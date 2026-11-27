Ngày Black Friday 2026 diễn ra vào ngày 27/11, kéo theo hàng loạt chương trình khuyến mại tại các trung tâm thương mại và tuyến phố kinh doanh thời trang ở Hà Nội . Từ những tấm biển giảm giá 50%, 70% đến các chương trình ưu đãi sâu hơn, không khí mua sắm cuối năm có phần "nóng" lên tại nhiều điểm bán.

Tại trung tâm thương mại Hà Nội Center, các chương trình ưu đãi dịp Black Friday được triển khai tại nhiều cửa hàng thời trang, thu hút khách đến tham quan và lựa chọn sản phẩm. Không chỉ tìm kiếm những món đồ có mức giảm sâu, một bộ phận người mua vẫn ưu tiên kiểu dáng, kích cỡ và mức giá phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Thanh Trà (sống tại Hà Nội) cho biết mức giảm giá Black Friday năm nay được áp dụng cả trên website và tại cửa hàng. Tuy nhiên, những sản phẩm được giảm giá thường nhanh hết size nên cô đã mua trên kênh online. Khi đến trung tâm thương mại, Thanh Trà tiếp tục xem thêm các mẫu quần áo được bày bán trực tiếp. Cô tìm được vài món đồ ưng ý nhưng phải mua với giá gốc. Nữ khách hàng này cho biết cô chỉ muốn hòa vào không khí mua sắm dịp Black Friday để cảm thấy vui vẻ hơn.

Trong mùa Black Friday năm nay mức giảm giá không còn là yếu tố duy nhất quyết định việc xuống tiền của người tiêu dùng, nhất là khi các chương trình khuyến mại trực tuyến đã được triển khai từ nhiều ngày trước.

Trong khi đó, đối với các cửa hàng, Black Friday vẫn là dịp thúc đẩy doanh số và thu hút khách hàng. Hải Nhi (nhân viên một cửa hàng thời trang) cho biết lượng hàng bán ra trong dịp này có tăng nhẹ so với ngày thường, đặc biệt vào ngày cuối tuần khi lượng khách đến mua sắm đông hơn.

Theo Hải Nhi, chương trình giảm giá được áp dụng trên nhiều dòng sản phẩm trong cửa hàng, song mức ưu đãi có sự phân hóa tùy từng mặt hàng. Những sản phẩm mới về được giảm khoảng 30-35%, trong khi một số mẫu cũ có mức giảm sâu hơn.

Tỷ lệ khách hàng quyết định mua sau khi tham khảo sản phẩm cũng tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Theo nữ nhân viên, nhiều khách đến cửa hàng trong dịp Black Friday đã có nhu cầu mua sắm từ trước, do đó khả năng chốt đơn sau khi lựa chọn được sản phẩm phù hợp cũng cao hơn.

Khảo sát cho thấy các hệ thống bán lẻ thời trang, chương trình khuyến mại cũng được triển khai với nhiều hình thức. Một số thương hiệu quốc tế như Zara, H&M cùng các nhãn hàng thể thao và phụ kiện áp dụng giảm trực tiếp trên giá niêm yết, ưu đãi theo nhóm sản phẩm hoặc mua nhiều được giảm thêm. Một số mặt hàng quần áo, giày dép và phụ kiện giảm khoảng 40%.

Không chỉ tại các trung tâm thương mại, dọc tuyến phố thời trang Cầu Giấy, nhiều cửa hàng cũng triển khai chương trình ưu đãi nhằm tận dụng sức mua dịp cuối năm.

Các biển quảng cáo giảm giá được đặt tại mặt tiền, cửa kính và khu vực trưng bày sản phẩm. Mức giảm phổ biến được các cửa hàng quảng bá 30-50%, trong khi một số điểm bán đưa ra ưu đãi 70-80%, thậm chí áp dụng hình thức đồng giá hoặc giảm sâu đối với một số nhóm hàng.

Tình trạng này cũng được ghi nhận tại nhiều tuyến phố kinh doanh thời trang khác ở Hà Nội như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch và Xuân Thủy. Dù nhiều cửa hàng treo biển giảm giá 50-70% thậm chí 80%, lượng khách ghi nhận tại một số điểm bán vẫn khá thưa thớt.

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