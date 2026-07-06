Saigon Co.op tổ chức 'Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào'

Không khí lễ hội tiếp tục được nối dài với chuỗi chương trình tri ân quy mô lớn cho khách hàng thành viên. Vào 2-11/7, khách hàng có hóa đơn từ 400.000 đồng sẽ nhận thẻ cào may mắn “Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào”. Mỗi thẻ mang hình ảnh đặc trưng của một tỉnh, thành phố và mở ra cơ hội nhận hơn 74.000 quà tặng như phiếu mua hàng, thực phẩm công nghệ, đồ dùng gia đình cùng đặc quyền mua nhiều sản phẩm thiết yếu với giá ưu đãi. Thẻ cào hợp lệ sẽ tham gia rút thăm vào ngày 11/7, giải thưởng cao nhất là thẻ mua sắm trị giá 10 triệu đồng, áp dụng trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra.