30 năm Co.opmart khẳng định vị thế 'Người nội trợ của nhân dân'

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Trung Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết: “Hành trình 30 năm của Co.opmart không chỉ là câu chuyện thương hiệu, mà còn là một phần trong hành trình đổi mới ngành bán lẻ và phát triển kinh tế hợp tác của Việt Nam. Điều quý giá nhất Co.opmart có được là sự tín nhiệm của xã hội, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp, các hợp tác xã, nhà sản xuất, sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động cùng sự gắn bó của hàng triệu khách hàng trên cả nước”.