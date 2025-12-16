Saigon Co.op khởi động ‘Chuyến xe hạnh phúc’, trao 900 vé xe 0 đồng

“Chuyến xe hạnh phúc” của Saigon Co.op bước sang mùa thứ 4, tiếp tục hành trình đưa 900 người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM về quê đoàn viên trên 20 chuyến xe 0 đồng.

Không chỉ là những chuyến xe về quê đón Tết, đây còn là hành trình chở yêu thương, sẻ chia và hy vọng mỗi dịp xuân về.

900 tấm vé 0 đồng - hành trình đưa Tết về gần hơn

Năm 2025 khép lại với nhiều biến động, đặc biệt là chuỗi thiên tai khắc nghiệt tại các tỉnh Nam Trung Bộ do mưa lớn, sạt lở và bão lũ kéo dài. Trong bối cảnh đó, với không ít công nhân, sinh viên, người lao động xa quê, hy vọng được trở về sum họp bên gia đình vào dịp Tết lại càng trở nên khó khăn khi thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt và đi lại ngày một tăng.

Bà con háo hức sẵn sàng lên xe về quê ăn Tết cùng Saigon Co.op năm 2025.

Thấu hiểu những khó khăn ấy, Saigon Co.op chính thức khởi động chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - cùng Saigon Co.op về quê đón Tết Bính Ngọ”, tiếp nối hành trình nhân ái đã bền bỉ suốt nhiều năm qua. Theo kế hoạch, 20 chuyến xe sẽ khởi hành từ TP.HCM vào ngày 12/2/2026 (25 tháng Chạp), đưa 900 hành khách về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh…

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết: “Với Saigon Co.op, mỗi chuyến xe là một hành trình nối dài yêu thương, khơi dậy niềm tin và tiếp thêm nghị lực cho những người con xa quê đã trải qua một năm nhiều vất vả. Chúng tôi tin rằng khi người lao động được trở về trong sự chở che của cộng đồng, một mùa xuân ấm áp sẽ được lan tỏa rộng khắp”.

Đại diện lãnh đạo Saigon Co.op gửi đến những phần quà Tết 2025 đến hành khách trước khi khởi hành.

Không dừng lại ở việc trao tặng vé xe miễn phí, mỗi hành khách còn được phục vụ suất ăn, nước uống suốt lộ trình và nhận quà Tết từ Saigon Co.op cùng các đơn vị đồng hành. Khi về đến địa phương, hành khách được Co.opmart tại các tỉnh tiếp đón và bố trí xe trung chuyển đưa về tận nhà, đảm bảo hành trình an toàn, trọn vẹn. Đồng hành cùng chương trình năm nay là các doanh nghiệp uy tín như Unilever Việt Nam, Mondelez Kinh Đô, Suntory PepsiCo, Wilmar CLV, MaxKleen, FCV, Đường Biên Hòa, Nestlé Việt Nam… góp thêm những phần quà Tết thiết thực cho người lao động.

Những câu chuyện phía sau tấm vé nghĩa tình

Ngay từ những ngày đầu công bố, chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn. Chị Nguyễn Thị H., công nhân may quê Quảng Trị, xúc động chia sẻ: “3 năm rồi em chưa được về quê ăn Tết vì thu nhập bấp bênh, còn lo tiền trọ, tiền học cho con. Nghe tin có Chuyến xe hạnh phúc, em đăng ký liền. Chỉ mong Tết này được về với má, được ăn bữa cơm gia đình cho trọn vẹn”.

Khách hàng đăng ký tham gia “Chuyến xe hạnh phúc” 2026.

Còn anh Trần Văn T., lao động tự do quê Đắk Lắk (Phú Yên cũ), cho biết gia đình anh chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ. “Nhà bị sập, cha mẹ phải ở tạm nhà người thân. Tôi đi làm gom góp từng đồng gửi về sửa nhà. Có vé xe 0 đồng dịp này, tôi mừng lắm, vì vừa tiết kiệm được tiền, vừa kịp về phụ gia đình chuẩn bị Tết”, anh chia sẻ.

Những câu chuyện như vậy vẫn đang tiếp tục được gửi về mỗi ngày, cho thấy “Chuyến xe hạnh phúc” thực sự là điểm tựa tinh thần cho nhiều hoàn cảnh đang mong chờ mùa xuân đoàn viên.

Nhân viên Saigon Co.op tư vấn thông tin về chương trình đến khách hàng.

Saigon Co.op còn đồng hành cùng Liên đoàn Lao động TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM và các khu chế xuất - khu công nghiệp để rà soát, xét chọn đúng đối tượng. Danh sách hành khách được công bố ngày 2/2/2026, vé phát từ 5-8/2/2026.

Trải qua bốn mùa xuân lan tỏa yêu thương, chương trình đã trở thành biểu tượng đẹp của sự sẻ chia, gắn kết cộng đồng mỗi dịp Tết đến. Mỗi chuyến xe lăn bánh mang theo ước mong giản dị: Được về nhà, được bắt đầu một năm mới trong đủ đầy yêu thương. Với “Chuyến xe hạnh phúc”, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành bền bỉ cùng cộng đồng, góp phần mang một mùa xuân ấm áp, nhân văn đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.