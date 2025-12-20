Saigon Co.op triển khai nguồn hàng Tết với trữ lượng tăng 40%

Thị trường Tết 2026 phục hồi nhưng phân hóa rõ. Do đó, Saigon Co.op tăng trữ lượng hàng, triển khai khuyến mãi theo giai đoạn để bình ổn giá, hỗ trợ người dân mua sắm an toàn.

Thị trường Tết 2026 ghi nhận sức mua phục hồi nhưng phân hóa rõ giữa các nhóm khách hàng; xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng, tiết kiệm chi tiêu và mua sắm đa kênh tiếp tục gia tăng. Trước bối cảnh này, Saigon Co.op chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, tăng trữ lượng 40% và triển khai khuyến mãi theo từng giai đoạn nhằm bình ổn giá, đảm bảo chất lượng và hỗ trợ người dân mua sắm Tết an toàn, hiệu quả.

Saigon Co.op đảm bảo nguồn hàng và giá cả

Giữ vững vai trò nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, Saigon Co.op đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết từ giữa năm 2025. Theo đó, Saigon Co.op tham gia chương trình bình ổn thị trường mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu mùa Tết với nhóm hàng chính là gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả và thủy hải sản. Saigon Co.op dự trữ thêm 35-40% ở nhóm hàng chiến lược, tăng tỷ trọng hàng Việt chất lượng cao, đa dạng phân khúc giá và kết hợp linh hoạt giữa 800 điểm bán vật lý và kinh doanh trực tuyến.

Saigon Co.op triển khai chuỗi khuyến mãi Tết kéo dài 59 ngày, chia theo từng giai đoạn hỗ trợ người tiêu dùng.

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ “Hệ thống triển khai hoạt động kinh doanh Tết trên 3 yếu tố là chất lượng, nguồn hàng đầy đủ và bình ổn giá. Đây là nhiệm vụ cốt lõi chúng tôi thực hiện nhiều năm qua, qua năm 2026 nội hàm được mở rộng, phong phú hơn dựa trên quy mô dân số và nhu cầu tiêu dùng khi Việt Nam thay đổi địa giới hành chính”.

Saigon Co.op tiếp tục kiên định chiến lược đồng hành hàng Việt khi 90% hàng hóa phục vụ Tết là sản phẩm sản xuất trong nước, tập trung nhóm OCOP, VietGAP và nông sản an toàn, góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng dịp Tết.

Saigon Co.op trưng bày bánh kẹo Tết ở khu vực bắt mắt, đa dạng chủng loại và phân khúc giá.

Song song, Saigon Co.op tiên phong kiểm soát chất lượng thông qua chương trình “Tích xanh trách nhiệm” đối với mặt hàng Tết. Dưới sự quản lý của Sở Công Thương TP.HCM, chương trình tăng cường truy xuất nguồn gốc, nâng cao trách nhiệm trong chuỗi cung ứng; đồng thời Saigon Co.op tăng tần suất kiểm tra chất lượng hàng hóa gấp 2-3 lần so với ngày thường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong cao điểm mua sắm.

Cụ thể hóa cam kết này, từ 20/12, Saigon Co.op phối hợp Hội Nông dân TP.HCM triển khai chuỗi “Điểm mua sắm nông sản sạch, an toàn” tại hệ thống, khởi động tại Co.opmart Foodcosa Quang Trung (phường Thông Tây Hội, TP.HCM), trưng bày các sản phẩm OCOP, VietGAP và nông sản tiêu biểu, đồng thời thống nhất kế hoạch nhân rộng trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, từ 19/12 đến 21/12, Saigon Co.op tham gia Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và chương trình kết nối cung cầu do Sở Công Thương TP.HCM chủ trì, giới thiệu sản phẩm nhãn riêng, hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng vào hệ thống phân phối. Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao thư khen cho Saigon Co.op, ghi nhận vai trò đầu mối trong triển khai chương trình “Tích xanh trách nhiệm”, góp phần củng cố niềm tin thị trường.

Đại diện Saigon Co.op (thứ 3 từ trái qua) vinh dự đón nhận thư khen của Thành phố vì những đóng góp trong chương trình “Tích xanh trách nhiệm”.

Nới rộng biên độ khuyến mãi

Chủ đề Tết năm nay của Saigon Co.op được triển khai liên tục trong 59 ngày, từ 20/12/2025 đến 16/2/2026 (nhằm ngày 29 Tết Âm lịch), với thông điệp “Đến Co.op chở Tết về”. Dựa trên dự báo sức mua dịch chuyển theo từng thời điểm, Saigon Co.op thiết kế 4 chương trình khuyến mãi lớn, mỗi giai đoạn tập trung vào nhóm hàng làm điểm nhấn phù hợp nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Mùa kinh doanh Tết được Saigon Co.op mở màn bằng chương trình “Kết năm rộn ràng - Tung nghìn deal đỉnh”, diễn ra từ 20/12 đến 31/12. Căn cứ hành vi tiêu dùng tại hệ thống bán lẻ hiện đại, chương trình tập trung hình thức ưu đãi được khách hàng ưa chuộng như quà tặng kèm theo hóa đơn, giảm giá trực tiếp và ưu đãi thanh toán.

Nhiều phần quà sẵn sàng trao tay khách hàng thành viên.

Theo đó, hơn 140.000 phần quà được dành cho khách hàng thành viên thông qua chương trình mua sắm cuối năm như “Rực rỡ Giáng sinh - quà xinh tặng bạn” (23-24/12) áp dụng cho hóa đơn từ 500.000 đồng; “Mua đầy giỏ - quà trao tay” (25/12) dành cho ngành hàng thực phẩm; “Quà liền tay - say mê mua sắm” (20-31/12), tặng phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng khi mua sản phẩm chăm sóc gia đình theo điều kiện chương trình. Bên cạnh đó, khách hàng check-in tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra còn nhận quà tặng trong chương trình “Rạng rỡ sắc tươi - đón chào năm mới”.

Song song hoạt động quà tặng, Saigon Co.op triển khai chương trình giảm giá trực tiếp cho khoảng 2.600 sản phẩm thuộc nhiều nhóm hàng thiết yếu và phục vụ Tết. Trong đó, thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến giảm 45%, bánh kẹo giảm 20%, hàng trang trí Tết giảm 49% và mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp giảm 30%. Đặc biệt, hưởng ứng Vietnam Grand Sale 2025 và Shopping Season tại TP.HCM, một số mặt hàng áp dụng mức ưu đãi 69%.

Cùng với đó, chương trình ưu đãi thanh toán đa kênh được triển khai nhằm gia tăng tiện ích cho người tiêu dùng. Từ nay đến hết 31/12, khách hàng thanh toán vào cuối tuần với mã VNPAYSGC được ưu đãi đến 30.000 đồng theo giá trị hóa đơn. Đồng thời, từ 26/12 đến 1/1/2026, Co.op Online mở khung giờ 20h26 hàng ngày, tạo điều kiện để khách hàng thu thập và sử dụng các voucher giảm giá theo quy định chương trình.