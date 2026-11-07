Nhiều ngân hàng mạnh tay 'cộng' lãi suất hút tiền gửi

Nhiều ngân hàng đang triển khai chương trình cộng thêm lãi suất 1-3%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm, đưa lãi suất thực nhận lên trên 9%/năm.

VPBank vừa triển khai chương trình cộng lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 6/11, VPBank thông báo áp dụng mã khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiết kiệm online với số tiền từ 10 triệu đồng. Theo đó, khách hàng gửi dưới 10 tỷ đồng được cộng thêm 2,2%/năm lãi suất, trong khi khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên được cộng thêm 2%/năm. Chương trình áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng và kéo dài đến ngày 11/11/2026.

Hiện lãi suất tiền gửi online tại VPBank đối với các kỳ hạn 6-11 tháng dao động 6,6-7%/năm, tùy theo quy mô tiền gửi. Với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất niêm yết là 6,7-7,1%/năm.

Như vậy, sau khi cộng ưu đãi, lãi suất tiền gửi online tại nhà băng này có thể lên tới 8,8%/năm đối với khoản tiền dưới 10 tỷ đồng ở kỳ hạn 6-11 tháng và 8,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng , mức lãi suất khách hàng thực nhận tương ứng có thể đạt 9% và 9,1%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất sau ưu đãi này còn cao hơn đáng kể so với lãi suất niêm yết tại các kỳ hạn dài 15-18 tháng của VPBank, hiện ở mức 7,4%/năm.

VPBank tung ưu đãi cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền. Ảnh: Hồng Nhung.

Chẳng hạn, khách hàng gửi 1 tỷ đồng online kỳ hạn 12 tháng có thể nhận khoảng 89 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn, cao hơn 22 triệu đồng so với trường hợp hưởng lãi suất niêm yết 6,7%/năm.

Với khoản tiền gửi 10 tỷ đồng cùng kỳ hạn, tiền lãi ước tính đạt 910 triệu đồng, cao hơn 200 triệu đồng so với mức lãi tính theo lãi suất niêm yết 7,1%/năm.

Bên cạnh chương trình trên, VPBank cũng đang triển khai ưu đãi cộng thêm 1%/năm lãi suất cho khách hàng mở tiền gửi thông thường, với số tiền từ 5 triệu đồng đến 1 tỷ đồng , kỳ hạn 1-36 tháng. Chương trình kéo dài đến ngày 30/11/2026.

Không chỉ VPBank, 2 “ông lớn” ngân hàng khác cũng đang đẩy mạnh các chương trình cộng lãi suất nhằm thu hút tiền gửi.

Trong đó, Ngân hàng Quân đội (MB) mới đây cập nhật chương trình ưu đãi lãi suất nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập. Thay vì chỉ áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng như trước, chính sách cộng lãi suất hiện được MB mở rộng sang kỳ hạn 6-12 tháng. Mức ưu đãi dao động 2,35-2,9%/năm, tùy kỳ hạn và điều kiện áp dụng, đưa lãi suất tiền gửi thực nhận sau ưu đãi lên tối đa 8,2%/năm.

Trong khi đó, biểu lãi suất tiền gửi thông thường tại MB hiện ở mức 5,3%/năm đối với kỳ hạn 6-11 tháng và 5,85%/năm với kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn còn lại được duy trì ở mức 4,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 4,7%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng, 5,85%/năm cho kỳ hạn 13-18 tháng và 6,5%/năm cho kỳ hạn 24-60 tháng.

Techcombank cũng triển khai chương trình cộng thêm tối đa 1,7 điểm %/năm cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên trong tháng, áp dụng tại các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Sau ưu đãi, lãi suất tiền gửi có thể đạt tối đa 4,75%/năm với kỳ hạn 3 tháng, 8,4%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 8,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng.