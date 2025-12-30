Dấu ấn xanh của Saigon Co.op và chiến lược phát triển TP.HCM bền vững

Saigon Co.op từng bước xây dựng mô hình phân phối gắn chặt với trách nhiệm môi trường, xã hội, cộng đồng, đưa tiêu chí “xanh” trở thành một phần chiến lược vận hành và phát triển.

Từ một doanh nghiệp bán lẻ, Saigon Co.op từng bước xây dựng mô hình phân phối gắn chặt với trách nhiệm môi trường, xã hội, cộng đồng, đưa tiêu chí “xanh” trở thành một phần không thể tách rời trong chiến lược vận hành và phát triển.

Ngày 22/12, tại lễ vinh danh “Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025” do UBND TP.HCM chủ trì, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) phối hợp báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) và 21 đơn vị thành viên đã được trao danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025”.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Saigon Co.op trong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và lan tỏa mô hình tiêu dùng thân thiện với môi trường trong hệ thống bán lẻ hiện đại. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của hệ thống bán lẻ thuần Việt chủ lực trong thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững của TP.HCM.

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết Net Zero (đạt phát thải ròng bằng “0”) vào năm 2050, chuyển đổi xanh không dừng lại ở lựa chọn, mà trở thành yêu cầu tất yếu của tiến trình phát triển. Trên khía cạnh kinh tế, với vai trò đầu tàu của cả nước, TP.HCM xác định thúc đẩy doanh nghiệp xanh là một trong những trụ cột quan trọng để duy trì tăng trưởng dài hạn và bền vững.

Điều này được thể hiện qua việc thành phố đang hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến 2030, tầm nhìn đến 2050. Thực tế, chuyển đổi xanh tại TP.HCM đã và đang chuyển dần từ cam kết sang hành động, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp coi yếu tố “xanh” là chiến lược đầu tư dài hạn để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tiêu biểu như Saigon Co.op.

Xuyên suốt hơn 35 năm đồng hành người tiêu dùng Việt, Saigon Co.op luôn mang theo sứ mệnh kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và trách nhiệm xã hội, lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Thông qua những chiến lược và chương trình thiết thực, Saigon Co.op vừa đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, vừa hướng tới kiến tạo môi trường xanh nhằm xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp trách nhiệm, để lại dấu ấn tích cực vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Vì vậy, việc Saigon Co.op cùng nhiều đơn vị thành viên đồng thời đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025” mới đây không chỉ là sự ghi nhận riêng lẻ, mà còn cho thấy tính hệ thống, chiều sâu và bền vững trong chiến lược xanh hóa mà đơn vị đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.

Bộ tiêu chí đánh giá được nâng tầm và chu kỳ công nhận kéo dài 3 năm cho thấy giải thưởng phản ánh rõ định hướng phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn của TP.HCM trong giai đoạn mới. Để đạt danh hiệu này, doanh nghiệp phải thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng xanh, thông qua việc minh bạch thông tin, giảm bao bì nhựa dùng một lần, tích hợp chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng, mở rộng danh mục sản phẩm thân thiện môi trường...

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, chia sẻ: “Rào cản lớn nhất của sản xuất xanh hiện nay không chỉ nằm ở công nghệ hay quyết tâm, mà còn ở khả năng tiếp cận thị trường và hệ thống phân phối hiện đại. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư bài bản cho tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc nhưng vẫn gặp khó trong khâu tiêu thụ”.

“Từ thực tế đó, Saigon Co.op xác định phải bắt đầu từ chính nội lực của mình, đồng thời đóng vai trò cầu nối để chuỗi giá trị xanh vận hành trọn vẹn. Hệ thống đã xây dựng những tiêu chí xanh nội bộ, tối ưu logistics nhằm giảm phát thải, nâng cao tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và đồng hành đối tác áp dụng các thực hành sản xuất bền vững. Để thị trường tiêu dùng chuyển dịch theo hướng bền vững, nhà bán lẻ phải là lực lượng dẫn dắt”, ông Thắng nhấn mạnh.

Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động phục vụ người tiêu dùng Việt, từ một đơn vị nhỏ, giữa bối cảnh đổi mới kinh tế, Saigon Co.op đã phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế nhà bán lẻ hàng đầu, phục vụ hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày với mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc gồm và nền tảng thương mại điện tử Co.op Online, phát triển thành công mô hình hợp tác hiện đại, trở thành biểu tượng của ngành bán lẻ Việt Nam.

Trên thực tế, Saigon Co.op đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xanh hóa trên toàn chuỗi hoạt động. Từ năm 2019, hệ thống từng bước ứng dụng năng lượng tái tạo, chuẩn hóa quản lý năng lượng theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị tiết kiệm điện, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng cường phân loại, thu gom, tái chế rác thải tại nguồn.

Trong khâu phân phối, Saigon Co.op là đơn vị tiên phong chuyển đổi vật liệu gây ô nhiễm sang vật liệu thân thiện môi trường. Hệ thống đã ngưng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ năm 2012, thay thế bằng túi tự hủy sinh học đạt chứng nhận môi trường. Từ năm 2019, Saigon Co.op cũng là hệ thống bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam ngưng kinh doanh ống hút nhựa, đồng thời loại bỏ dần các sản phẩm nhựa dùng một lần, thay thế bằng sản phẩm từ giấy, bã mía, gạo và những vật liệu tự hủy.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op còn phối hợp đối tác triển khai máy thu gom chai nhựa tại nhiều siêu thị, văn phòng, góp phần thúc đẩy tái chế và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người lao động, khách hàng và cộng đồng.

Ở khía cạnh thúc đẩy tiêu dùng xanh và kết nối sản xuất bền vững, Saigon Co.op tiếp tục tạo dấu ấn khi là một trong những đơn vị tiên phong tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” do Sở Công thương TP.HCM khởi xướng nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa bằng các cam kết của nhà cung cấp về tính minh bạch nguồn gốc, chất lượng, kết hợp giám sát đa chiều từ Nhà nước, sàn TMĐT và người tiêu dùng

Đến nay, hệ thống đã phối hợp khoảng 80 nhà cung cấp, đưa hơn 1.200 sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng vào hơn 800 điểm bán, gồm cả Co.op Online và các chuyến bán hàng lưu động. Với những đóng góp tích cực này, Saigon Co.op đã vinh dự nhận thư khen của UBND TP.HCM tại Hội nghị kết nối cung cầu diễn ra trong tháng 12.

Thông qua việc nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và đồng hành doanh nghiệp, hợp tác xã cải tiến quy trình sản xuất, Saigon Co.op không chỉ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng, mà còn từng bước định hình hành vi tiêu dùng bền vững, đưa tiêu chí “xanh” trở thành giá trị gia tăng gắn liền chất lượng và uy tín thương hiệu.

Danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025” là minh chứng cho năng lực quản trị bền vững, minh bạch cũng như cam kết dài hạn của Saigon Co.op đối với môi trường và xã hội. Việc nhiều đơn vị trong hệ thống cùng được vinh danh cho thấy phát triển xanh đã trở thành nền tảng chiến lược xuyên suốt, phù hợp xu thế tiêu dùng và yêu cầu hội nhập.

Trong thời gian tới, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò hệ thống bán lẻ hợp tác xã lớn nhất cả nước trong thúc đẩy sản xuất - tiêu dùng bền vững, đồng hành TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái thương mại xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh cũng như phát triển bền vững của thành phố.