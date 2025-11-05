Saigon Co.op lớn lên cùng người Việt, trẻ hóa cùng người dùng mới

Hơn ba thập kỷ qua, Saigon Co.op bền bỉ đồng hành cùng người tiêu dùng qua từng giỏ hàng, tiên phong định hình thói quen mua sắm hiện đại của hàng chục triệu gia đình Việt.

Những ngày đầu tháng 11, không khí tại chuỗi siêu thị Co.opmart dường như rộn ràng hơn thường lệ. Giữa không gian mua sắm quen thuộc, tiếng cười rộn rã của các bạn trẻ trong sắc màu trang trí rực rỡ theo chủ đề chương trình “Chào tháng 11 - Check-in, Thả dáng nhận quà”, khiến siêu thị trở thành “điểm chill” cuối tuần đúng nghĩa của nhiều gia đình.

“Giờ đi siêu thị vui như đi chơi” - câu nói vui của một khách hàng trẻ lại phản ánh chính xác tinh thần của Saigon Co.op hôm nay: Năng động hơn, gần gũi và trẻ trung hơn.

Trở lại thời điểm ba thập kỷ trước, Co.opmart được xem là biểu tượng của làn gió tiêu dùng hiện đại đầu tiên thổi vào văn hóa mua sắm Việt - nơi nhiều gia đình lần đầu biết đến khái niệm “siêu thị”. Từ đó, “đi siêu thị” trở thành nét văn minh trong đời sống đô thị và thói quen gắn bó của hàng triệu gia đình Việt.

Và dẫu 35 năm đã trôi qua, thương hiệu ấy vẫn song hành cùng người Việt, từ thời tem phiếu, tích điểm thẻ giấy, cho đến kỷ nguyên mua sắm số.

“Chúng tôi gọi đó là hành trình ‘lớn lên cùng người Việt’, vì từng giai đoạn phát triển của Saigon Co.op đều gắn liền nhịp sống và nhu cầu của cộng đồng”, đại diện Saigon Co.op nhận định.

Khi siêu thị trở thành điểm đến trải nghiệm

Dọc theo hành trình phát triển, bên cạnh Co.opmart, loạt mô hình mới lần lượt ra đời như Co.opFood, Co.opXtra, Finelife, Co.op Smile, Cheers… tạo thành hệ sinh thái bán lẻ thuần Việt phủ sóng rộng rãi khắp mọi miền. Mỗi thương hiệu là một mảnh ghép trong hành trình “lớn lên cùng người Việt”, ra đời dựa trên hành trình nghiên cứu nhịp sống, thói quen và nhu cầu của từng thế hệ.

Không gói gọn trong việc cung cấp nhu yếu phẩm, các mô hình bán lẻ của Saigon Co.op đang được tái định nghĩa để trở thành không gian trải nghiệm đặc sắc cho nhiều lứa tuổi.

Hàng loạt nâng cấp được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống. Nổi bật là khu foodcourt với thực đơn phong phú, không gian ăn uống được thiết kế hiện đại và tiện nghi, trở thành điểm nạp năng lượng lý tưởng trong hành trình mua sắm của các gia đình, người trẻ.

Saigon Co.op ứng dụng công nghệ vào từng trải nghiệm mua sắm để bắt nhịp thói quen tiêu dùng mới. Từ tủ gửi đồ thông minh, robot hỗ trợ tại điểm bán, quầy tự thanh toán đến tính năng “scan & go”, mọi thao tác đều được tối giản, mang lại hành trình mua sắm nhanh gọn và cá nhân hóa.

Bên cạnh đó, nền tảng Co.oponline giúp kết nối liền mạch giữa mua sắm offline - online, cho phép khách hàng dễ dàng chọn hàng và nhận sản phẩm ngay tại nhà.

Có thể thấy, mỗi sự thay đổi đã góp phần đánh dấu bước chuyển của Saigon Co.op từ điểm mua sắm quen thuộc thành điểm đến trải nghiệm của thế hệ khách hàng mới lẫn người dùng trung thành. Hơn thế, hướng đi này phản ánh tinh thần trẻ hóa mạnh mẽ của Saigon Co.op: Làm mới mình để phù hợp thói quen tiêu dùng của thế hệ trẻ, mà vẫn giữ được sự thân thuộc với khách hàng lâu năm.

Triệu deal tri ân, cảm ơn bằng giá trị thật

Trong kỷ nguyên số, cảm xúc, niềm tin và ký ức thương hiệu là những giá trị then chốt đưa khách hàng quay trở lại vẫn không thể biến đổi. Thay vì chạy đua khuyến mãi thuần túy, Saigon Co.op luôn đặt lợi ích của khách hàng làm trung tâm xuyên suốt mọi chương trình. Mỗi chiến dịch như “Tri ân từ trái tim”, “Tri ân triệu cảm xúc”, “Gia đình Việt - Đại sứ xanh”, “Tích tem đổi quà”… đều mang màu sắc riêng, gắn kết khách hàng qua những hoạt động trải nghiệm tại điểm bán.

Tháng 11 này, Saigon Co.op tiếp tục đưa chương trình “Tin yêu chọn Co.op - Triệu deal tri ân” trở lại để lan tỏa thông điệp ấy. Trong khuôn khổ sự kiện, 5.000 sản phẩm được giảm giá sâu, ưu đãi đa tầng như tặng điểm, hoàn tiền, tặng voucher, cùng hàng nghìn phần quà được thiết kế theo nhu cầu thực tế được triển khai đồng loạt khắp hệ thống.

Song song đó, các hoạt động tương tác như minigame check-in, khu trải nghiệm tại siêu thị, sân chơi online giúp người mua vừa săn deal vừa tận hưởng trọn vẹn không khí “đi siêu thị vui như đi chơi”.

“Điều chúng tôi muốn tri ân nhất chính là hành trình đồng hành hơn ba thập kỷ của người Việt. Mỗi sự đổi mới hôm nay của Saigon Co.op là để trẻ hóa cùng người tiêu dùng mới, để thương hiệu luôn sống trong nhịp đập của người Việt”, đại diện Saigon Co.op khẳng định.

Sau chặng đường dài gắn bó cùng người Việt, Saigon Co.op bước tiếp với tinh thần trẻ trung, nhân văn, bền vững, để mỗi lần khách hàng ghé đến đều cảm nhận được một phần ký ức xưa và hơi thở hiện đại.