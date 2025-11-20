Saigon Co.op kéo giảm giá thịt, cá, rau củ đến 30% giữa mùa tăng giá

Saigon Co.op triển khai chương trình trợ giá "Thả ga mua sắm - giá có Co.op lo" vừa giữ nhịp bình ổn, vừa mở chuỗi ưu đãi đến 30% cho nhóm hàng rau củ quả, thịt, thủy - hải sản.

Cuối năm luôn là mùa cao điểm tiêu dùng, song năm 2025 thị trường ghi nhận bức tranh đặc biệt với nhu cầu mua sắm tăng mạnh trong khi ngân sách hộ gia đình chịu sức ép lớn bởi giá cả leo thang.

Trước biến động này, Saigon Co.op triển khai chương trình trợ giá với thông điệp "Thả ga mua sắm - giá có Co.op lo" giúp nhẹ gánh chi phí cho bữa cơm hàng ngày. Đây là "cụm giải pháp kích cầu" của hệ thống dịp cuối năm, kết hợp ưu đãi chéo, giảm sâu theo nhóm, tặng quà, tích điểm cho hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu nhằm hướng đến mục tiêu kép giảm chi phí tiêu dùng, vừa hỗ trợ ổn định thị trường.

"Lễ hội rau củ" - ưu đãi đúng nhóm hàng thiết yếu

Nhiều tuần qua, người tiêu dùng đối mặt cú sốc giá ở nhóm rau củ trên thị trường tăng 15-50% do mưa lớn và triều cường kéo dài làm đứt gãy nguồn cung, thu hoạch - vận chuyển bị cản trở, hoa màu bị thiệt hại nặng. Đây là nhóm hàng "lõi" trong giỏ chi tiêu hàng ngày, khiến bữa ăn gia đình bị đội chi phí đáng kể.

Trước tình hình này, Saigon Co.op khẩn trương làm việc với nhà cung cấp tại địa phương để điều chỉnh phương án vận chuyển linh hoạt để duy trì nguồn rau ôn đới từ Đà Lạt và bao tiêu rau lá nhiệt đới như rau muống, cải ngọt… nhằm giữ lượng rau xanh ổn định, bảo đảm chất lượng và giá bình ổn, chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.

"Lễ hội rau củ" tại Co.opmart giải nhiệt thị trường khi rau tăng giá, tạo thêm lựa chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng.

Không chỉ đóng vai trò là nhà phân phối, từ nay đến cuối năm, Saigon Co.op tiếp tục hỗ trợ vốn sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã, nhà cung cấp địa phương. Mục tiêu là bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống, đáp ứng nhu cầu khách hàng với mức giá hợp lý, phù hợp tình hình thực tế.

Từ 20/11 đến 26/11, Saigon Co.op tổ chức "Lễ hội rau củ" với 100% sản phẩm đạt chuẩn VietGAP - GlobalGAP, Tick xanh trách nhiệm và truy xuất nguồn gốc minh bạch. Nhiều mặt hàng rau ăn lá và củ quả giảm 10-20% so với thị trường như bắp cải, xà lách thủy canh, ớt chuông, bông cải, cà chua beef, cà rốt… góp phần "gỡ nhiệt" cho thị trường đang leo thang.

Saigon Co.op điều chỉnh giảm giá rau ăn lá ngay trong cao điểm biến động, giữ ổn định giỏ hàng thiết yếu của người dân.

Song song, "Lễ hội thịt" áp dụng ưu đãi luân phiên 15-20% cho thịt heo, bò, gà từ các nhà cung cấp lớn. Các sản phẩm thay thế như trứng, nấm, trái cây, thủy hải sản được giảm đến 30% hoặc khuyến mãi "mua 1 tặng 1", giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn cân bằng bữa ăn, hạn chế phụ thuộc vào nhóm đang tăng giá mạnh.

Hơn 1.000 sản phẩm giảm sâu, tiết kiệm

Đón làn sóng mua sắm cuối năm, đặc biệt nhu cầu cho mặt hàng thiết yếu và đồ dùng gia đình thường tăng 20-30%, Saigon Co.op tung ra gói ưu đãi hơn 1.000 sản phẩm giảm giá mạnh đến 49%.

Chương trình "Thả ga mua sắm - giá có Co.op lo", diễn ra từ 20/11 đến 3/12, tập trung vào nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ tiêu dùng, trực tiếp hỗ trợ ngân sách hộ gia đình.

Co.opmart bổ sung hàng loạt mặt hàng thiết yếu liên tục để phục vụ nhu cầu tăng cao trong giai đoạn cao điểm.

Với mức chi tiêu trung bình 1-1,5 triệu đồng/tuần cho gia đình 4 người, người mua sắm tại Co.opmart, Co.opXtra… có thể tiết kiệm từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng nếu tận dụng combo và nhóm ưu đãi được thiết kế đúng nhu cầu thị trường.

Siêu thị giảm giá sâu đến 49% cho một số hàng tiêu dùng thiết yếu - thực phẩm công nghệ, đồ uống, hóa phẩm, gia dụng. Chương trình ưu đãi chéo áp dụng với khách mua nhiều ưu đãi lớn, mua 2 tính tiền 1, mua 3 tính tiền 2, kèm tặng quà… ưu tiên mặt hàng thực phẩm công nghệ/đông lạnh - hàng nhãn riêng Saigon Co.op.

Bên cạnh đó, chương trình "Siêu ưu đãi cuối tuần" mang đến ưu đãi với hàng nhãn riêng, đồ dùng, may mặc, hoá phẩm. Song song, ưu đãi tặng quà và điểm thưởng được áp dụng cho khách hàng thành viên mua sắm vào thứ ba hàng tuần và dịp Black Friday 27-28/11.

Saigon Co.op ưu đãi cho nhóm hải sản, giúp bữa ăn gia đình có thêm lựa chọn thay thế, đa dạng hơn.

Cùng với loạt ưu đãi trực tiếp, người dùng mua hàng online cũng nhận được ưu đãi giảm giá đến 50%, tặng e-voucher 30.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng.

Chương trình của Saigon Co.op là giải pháp giảm chi phí tiêu dùng và ổn định nguồn cung trong bối cảnh thị trường biến động. Với sự chuẩn bị bài bản từ chuỗi cung ứng đến ưu đãi đồng loạt trên toàn hệ thống, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò nhà bán lẻ nội địa dẫn dắt, tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng và góp phần lan tỏa không khí mua sắm lành mạnh, sôi động cuối năm.