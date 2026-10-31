Phó thủ tướng: Tăng trưởng 12,5% quý IV không phải nhiệm vụ bất khả thi

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định để quý IV đạt tăng trưởng 12,5% không phải nhiệm vụ bất khả thi khi nền kinh tế vẫn còn nhiều động lực để tăng tốc.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định nền kinh tế vẫn còn nhiều động lực để tăng tốc. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 31/10, sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã đại diện Chính phủ giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước.

Nội dung giải trình của Phó thủ tướng tập trung vào 3 vấn đề gồm mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; và khả năng kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu Quốc hội giao.

Riêng về mục tiêu tăng trưởng kinh tế quý IV và cả năm 2026, dù thừa nhận thách thức, Phó thủ tướng vẫn tự tin làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm.

Không phải nhiệm vụ bất khả thi

Cụ thể, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết 2026 là năm rất khó khăn, thách thức với kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam, khi diễn biến xung đột địa chính trị, quân sự ở Trung Đông, Nga - Ukraine tạo ra rất nhiều khó khăn, đặc biệt là giá xăng dầu tăng, kéo theo giá nhiều mặt hàng, dịch vụ tăng cao.

Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng của Việt Nam vẫn đạt thành công lớn, đạt 9,01%, thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn cầu. Kết quả cũng gắn với việc cải thiện đời sống người dân, chính sách an sinh xã hội và tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

“Điều này thể hiện tăng trưởng của chúng ta là thực chất”, Phó thủ tướng nói và dẫn ví dụ về con số miễn giảm 360.000 tỷ đồng thuế, phí cho người dân, doanh nghiệp; cùng hơn 200.000 tỷ đồng triển khai các chương trình an sinh xã hội cho người dân về y tế, giáo dục.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết muốn đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay từ 10% trở lên, tăng trưởng quý IV phải đạt 12,5%.

Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay từ 10%, tăng trưởng quý IV phải đạt 12,5%. Đây là thách thức rất lớn, nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

“Đây là thách thức rất lớn nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi, khi nền kinh tế còn nhiều động lực để tăng tốc”, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Theo ông, dư địa tăng trưởng của nền kinh tế nước ta còn khá lớn, đặc biệt với sự quyết tâm rất cao của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương.

Trong quý IV, Chính phủ đang tập trung bám sát kịch bản tăng trưởng để chỉ đạo tháo gỡ ngay những vướng mắc về thể chế; đất đai; thủ tục hành chính; vật liệu xây dựng; đặc biệt là vốn và thị trường cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, thúc đẩy các dự án đủ điều kiện để sớm đi vào sản xuất kinh doanh, phát huy các động lực về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp giữ vững và đa dạng hóa thị trường, mở rộng đơn hàng và nâng cao giá trị gia tăng.

Chính phủ cũng đang quyết liệt chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương, đặc biệt với địa phương là cực tăng trưởng để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Liên quan nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm về phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, Phó thủ tướng cho biết đầu tư công có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược cũng như thúc đẩy tăng trưởng và dẫn dắt đầu tư toàn xã hội.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết Quốc hội vừa qua đã phê chuẩn tổng nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn khoảng 3,42 triệu tỷ đồng . Đến nay, Chính phủ đã thông qua phương án phân bổ 3,15 triệu tỷ đồng , tức chiếm 92% số vốn Quốc hội cho phép phân bổ.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng đã phân bổ và giao chi tiết 1,98 triệu tỷ, gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Số vốn còn lại hiện nay là hơn 1 triệu tỷ đồng cũng đã có địa chỉ và chương trình thực hiện cụ thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước sáng 31/10. Ảnh: Quochoi.vn.

Về vấn đề giải ngân, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết đến cuối tháng 9, cả nước đã giải ngân được 63% kế hoạch vốn, tăng 203.000 tỷ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm ngoái. Cập nhật của Chính phủ đến ngày 29/10, số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt trên 720.000 tỷ đồng , tương đương hơn 75% kế hoạch.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ thừa nhận vẫn còn một số bộ ngành Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn chưa đạt yêu cầu.

Dù vậy, Chính phủ vẫn đang tập trung đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công trung hạn, từ đó sẽ đóng góp vào khoảng 2,5 điểm % vào tăng trưởng của quý IV, tương đương 1,7 điểm % tăng trưởng cả năm.

Sẽ giảm giá điện, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho xăng

Về nội dung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đặt ra là 4,5%, theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ đã nỗ lực kiểm soát chỉ tiêu này trước rất nhiều sức ép từ quốc tế đến trong nước.

Trong đó, Chính phủ đã chủ động tạm ứng ngân sách cho quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp giảm thuế, phí đối với xăng dầu, qua đó duy trì được mặt bằng giá xăng dầu trong nước thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực.

Đồng thời, Chính phủ đã thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý theo hướng giữ ổn định, không tăng.

“Qua đó, chúng ta đã duy trì được chỉ số CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, trong ngưỡng cho phép”, Phó thủ tướng nói.

Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% từ nay đến hết 31/3/2027 Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

Để đạt mục tiêu Quốc hội đặt ra cho cả năm, ông cho biết từ đầu năm, Chính phủ đã phải dành trên 64.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm thuế phí cho xăng dầu.

Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm sẽ tiếp tục dành ra khoảng 4.000 tỷ đồng để đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng từ 7% về 0%.

“Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% từ nay đến hết 31/3/2027”, Phó thủ tướng nói.

Việc thực hiện đồng thời hai giải pháp này sẽ tạo dư địa giảm 0,07 điểm % để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách quản lý giá, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp.