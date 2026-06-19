Saigon Co.op ưu đãi Tết Đoan Ngọ và ngày Gia đình Việt Nam

Diễn ra đến 1/7 tại hơn 800 điểm bán, chương trình “Gia đình Việt - Đại sứ xanh” của Saigon Co.op mang đến nhiều ưu đãi nhân dịp Tết Đoan Ngọ và ngày Gia đình Việt Nam.

Bên cạnh cơ hội mua sắm tiết kiệm với các sản phẩm giảm giá đến 50%, chương trình “Gia đình Việt - Đại sứ xanh” còn gia tăng quyền lợi dành cho khách hàng thành viên, đồng thời gửi tặng hơn 25.000 phần quà tri ân đến những gia đình đã đồng hành cùng Co.opmart 30 năm qua.

Đa dạng ưu đãi nhân dịp Tết Đoan Ngọ và ngày Gia đình Việt Nam

Tết Đoan Ngọ là dịp để gia đình quây quần và tận hưởng bữa cơm ấm cúng. Đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, từ 18/6 đến 24/6, Saigon Co.op triển khai chương trình “Vui Tết Đoan Ngọ - Sắm siêu tiết kiệm” với ưu đãi 20% dành cho mặt hàng đặc trưng như bánh ú, chè trôi nước, hoa tươi và trái cây.

Chương trình “Vui Tết Đoan Ngọ - Sắm siêu tiết kiệm” của Saigon Co.op.

Đồng thời, Saigon Co.op mang đến “combo” thực phẩm tươi sống có mức giá 125.000-183.000 đồng với đầy đủ nguyên liệu từ rau xanh, thịt, cá đến trái cây tráng miệng, giúp khách hàng dễ dàng chuẩn bị bữa ăn ngày Tết Đoan Ngọ.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Saigon Co.op triển khai các hoạt động tri ân khách hàng. Cụ thể, chương trình “Lan tỏa hạnh phúc tuổi 30” tặng hơn 25.000 phần quà đến khách hàng đã đồng hành cùng Co.opmart 30 năm qua. Từ 22/6 đến 28/6, 30 khách hàng đầu tiên mua sắm tại siêu thị sẽ nhận một phần quà từ thương hiệu Suntory Pepsico hoặc FrieslandCampina.

Saigon Co.op tặng hơn 25.000 phần quà đến khách hàng.

Ngoài ra, Saigon Co.op triển khai chuyên trang “Deal gia đình - Sale hết mình” với các mặt hàng có mức ưu đãi lên đến 50%. Khách hàng thành viên có hóa đơn từ 500.000 đồng khi mua sắm trên chuyên trang được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng.

Song song, chương trình “Thu cũ đổi mới” khuyến khích khách hàng thói quen tiêu dùng tiết kiệm. Chỉ cần mang đổi vỏ hộp sản phẩm cũ thuộc nhóm hàng gia dụng như bếp từ, bếp hồng ngoại, bình đun siêu tốc thủy tinh Co.op Select, vali nhựa Co.op Select, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu… khách hàng sẽ được mua sản phẩm cùng loại với mức ưu đãi đến 50%.

Tăng quyền lợi cho khách hàng thành viên

Nỗ lực mang đến giá trị thiết thực cho người tiêu dùng đã giúp Saigon Co.op được vinh danh ở hạng mục “Nhà bán lẻ nội địa của năm - Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm - Việt Nam” tại Retail Asia Awards 2026.

Nhằm tri ân khách hàng, hệ thống Saigon Co.op triển khai chương trình “Ngày thành viên” định kỳ vào ngày 10 và 20 hàng tháng. Riêng chương trình “Gia đình Việt - Đại sứ xanh” vào ngày 20/6, khách hàng thành viên mua sắm các sản phẩm thuộc chuyên trang “Dấu ấn tuổi 30 - Ưu đãi chỉ Co.op có” sẽ được nhân 3 số điểm tích lũy với mỗi 10.000 đồng giá trị mua hàng.

Saigon Co.op triển khai nhiều ưu đãi cho khách hàng thành viên.

Từ ngày 29/6 đến 1/7, chương trình “Chào tháng 7 - Hoàn tiền ngay” sẽ tặng voucher hoàn tiền 5% cho khách hàng thành viên có hóa đơn từ 200.000 đồng. Voucher được áp dụng cho hóa đơn mua sắm tiếp theo từ ngày 2/7 đến 22/7 với giá trị từ 300.000 đồng.

Qua 30 năm phát triển, Co.opmart nói riêng và Saigon Co.op nói chung không chỉ là nơi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhiều gia đình mà còn bền bỉ xây dựng các chương trình ý nghĩa cho cộng đồng. Bằng việc đồng hành cùng người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu, nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình đến lan tỏa thói quen sống tích cực, Saigon Co.op khẳng định vai trò của nhà bán lẻ thuần Việt cùng cộng đồng phát triển bền vững.