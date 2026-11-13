Thanh tra việc giảm lãi suất ngân hàng ngay tháng 11

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh khu vực tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề diện rộng về việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng ngay trong tháng 11. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi NHNN chi nhánh các khu vực, yêu cầu khẩn trương triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Công văn số 532 ngày 17/10 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ.

Theo đó, NHNN yêu cầu các chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có, kết quả theo dõi, quản lý, giám sát và tình hình thực tế về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng để tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, NHNN chi nhánh các khu vực có trách nhiệm kịp thời nhận diện những tồn tại, vi phạm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thanh tra việc giảm lãi suất ngay trong tháng 11. Ảnh: SBV.

Đáng chú ý, NHNN yêu cầu việc thanh tra, kiểm tra phải được triển khai ngay trong tháng 11. Kết quả thực hiện cũng phải báo cáo NHNN trong tháng này để cơ quan quản lý kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc tăng cường thanh tra diễn ra trong bối cảnh cơ quan điều hành đang yêu cầu hệ thống ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí hợp lý. NHNN đã có nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, hạ lãi suất huy động và cho vay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trước yêu cầu của cơ quan điều hành, thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn.

Từ cuối tháng 10 đến nay, có 46 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức giảm phổ biến khoảng 0,5%/năm, một số ngân hàng giảm tới 0,7%/năm.

Ở chiều cho vay, nhiều ngân hàng cũng đã triển khai các chương trình giảm lãi suất, trong đó một số ngân hàng công bố mức giảm từ 1,5-2%/năm đối với các khoản vay thuộc diện áp dụng.

Trước đó, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm tối thiểu 0,5%/năm đối với lãi suất tiền gửi bình quân. Đồng thời, các ngân hàng được yêu cầu tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục và chia sẻ một phần lợi nhuận để có dư địa giảm lãi suất cho vay.