính ổn định của nguồn vốn. Qua đó, tạo động lực để ngân hàng nâng cao năng lực quản trị tài sản, đa dạng hóa nguồn huy động và duy trì cơ cấu vốn an toàn", ông Vũ nói.

Theo Luật Các tổ chức tín dụng, ngân hàng bị xếp hạng dưới mức trung bình là một trong những căn cứ để NHNN xem xét áp dụng biện pháp can thiệp sớm.