Phó thống đốc NHNN: Lãi suất huy động - cho vay đều đang giảm

Lãnh đạo NHNN cho biết lãi suất huy động tiền gửi mới đã giảm khoảng 0,4% so với đầu tháng 10, trong khi lãi suất cho vay thực tế phát sinh mới cũng đã giảm 0,2-0,5%/năm.

Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chia sẻ về tình hình lãi suất huy động - cho vay thời gian qua. Ảnh: Nhật Bắc/Chinhphu.vn.

Đây là thông tin được Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra sáng nay (4/11).

Cụ thể, chia sẻ về hoạt động của ngành ngân hàng tháng 10, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết thời gian qua, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận với khách hàng để triển khai đồng bộ các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất.

Trong đó, nhà điều hành đã yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm 0,5-1%/năm lãi suất huy động của các khoản tiền gửi mới kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đồng thời, yêu cầu các nhà băng giảm 1,5-2%/năm lãi suất đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Sau các chỉ đạo quyết liệt từ nhà điều hành, Phó thống đốc cho biết khối ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng nước ngoài, đã giảm lãi suất huy động bình quân khoảng 0,5%/năm. Đối với khối ngân hàng thương mại cổ phần, mức giảm lãi suất huy động niêm yết dao động trong khoảng 0,5-0,7%/năm.

Về lãi suất thực tế, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết đến cuối tháng 10, lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới đã giảm 0,4% so với đầu tháng. Tương tự, lãi suất cho vay mới trong giai đoạn cuối tháng 10 vừa qua cũng đã giảm 0,2-0,5% so với đầu tháng.

“Đã có trên 20 ngân hàng công bố các chương trình tín dụng lãi suất ưu đãi dành cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm 0,5-2%/năm”, lãnh đạo NHNN thông tin.

Để tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cũng như nguồn vốn cho các ngân hàng, lãnh đạo NHNN cho biết sẽ tiếp tục triển khai các công cụ như nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, hoán đổi ngoại tệ... Các biện pháp này sẽ giúp hệ thống ngân hàng có thêm nguồn vốn, tăng thanh khoản, góp phần giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Trong thời gian tới, Phó thống đốc cho biết nhà điều hành sẽ tiếp tục theo dõi sát kinh tế vĩ mô, tình hình thực tế trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Về tỷ giá, NHNN sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, cung cầu trong nước và diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Về tín dụng, nhà điều hành sẽ theo dõi sát diễn biến tín dụng trong 2 tháng cuối năm để bảo đảm dòng vốn tín dụng đi đúng mục tiêu, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đồng thời, lãnh đạo NHNN cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các quy trình, thủ tục cấp tín dụng, bảo đảm việc tiếp cận vốn vay của người dân và doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Riêng với lãi suất, nhà điều hành sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất, cả chiều huy động và cho vay.

Đặc biệt, sẽ có biện pháp xử lý đối với các ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN về nội dung này.