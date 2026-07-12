Một cuối tuần 'khác lạ' tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội sau hơn 2 thập kỷ

Cùng cảm nhận, bà Trương Thanh Vân (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) - khách hàng gắn bó với siêu thị từ ngày đầu khai trương - cũng không giấu được sự bất ngờ. Ở tuổi 60, bà vẫn giữ thói quen ghé Co.opmart mỗi tuần một lần để mua nhu yếu phẩm cho cả gia đình. “Tôi sống ở khu vực này từ nhỏ nên cảm nhận rất rõ những thay đổi qua nhiều năm. Sau khi được nâng cấp, không gian trở nên chuyên nghiệp và ngăn nắp hơn, tạo cảm giác rộng rãi dù diện tích gần như không đổi”, bà nhận xét, đồng thời tiết lộ ấn tượng nhất với khu Food Court vì được siêu thị di dời vào bên trong và đầu tư khang trang hơn.