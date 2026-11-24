Để thu hút chuyên gia có trình độ về làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế, Đà Nẵng đề xuất cơ chế tiền lương theo thị trường, mức cho CEO có thể lên đến 850 triệu đồng/tháng.

Sáng 24/11, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đặng Đình Đức - Phó chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng (VIFC-DN) - xác nhận đơn vị đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ đặc thù, vượt trội theo cơ chế thị trường đối với nhân sự làm việc tại VIFC-DN.

Lương chuyên viên 30-60 triệu/tháng

Theo đó, chế độ tiền lương cho nhân sự trong nước và quốc tế tại VIFC-DN được xây dựng theo cơ chế thị trường. Dự kiến khung tiền lương cho vị trí giám đốc điều hành (CEO) là 450-850 triệu đồng/tháng, giám đốc vận hành (COO) 200-400 triệu đồng/tháng, cố vấn cấp cao là chuyên gia quốc tế 200-400 triệu đồng/tháng.

Đà Nẵng dự kiến trả lương theo cơ chế thị trường cho nhân sự cao cấp của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, dự thảo còn xây dựng chế độ tiền lương, đãi ngộ đặc thù vượt trội theo cơ chế thị trường đối với nhân sự khác làm việc tại VIFC-DN.

Cụ thể, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN có khung tiền lương từ 140 triệu đồng đến 200 triệu đồng/tháng; Phó chủ tịch 100-170 triệu đồng/tháng; Trưởng ban và tương đương 70-140 triệu đồng/tháng; Phó trưởng ban và tương đương 50-90 triệu đồng/tháng.

Đối với chuyên viên (công chức, viên chức, người lao động làm công việc tại vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý), mức lương 30-60 triệu đồng/tháng.

Cơ chế lương tương tự TP.HCM

Theo ông Đức, về bản chất, Việt Nam chỉ có một Trung tâm tài chính với hai địa điểm (TP.HCM và Đà Nẵng), vì vậy, cơ chế lương, khung lương và mức lương dành cho chuyên gia, cán bộ đang đề xuất cũng tương tự của TP.HCM.

“Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, hai địa điểm phải bổ trợ cho nhau và không cạnh tranh nội bộ với nhau, do đó khung lương bắt buộc phải tương đương để tránh tạo ra sự cạnh tranh, thu hút nhân lực của nhau”, ông Đức nói.

Trong giai đoạn hiện nay, VIFC-DN chưa có Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc vận hành (COO). Trong khi đó, nhu cầu đặt ra là phải tuyển dụng các chuyên gia quốc tế từng làm việc tại những trung tâm tài chính trên thế giới, có khả năng tham mưu chiến lược, trực tiếp điều hành các lĩnh vực chuyên môn và hỗ trợ ban lãnh đạo triển khai các quyết định. Điều đó đòi hỏi mức lương và chế độ đãi ngộ xứng đáng để thu hút nhân tài.

VIFC-DN có thêm cơ chế hỗ trợ chi phí thuê nhà cho chuyên gia cao cấp trong nước và quốc tế.

Ông Đức cho hay, điểm khác biệt là VIFC-DN đang đề xuất thêm vị trí chuyên gia cấp cao với mức lương và đãi ngộ cao. Bên cạnh đó, Đà Nẵng có chính sách hỗ trợ nhà ở cho chuyên gia trong nước và quốc tế.

Theo đó, chuyên gia làm việc tại VIFC-DN được đề xuất hỗ trợ chi phí thuê nhà trên địa bàn với mức hỗ trợ cho cố vấn cao cấp là người nước ngoài tối đa 30 triệu đồng/tháng; chuyên gia trong nước tối đa 20 triệu đồng/tháng.

Dự thảo cũng đề xuất trích quỹ thưởng bằng 10% tổng quỹ lương hàng năm. Khoản thưởng được chi trả căn cứ thành tích công tác thường xuyên hoặc đột xuất, trên cơ sở kết quả đánh giá công việc được giao.

Trên cơ sở khung tiền lương được HĐND thành phố thông qua, Cơ quan điều hành VIFC-DN sẽ ban hành hướng dẫn mức lương cụ thể chi tiết cho từng vị trí việc làm nhân sự và quy chế KPI làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chi trả theo vị trí việc làm.

Theo dự thảo, tổng kinh phí thực hiện khoảng 64,3 tỷ đồng /năm. Trong đó, quỹ lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong biên chế khoảng 27,8 tỷ đồng ; kinh phí trả lương cho người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ và chuyên gia trong nước, nước ngoài khoảng 29,4 tỷ đồng . Phần còn lại dành cho quỹ thưởng và hỗ trợ chi phí thuê nhà.

Nguồn kinh phí thực hiện trước mắt do ngân sách thành phố bảo đảm. Khi Cơ quan điều hành VIFC-DN phát sinh nguồn thu hợp pháp, kinh phí thực hiện các chế độ tiền lương, đãi ngộ sẽ được cân đối từ nguồn thu này và ngân sách thành phố theo quy định.