Ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn ngoại, hút hàng tỷ USD

Nhiều ngân hàng trong nước đang mở rộng kênh huy động ngoại tệ trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu tín dụng và các dự án trọng điểm của nền kinh tế.

Hút vốn ngoại, đa dạng hóa nguồn lực tài chính

Thị trường vốn quốc tế đang trở thành kênh huy động đáng chú ý của nhiều ngân hàng Việt Nam khi nhu cầu vốn trung và dài hạn ngày càng tăng. Mới đây, Ngân hàng VPBank công bố khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 730 triệu USD , với sự tham gia của các định chế tài chính nước ngoài.

Khoản vay được chia thành ba kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm, dự kiến triển khai và giải ngân theo nhiều đợt trong năm 2026. Nguồn vốn này được VPBank sử dụng để cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo (WSME) và doanh nghiệp SME trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngân hàng VPBank công bố khoản vay vốn quốc tế trị giá 730 triệu USD . Ảnh: VPB.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng vốn để bổ sung vốn lưu động, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh. Việc huy động vốn với nhiều kỳ hạn giúp VPBank bổ sung nguồn lực trung và dài hạn, chủ động hơn trong cân đối nguồn vốn, đồng thời tạo nền tảng tài chính để triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Hồi tháng 6, ngân hàng này đã ký vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD với 15 định chế tài chính quốc tế. Trong năm 2025, VPBank huy động tổng cộng 2,36 tỷ USD , bao gồm khoản vay hợp vốn quốc tế 1,56 tỷ USD và đợt phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế.

BIDV cũng vừa ký hợp đồng vay tối đa 100 triệu USD với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Theo thỏa thuận được ký kết, JBIC trực tiếp cung cấp khoảng 60 triệu USD . Phần còn lại do hai ngân hàng thương mại Nhật Bản là Mizuho Bank và Saitama Resona Bank đồng tài trợ. JBIC đồng thời cung cấp bảo lãnh đối với một phần khoản vay của các ngân hàng này.

Nguồn vốn được cung cấp thông qua BIDV để hỗ trợ các dự án phát triển, nâng cấp lưới điện do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia triển khai tại miền Bắc và miền Trung.

Tìm kiếm nguồn vốn ngoại dài hạn

Cùng xu hướng mở rộng huy động vốn quốc tế, Ngân hàng Agribank đang xúc tiến hợp tác với nhiều định chế tài chính lớn của Nhật Bản, gồm Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Mizuho.

Đáng chú ý, tại cuộc làm việc với SMBC ngày 5/11, Agribank đã trao đổi về các phương án huy động vốn trung và dài hạn trên thị trường quốc tế. Hai bên thảo luận khả năng cung cấp hoặc thu xếp nguồn vốn dài hạn, nghiên cứu các khoản vay nợ thứ cấp đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2, qua đó hỗ trợ nâng cao năng lực tài chính của Agribank.

Agribank công bố hiện có tổng tài sản trên 2,8 triệu tỷ đồng , dư nợ cho vay nền kinh tế trên 2,1 triệu tỷ đồng và mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh, phòng giao dịch.

VIB cũng đang triển khai kế hoạch huy động 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường vốn quốc tế trong năm 2026.

Nhìn rộng hơn, việc các ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh tiếp cận nguồn vốn quốc tế đang phản ánh một thay đổi trong cách quản trị bảng cân đối.

Khi tín dụng tiếp tục đóng vai trò lớn trong nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng cho vay có thể tạo áp lực lên nguồn tiền gửi. Trong khi đó, thị trường trái phiếu trong nước cũng chịu ảnh hưởng bởi mặt bằng lãi suất và sức hấp thụ của nhà đầu tư. Trong bối cảnh ấy, trái phiếu quốc tế, vay hợp vốn và các hình thức huy động ngoại tệ trở thành những "mảnh ghép" giúp ngân hàng mở rộng nền tảng vốn.