Saigon Co.op bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ người dân sau lũ

Sau mưa lũ lịch sử, Saigon Co.op triển khai gói trợ giá và bán hàng không lợi nhuận để giữ nguồn cung ổn định, hỗ trợ người dân miền Trung - Tây Nguyên tái thiết cuộc sống.

Sau đợt mưa lũ lịch sử gây tê liệt giao thông, làm hư hại hạ tầng và đảo lộn sinh hoạt của hàng trăm nghìn hộ dân miền Trung - Tây Nguyên, thị trường cuối tháng 11 ghi nhận nguồn cung thiết yếu chững lại, trong khi nhu cầu thực phẩm tươi sống, hóa phẩm vệ sinh và đồ dùng phục hồi tổ ấm tăng mạnh.

Trước diễn biến này, Saigon Co.op triển khai gói trợ giá chuyên biệt đi kèm chương trình bán hàng không lợi nhuận, tập trung hỗ trợ người dân tại Khánh Hòa và Gia Lai (Bình Định cũ), nhằm duy trì nguồn cung ổn định và đồng hành bà con tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Chuẩn bị từ sớm - giữ mạch cung ứng thông suốt

Ngay khi dự báo nguy cơ mưa lũ giữa tháng 11, Saigon Co.op kích hoạt chế độ “tình huống đặc biệt” với 4 giải pháp đồng thời: Tăng tồn kho tại chỗ, huy động 800 điểm bán trở thành kho vệ tinh ứng cứu khẩn cấp, nâng công suất kho lưu trữ và tái bố trí lực lượng vận chuyển linh hoạt.

Nhân viên Co.opmart các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên phối hợp cơ quan chức năng, điều phối kịp thời tiếp ứng nhu yếu phẩm cho các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ.

Nhờ chuẩn bị sớm, khi các tuyến Quốc lộ 1, 19, 25 bị chia cắt, hệ thống siêu thị vẫn duy trì nhịp bán hàng và cung ứng ổn định. Co.opmart Nha Trang, Tuy Hòa, Cam Ranh, An Nhơn, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột và chuỗi Co.op Food tại Phú Yên liên tục được tiếp vận 24/7 từ TP.HCM và các khu vực lân cận, giúp mỗi điểm bán duy trì 200% lượng hàng so với ngày thường, ngăn đứt gãy nguồn cung và sốt giá cục bộ. Nhờ vậy, hàng trăm nghìn suất hàng nhu yếu đã được khẩn cấp điều phối đến cơ quan, đoàn thể trong những ngày đỉnh lũ, kịp thời tiếp sức cho bà con.

Đặc biệt, Co.opmart Nha Trang trở thành điểm cung ứng duy nhất còn hoạt động khi chợ truyền thống và nhiều siêu thị lân cận ở phía tây Nha Trang buộc phải đóng cửa trong những ngày 19- 21/11 do nước dâng cao. Mỗi ngày siêu thị phục vụ hơn 10.000 lượt khách. Nỗ lực này được ghi nhận khi Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Hà trực tiếp đến thăm, động viên, đánh giá cao sự chủ động của tập thể Co.opmart Nha Trang.

Co.opmart Nha Trang tăng cường nhân lực đảm bảo phục vụ người dân mua dự trữ các mặt hàng thiết yếu.

Gói trợ giá đặc biệt giúp người dân tái thiết đời sống sau lũ

Bên cạnh nhiệm vụ giữ ổn định thị trường, Saigon Co.op triển khai gói trợ giá kèm bán hàng không lợi nhuận, ưu tiên mặt hàng phục vụ trực tiếp cho quá trình phục hồi sau lũ tại miền Trung - Tây Nguyên. Các Co.opmart Tuy Hòa, An Nhơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh… vận hành theo 2 nguyên tắc là đảm bảo đủ hàng và bán hàng giá vốn, không lợi nhuận.

Thực phẩm tươi sống được giảm 30-40% đến ngày 30/11; hệ thống tăng cường nguồn rau củ từ TP.HCM, đồng thời đưa hải sản từ Cần Giờ và các vùng biển phía nam ra miền Trung để giữ ổn định giá bán. Nhóm hóa phẩm vệ sinh giảm đến 49,9% đến ngày 3/12, đáp ứng nhu cầu làm sạch và khử khuẩn nhà cửa sau khi nước rút. Các mặt hàng chăm sóc cá nhân như sữa tắm, dầu gội - xả, khăn giấy, giấy vệ sinh và băng vệ sinh được trợ giá bổ sung trên nền khuyến mãi có sẵn, kết hợp ưu đãi đa tầng như mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1 cùng nhiều combo tiện lợi (nước giặt - xả, nước lau sàn - nước rửa chén, gel tẩy bồn cầu - nước lau bếp), giúp người dân tái lập sinh hoạt trong điều kiện an toàn, tiết kiệm đến 52%.

Khách hàng mua nước uống, mì gói và thực phẩm tiện dụng tại Co.opmart trong thời điểm địa phương phát cảnh báo ngập lụt.

Trong khi đó, đồ gia dụng giảm đến 50% đến ngày 3/12 nhằm hỗ trợ thay thế vật dụng hư hỏng; dụng cụ học tập giảm đến 35% để học sinh sớm trở lại trường. Nhóm chăn, gối, mền và giày dép được trợ giá liên tục đến 23/12, phù hợp nhu cầu mùa lạnh. Nhiều combo thiết thực cho gia đình có giá chỉ từ 109.000 đồng, như bộ 2 gối - màn - chăn giảm 44%, gối - chăn giảm 55% và gối - màn - chăn giảm đến 62%.

Toàn hệ thống đồng thời tăng thu mua nông sản từ Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, vận hành mô hình “luân phiên nhanh” để rút ngắn thời gian đưa hàng lên kệ, giữ giá ổn định và giảm tác động từ thị trường tự do.

Khẳng định vai trò “điểm tựa” cộng đồng

Tại vùng tâm lũ, các Co.opmart và Co.op Food được trưng dụng làm “trạm an sinh” cung cấp nơi trú tạm, nước uống, điện và hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Hơn 15.000 cán bộ nhân viên đồng loạt tham gia quyên góp theo lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc. Gói cứu trợ Co.op Cares đã tiếp cận hơn 1.000 hộ dân tại Gia Lai (Bình Định cũ), Thừa Thiên - Huế, Tam Kỳ, Đà Nẵng và tiếp tục đến khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Tinh thần đoàn kết nội bộ được phát huy khi các siêu thị chủ động chi viện nhân sự lẫn hàng hóa, cán bộ nhân viên trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm hỗ trợ điểm bán vùng phong tỏa. Lãnh đạo Saigon Co.op cũng đến từng điểm bị ảnh hưởng để động viên và khen thưởng tập thể bám trụ trong điều kiện khắc nghiệt.

Cán bộ, nhân viên Saigon Co.op chung tay quyên góp hướng về đồng bào.

Từ sự chủ động và năng lực ứng phó toàn diện, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò điểm tựa cộng đồng, giữ mạch cung ứng trong mọi tình huống, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái - đúng với định vị “Siêu thị Việt vì người Việt” suốt hơn 3 thập niên qua.