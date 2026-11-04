Hơn 20 ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay

Lãnh đạo Chính phủ cho biết đến nay, đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10. Ảnh: Nhật Bắc/Chinhphu.vn.

Tại buổi họp báo diễn ra sáng 4/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đã có thông tin cập nhật về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 10 của Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết trong tháng 10, chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Sau các chỉ đạo mới của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, hạn chế nhập siêu được triển khai đồng bộ. Kết quả, tháng 10 cả nước tiếp tục xuất siêu trên 7,31 tỷ USD , giúp cải thiện cán cân thương mại.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát, tiết kiệm chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Đồng thời, đôn đốc triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh năng lượng.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cũng cho biết các nguồn lực cho phát triển tiếp tục được khơi thông. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 708.570 tỷ đồng , bằng 75,4% kế hoạch.

Trong tháng 10, các bộ ngành, địa phương đã xử lý vướng mắc cho thêm 104 dự án, nâng tổng số dự án được tháo gỡ trong năm lên 3.661/4.963 dự án; góp phần đưa vào sử dụng gần 146.000 ha đất, khơi thông nguồn vốn đầu tư dự kiến trên 2,64 triệu tỷ đồng .

Đến hết tháng 10, các cơ quan đã trả lời, giải quyết 207/227 nhóm kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, đạt 91%.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cũng cho biết các thành viên Chính phủ đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức cần tập trung xử lý thời gian tới.

Trong đó, mục tiêu tăng trưởng quý IV trên 12,5% là thách thức rất lớn. Đồng thời, áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng khi CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%, cao hơn mục tiêu khoảng 4,5% mà Quốc hội đã đề ra cho cả năm.

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất cho vay còn cao; giải ngân đầu tư công ở một số bộ ngành, địa phương còn chậm…

Tiếp tục kiểm soát lạm phát

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh 2 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Các bộ ngành, địa phương phải tập trung thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; nhất là Chương trình hành động số 47-CTr/TW của Bộ Chính trị thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, tháo gỡ rào cản phát triển. Chủ động tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; kiên quyết không để nợ đọng văn bản.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện thực chất, minh bạch việc giảm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Theo dõi, đôn đốc các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, kiểm soát chi phí đầu vào của nền kinh tế; kích cầu tiêu dùng trong 2 tháng cuối năm.

Ưu tiên cơ chế, nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để các đầu tàu kinh tế tăng trưởng cao hơn, đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng chung; trọng tâm là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh…

Thủ tướng yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, giảm tối đa tạm ứng, gia tăng khối lượng hoàn thành. Khẩn trương xử lý 1.206 dự án đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ để sớm đưa vào hoạt động.