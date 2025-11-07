Co.opmart Thống Nhất - không gian bán lẻ thế hệ mới ở khu đông TP.HCM

Ngày 7/11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) khai trương siêu thị Co.opmart Thống Nhất tại phức hợp Bcons City Mall, thuộc cụm đô thị mở rộng TP.HCM.

Sự kiện này mở ra bước tiến mới trong chiến lược phát triển mạng lưới bán lẻ hiện đại của Saigon Co.op, hướng đến mô hình siêu thị tích hợp không gian mua sắm - ẩm thực - giải trí trọn vẹn dành cho cư dân khu đông TP.HCM.

Co.opmart Thống Nhất là minh chứng cho tầm nhìn đổi mới, gắn kết cộng đồng và nâng tầm trải nghiệm sống đô thị hiện đại mà Saigon Co.op đang theo đuổi.

Không gian hiện đại giữa trung tâm đô thị trẻ

Tọa lạc tại trung tâm khu phức hợp Bcons City - khu đô thị với hơn 4.000 hộ dân, cách ĐHQG TP.HCM khoảng 1,7 km, Co.opmart Thống Nhất có tổng vốn đầu tư hơn 60 tỷ đồng , diện tích gần 4.500 m2 gồm 2 tầng.

Co.opmart Thống Nhất là hình mẫu “siêu thị thế hệ mới” của Saigon Co.op.

Siêu thị được quy hoạch theo mô hình đa trải nghiệm, tích hợp khu tự chọn và khu ẩm thực cao cấp (foodcourt), mang đến cho cư dân khu đông điểm đến mua sắm - ẩm thực - giải trí liền mạch ngay tại không gian sống.

Phát triển theo mô hình “Co.opmart thế hệ mới”, siêu thị Co.opmart Thống Nhất thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của Saigon Co.op nói chung và Co.opmart nói riêng trong chiến lược hiện đại hóa và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đông đảo khách hàng đến mua sắm, hưởng ưu đãi khai trương tại Co.opmart Thống Nhất.

Không gian được thiết kế mở, phong cách trẻ trung, ứng dụng nhiều tiện ích công nghệ tiên tiến như quầy thanh toán tự động giúp tối ưu thời gian mua sắm, robot giới thiệu và cho phép thử sản phẩm mang lại trải nghiệm tương tác thú vị, máy phát quà thông minh gia tăng kết nối và tri ân khách hàng, dịch vụ giao hàng trong 2 giờ, giữ xe miễn phí, cùng khu trưng bày đặc quyền dành cho khách hàng thân thiết.

Đặc biệt, khu trưng bày "Tích xanh trách nhiệm" và sản phẩm OCOP góp phần lan tỏa lối sống tiêu dùng bền vững, khẳng định vai trò của Saigon Co.op trong việc thúc đẩy hàng Việt chất lượng và phát triển xanh tại các đô thị mới.

Ẩm thực - điểm nhấn cho hành trình mua sắm đa sắc màu

Song song với trải nghiệm công nghệ, Co.opmart Thống Nhất chú trọng tôn vinh sản phẩm Việt và xu hướng tiêu dùng bền vững. Với 90% sản phẩm thuộc danh mục hàng Việt Nam chất lượng cao, trong đó có nhiều dòng sản phẩm thân thiện môi trường đạt chuẩn “xanh” của Saigon Co.op, siêu thị hướng đến lối sống tiêu dùng có trách nhiệm, tiếp tục thực hiện đúng cam kết lan tỏa tinh thần “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mà Saigon Co.op luôn chú trọng.

Không khí mua sắm sôi động, đông vui tại siêu thị Co.opmart Thống Nhất.

Khu foodcourt hiện đại là điểm nhấn độc đáo, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống Việt Nam và món ăn quốc tế như Hàn, Nhật, Thái… mang đến đa dạng lựa chọn. Khu vực tự phục vụ được thiết kế tinh tế, giúp khách hàng tận hưởng sự tiện lợi, nhanh chóng nhưng vẫn đậm chất trải nghiệm, đúng tinh thần của điểm đến đô thị năng động, văn minh và đáng sống.

Biểu tượng mới của khu đông - dấu ấn thương hiệu Việt tiên phong

Với định hướng phát triển năng động, hiện đại và gắn kết cộng đồng, Co.opmart Thống Nhất không chỉ là siêu thị mới tại khu đông TP.HCM, mà trở thành biểu tượng của thế hệ bán lẻ mới. Siêu thị sở hữu công nghệ tiên phong, dịch vụ nhân văn và bản sắc Việt bền vững, kiến tạo trải nghiệm sống đô thị chuẩn mực cho người Việt hiện đại.

Không chỉ mang đến không gian mua sắm toàn diện, siêu thị còn hướng đến việc tạo dựng điểm hẹn văn minh cho cộng đồng, nơi mỗi hoạt động tiêu dùng đều góp phần lan tỏa giá trị tích cực, bền vững và vì con người.

Co.opmart Thống Nhất có 90 sản phẩm thuộc danh mục hàng Việt Nam chất lượng cao.

Co.opmart Thống Nhất đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình chuyển mình của mô hình siêu thị Co.opmart truyền thống, hướng đến dấu mốc kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển của hệ thống siêu thị thuần Việt lâu đời nhất Việt Nam.

Co.opmart không ngừng nâng tầm trải nghiệm khách hàng, gìn giữ giá trị Việt và khẳng định vị thế thương hiệu bán lẻ nội địa dẫn đầu, đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM mở rộng, thành phố đáng sống, văn minh và hiện đại.