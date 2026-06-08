Saigon Co.op củng cố vị thế với giải thưởng bán lẻ châu Á

Hàng nhãn riêng là một trong những dấu ấn nổi bật của Saigon Co.op trên thị trường bán lẻ hiện đại. Không ngừng được cải tiến về chất lượng, mẫu mã và giá trị sử dụng, các sản phẩm nhãn riêng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Giải thưởng “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm - Việt Nam” tại Retail Asia Awards 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Saigon Co.op trong việc nâng cao giá trị hàng Việt và kết nối doanh nghiệp nội địa với hệ thống phân phối hiện đại. Nhằm lan tỏa niềm tự hào đến khách hàng, từ 11/6 đến 1/7, Saigon Co.op triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho hàng nhãn riêng với nhiều ưu đãi như mua 2 tính tiền 1, tặng quà và giảm giá đến 50%; đồng thời triển khai “Ngày thành viên” áp dụng từ 20/6/, nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng mua sản phẩm thuộc chuyên trang “Dấu ấn tuổi 30 - Ưu đãi chỉ Co.op có” trong khuôn khổ chương trình “Gia đình Việt - Đại sứ xanh” áp dụng tại 800 điểm bán trên toàn quốc.