Saigon Co.op tung giỏ quà Tết giá từ 99.000 đồng, giảm đến 32%

Các chỉ báo thị trường cho thấy tiêu dùng đang phục hồi: Doanh số bán lẻ tháng 10/2025 tăng 7,2%, CPI 10 tháng tăng 3,27%. Tuy vậy, hành vi mua sắm vẫn thiên về “mua sớm - mua thiết thực” nhằm tránh dồn chi phí cận Tết. Chủ động theo sát diễn biến này, Saigon Co.op đưa giỏ quà Tết nhãn riêng lên kệ sớm. Nhóm hàng nhãn riêng vốn được ưa chuộng nhờ chất lượng ổn định, giá thấp hơn 10-20% so với hàng cùng phân khúc. Thành phần giỏ quà được chọn lọc từ các sản phẩm phục vụ mâm cúng và bữa cơm sum họp như trà lài, gạo thơm ST25, mì trứng, nui rau củ, gia vị và đặc sản Tết.

Bộ sưu tập gồm ba phân khúc Sum Vầy, Phúc Lộc, Đoàn Viên với mức giá 99.000-199.000 đồng/hộp, được giảm đến 28%. Bên cạnh giỏ quà đóng sẵn, hệ thống cũng chuẩn bị loạt mẫu hamper Tết cho nhu cầu đặt hàng đa dạng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đáng chú ý, nhu cầu đặt quà doanh nghiệp tăng mạnh vào mùa tổng kết cuối năm. Saigon Co.op triển khai ưu đãi nhiều tầng: Từ 4/12 đến 31/12, đơn hàng từ 5 triệu đồng được cộng thêm 4% chiết khấu trên nền giá vốn đã ưu đãi; từ 1/1/2026 đến 16/2/2026, hệ thống duy trì mức chiết khấu 2% trên giá khuyến mãi để hỗ trợ các đơn đặt bổ sung. Tổng mức lợi ích doanh nghiệp có thể nhận lên đến 32%, giúp chủ động kế hoạch quà tặng và tối ưu ngân sách.

Hệ thống bán hàng đa kênh tiếp tục được vận hành gồm Co.opmart, Co.opXtra, Finelife và kênh trực tuyến Co.op Online, hotline 1900555568, đảm bảo thuận tiện từ chọn mẫu đến thanh toán. Saigon Co.op cũng tăng dự trữ hàng tại các trung tâm phân phối nhằm hạn chế rủi ro gián đoạn trong giai đoạn nhu cầu tăng mạnh.

Song song với đưa giỏ quà Tết lên kệ sớm, Saigon Co.op tung loạt ưu đãi mạnh nhằm giảm áp lực chi tiêu và tạo lực đẩy cho thị trường cuối năm. Từ 4/12 đến 19/12, chương trình “Mua sắm Giáng sinh - Tiệc sale linh đình” áp dụng trên toàn quốc với hơn 1.000 sản phẩm, giảm đến 40% cho thực phẩm công nghệ, 49% cho hóa phẩm và đến 65% trong mùa Shopping Season - Vietnam Grand Sale.

Saigon Co.op tiếp tục giữ vai trò bình ổn nhóm hàng tươi sống trong bối cảnh nguồn cung chịu tác động thời tiết. Từ 4/12 đến 11/12, hệ thống khu vực Tây Nguyên và miền Nam triển khai Lễ hội rau nhiệt đới, giảm từ 15% cho rau củ đạt VietGAP, GlobalGAP; từ 4/12 đến 19/12, các mặt hàng rau - củ - quả, thịt, thủy - hải sản giảm 15-20%.

Đi cùng ưu đãi là cam kết chất lượng thông qua chương trình “Tick xanh trách nhiệm” - bộ tiêu chuẩn do Sở Công thương TP.HCM triển khai. Saigon Co.op là đơn vị bán lẻ tiên phong tham gia, hiện thu hút gần 100 nhà cung cấp với hơn 1.200 mặt hàng gắn tick xanh. Nhóm hàng “sạch - minh bạch” này ghi nhận tăng trưởng doanh số 30-40% trong 10 tháng năm 2025, tạo động lực mở rộng vùng trồng và quy trình canh tác chuẩn hóa.

Từ 4/12 đến 19/12, khách hàng mua sắm sản phẩm có dấu tick xanh trách nhiệm tại Co.opmart khu vực Tây Nguyên và miền Nam được giảm sâu đến 30% và mua 1 tặng 1 gồm: Nấm kim châm, giá đậu xanh, rau bồ ngót, dưa lê bạch kim, ổi nữ hoàng…

Trong bối cảnh thị trường cuối năm còn nhiều biến động, Saigon Co.op chủ động chuẩn bị nguồn hàng sớm, mở rộng ưu đãi và đẩy mạnh các nhóm thực phẩm minh bạch góp phần giữ ổn định cung ứng - giá cả, đồng thời bảo đảm người dân tiếp cận thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc với chi phí hợp lý. Những nỗ lực này tiếp tục củng cố vai trò đồng hành của Saigon Co.op với cộng đồng, giúp các gia đình yên tâm mua sắm và đón một mùa Tết đủ đầy, nhẹ gánh hơn.

Tối 29/11 tại Hà Nội, Saigon Co.op được Sở Công thương Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vinh danh với hai sản phẩm nhãn riêng: Gạo ST25 lúa tôm sinh thái Co.op Finest đạt top 1 và mật ong Hoa Sao Dầu Co.op Select đạt top 2. Đây là lần thứ ba Saigon Co.op được ghi nhận tại chương trình, sau dầu ăn Co.op Select (2019) và nước giặt Co.op Happy (2020).

Hiện hàng nhãn riêng của Saigon Co.op có hơn 2.000 mã sản phẩm, hợp tác hơn 100 nhà sản xuất trong nước, đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ. Danh mục được tổ chức theo ba dòng Co.op Happy (tiết kiệm), Co.op Select (phổ thông) và Co.op Finest (cao cấp), đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng. Sự ghi nhận năm 2025 tiếp tục khẳng định chất lượng và sức bật của hàng Việt, đồng thời thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường và lan tỏa giá trị cộng đồng của Saigon Co.op.