30 năm Co.opmart khẳng định vị thế 'Người nội trợ của nhân dân'

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Ba thập kỷ trôi qua chứng kiến sự đồng hành của Co.opmart với khách hàng xuyên suốt dòng chảy mạnh mẽ của thị trường bán lẻ Việt Nam. Từ Co.opmart Cống Quỳnh - siêu thị đầu tiên ra đời tại TP.HCM, Saigon Co.op đã từng bước mở rộng mạng lưới trên cả nước, góp phần hình thành thói quen mua sắm văn minh, kết nối bền vững giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường nội địa.
130 siêu thị, hơn 800 điểm bán, 4 triệu khách hàng thành viên... là những con số khẳng định niềm tin, sức ảnh hưởng và sự gắn bó của Co.opmart với người tiêu dùng trên hành trình thực hiện sứ mệnh kết nối hàng Việt, bình ổn thị trường cũng như mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng.
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Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Trung Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết: “Hành trình 30 năm của Co.opmart không chỉ là câu chuyện thương hiệu, mà còn là một phần trong hành trình đổi mới ngành bán lẻ và phát triển kinh tế hợp tác của Việt Nam. Điều quý giá nhất Co.opmart có được là sự tín nhiệm của xã hội, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp, các hợp tác xã, nhà sản xuất, sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động cùng sự gắn bó của hàng triệu khách hàng trên cả nước”.
Nhân dịp này, Saigon Co.op cùng Co.opmart cũng vinh dự nhận nhiều bằng khen từ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM vì những thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hệ thống, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua của toàn thành phố...
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Bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cho biết: “30 năm trước, Saigon Co.op đã đã gieo xuống một hạt giống. Đến hôm nay, hạt giống đó đã phát triển thành một niềm tin mạnh mẽ. Đó là hợp tác xã hoàn toàn có khả năng cạnh tranh và hoạt động một cách hiệu quả, không thua kém gì so với một doanh nghiệp hay tổng công ty. Tôi tin tưởng với nền tảng đã được xây dựng suốt hơn 3 thập kỷ cùng bản lĩnh của mình, Saigon Co.op sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trong nước, từ đó vươn tầm khu vực và quốc tế”.
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Hành trình của Co.opmart được xây dựng từ sự đồng lòng, tâm huyết cùng những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên, đối tác và các đơn vị đồng hành. Trong dịp kỷ niệm 30 năm, Co.opmart đã vinh danh và tri ân những tập thể, cá nhân đã góp phần tạo nên hành trình đầy tự hào đó. Tất cả đã cùng chung tay giúp thương hiệu thực hiện tốt sứ mệnh phục vụ cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
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Bước sang tuổi 30, Co.opmart xác định tầm nhìn phát triển trở thành thương hiệu đồng hành chất lượng sống của người tiêu dùng Việt Nam. Khởi đầu cho chương phát triển này, Saigon Co.op đã giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Co.opmart mới mang tinh thần hiện đại, linh hoạt hơn nhưng vẫn giữ trọn những giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín của thương hiệu trong suốt 3 thập kỷ qua. Khoảnh khắc nâng ly chúc mừng cho sự đổi mới của Co.opmart có sự góp mặt của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM qua các thời kỳ và lãnh đạo Saigon Co.op.
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Song song với hoạt động kinh doanh, Saigon Co.op cũng công bố định hướng thành lập quỹ xã hội nhằm nâng tầm trách nhiệm xã hội đã được doanh nghiệp bền bỉ triển khai trên cả nước trước các đợt thiên tai, dịch bệnh hay chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn. Thông qua việc kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp, đối tác, nhà cung cấp, cán bộ nhân viên và khách hàng, quỹ sẽ mở rộng các chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường... Giá trị này đã được lan tỏa với số tiền đóng góp ghi nhận tới hơn 3 tỷ đồng ngay tại sự kiện.
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30 năm là cột mốc đáng tự hào, nhưng cũng mở ra một chặng đường mới với nhiều yêu cầu và kỳ vọng lớn hơn. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế... đang đặt ra những chuẩn mực mới cho ngành bán lẻ nói chung và Saigon Co.op nói riêng. Trong bối cảnh đó, thương hiệu cam kết tiếp tục kiên định với con đường đã lựa chọn, xây dựng một hệ thống bán lẻ hiện đại nhưng giàu bản sắc Việt Nam, phát triển công nghệ nhưng không đánh mất giá trị nhân văn, mở rộng quy mô nhưng luôn giữ gìn tinh thần hợp tác, tăng cường hiệu quả nhưng không tách rời trách nhiệm với cộng đồng.