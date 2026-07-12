Một cuối tuần 'khác lạ' tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội sau hơn 2 thập kỷ

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8h sáng thứ bảy, Co.opmart Xa Lộ Hà Nội rộn ràng những chiếc xe đẩy nối đuôi nhau vào siêu thị. Giữa dòng người mua sắm, anh Trần Thanh Thuấn (TP Thủ Đức, TP.HCM) - như thường lệ - cùng vợ và hai con đến để mua thực phẩm và dành thời gian cuối tuần bên gia đình. Song, lần trở lại này mang đến cảm nhận khác hẳn những lần trước. Ngay từ lối vào siêu thị, không gian trải nghiệm mới, cách bài trí hiện đại cùng bầu không khí sôi động khiến cả gia đình thích thú.
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“Tôi thấy không gian đẹp hơn mà trải nghiệm cũng khác hẳn. Hàng hóa đa dạng, lối đi thông thoáng, cách bố trí hợp lý. Điều khiến tôi bất ngờ là siêu thị giờ có thêm nhiều khu trải nghiệm, quầy kệ bán hàng đặc sản, trạm nhận quà... khiến hai con hào hứng lắm”, anh bày tỏ. Gắn bó với siêu thị từ thời còn là sinh viên đến khi lập gia đình, anh cho biết hầu như cuối tuần nào cả nhà cũng ghé đây, chủ yếu để mua thực phẩm. Chứng kiến siêu thị “thay áo mới” khiến anh có cảm giác như đang bước vào một nơi quen mà lạ.
Cùng cảm nhận, bà Trương Thanh Vân (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) - khách hàng gắn bó với siêu thị từ ngày đầu khai trương - cũng không giấu được sự bất ngờ. Ở tuổi 60, bà vẫn giữ thói quen ghé Co.opmart mỗi tuần một lần để mua nhu yếu phẩm cho cả gia đình. “Tôi sống ở khu vực này từ nhỏ nên cảm nhận rất rõ những thay đổi qua nhiều năm. Sau khi được nâng cấp, không gian trở nên chuyên nghiệp và ngăn nắp hơn, tạo cảm giác rộng rãi dù diện tích gần như không đổi”, bà nhận xét, đồng thời tiết lộ ấn tượng nhất với khu Food Court vì được siêu thị di dời vào bên trong và đầu tư khang trang hơn.
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Không chỉ tạo thiện cảm với những khách hàng gắn bó lâu năm, diện mạo mới của Co.opmart Xa Lộ Hà Nội cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người trẻ. Từ Vinhomes Grand Park, chị Nguyễn Thị Cẩm Giang đã di chuyển gần 7 km để đến đây mua sắm dịp cuối tuần. Lần trở lại sau khi siêu thị được nâng cấp mang đến cho chị nhiều cảm xúc. Ấn tượng đầu tiên là hệ thống bảng chỉ dẫn, khu trưng bày và các chương trình ưu đãi được thiết kế trực quan. Đặc biệt, khu giới thiệu đặc sản địa phương khiến chị nán lại khá lâu để tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm.
Những cảm nhận của các khách hàng lâu năm cũng chính là điều Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) hướng đến khi làm mới diện mạo Co.opmart nhân cột mốc 30 năm hình thành và phát triển (1996-2026). Nằm ở cửa ngõ phía đông thành phố và thuộc thế hệ siêu thị lâu đời trong hệ thống, Co.opmart Xa Lộ Hà Nội giờ được đầu tư hơn, đẩy mạnh chuyển đổi số để gia tăng trải nghiệm theo hướng trẻ trung, hiện đại.
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Quầy kệ, ánh sáng, biển bảng được đầu tư đồng bộ, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và mua sắm thuận tiện hơn. Đáng chú ý, logo Co.opmart được tinh chỉnh mềm mại, thanh thoát hơn trên nền tảng kế thừa nhận diện quen thuộc, thể hiện sự trưởng thành của thương hiệu ở tuổi 30 nhưng vẫn gìn giữ những giá trị gần gũi đã gắn bó với nhiều thế hệ gia đình Việt.
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Trong hành trình mua sắm, khách hàng có thể khám phá khu đặc sản vùng miền, OCOP, các điểm check-in hay khu ẩm thực được đầu tư khang trang. Những điểm chạm mới này góp phần biến Co.opmart thành điểm đến để cả gia đình có thể cùng vui chơi, nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian gắn kết bên nhau.
Song song đó, các tiện ích công nghệ như tủ giữ túi xách tự động và trạm nhận quà tự động cũng được đưa vào vận hành. Tại trạm nhận quà, khách hàng dễ dàng tiếp cận loạt ưu đãi và phần quà hấp dẫn chỉ với vài thao tác đơn giản - đúng như cảm giác “mới mẻ, thú vị” mà anh Thuấn nhắc đến.
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Chia sẻ tại buổi lễ công bố không gian mua sắm mới tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op - bày tỏ sự biết ơn khi trải qua hai thập kỷ, siêu thị luôn nhận được sự đồng hành, gắn kết của đối tác, nhà cung cấp và khách hàng. Cũng theo ông, sự kiện siêu thị thay đổi diện mạo cũng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra trong khuôn khổ Saigon Co.op tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm vào ngày 10/7.
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“Việc ra mắt không gian mua sắm mới phần nào thể hiện cam kết không ngừng đổi mới để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn của hệ thống siêu thị Co.opmart”, ông Thắng nhấn mạnh, đồng thời nói thêm bên cạnh Co.opmart Xa Lộ Hà Nội, nhiều siêu thị như Co.opmart Cống Quỳnh, Cần Thơ, Huế, Hà Nội, Thanh Hóa… đang từng bước khoác lên diện mạo mới theo hướng hiện đại và giàu trải nghiệm hơn.
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Từ siêu thị đầu tiên ra đời tại TP.HCM, thương hiệu bán lẻ thuần Việt đã từng bước đồng hành cùng đời sống tiêu dùng của hàng triệu gia đình trên cả nước. Ở tuổi 30, hệ thống Co.opmart lần lượt khoác lên mình diện mạo mới, nhưng điều thương hiệu muốn làm mới hơn cả là cảm xúc của khách hàng. Như chia sẻ của bà Vân cũng như nhiều khách hàng thân thiết, điều níu chân họ qua nhiều thập kỷ là cảm giác quen thuộc, gần gũi được nâng niu theo cách hiện đại hơn. Để mỗi lần đến đây là mỗi lần cả gia đình cùng nhau trò chuyện, vui chơi và tạo nên những ký ức mới ở nơi vốn đã rất đỗi thân quen.