Không còn lựa chọn mua quần áo trong dịp Black Friday, nhiều người tiêu dùng trẻ đang dần chuyển sang các lựa chọn khác như mua đồ ăn, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu khác.

Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11, hệ thống siêu thị Emart áp dụng chương trình giảm giá lên đến 99% đối với các mặt hàng từ đồ ăn, thực phẩm đến hàng gia dụng với số lượng có hạn.

Thông qua các bài đăng trên trang web chính thức và mạng xã hội, nhiều khách hàng trẻ đã tranh thủ tìm đến để mua sắm.

Là khách hàng thân thiết của Emart, chị Nguyệt chia sẻ chuyến đi siêu thị hôm nay vừa là dịp mua sắm cuối tuần, vừa kết hợp mua đồ khuyến mãi dịp Black Friday.

Những năm gần đây, thay vì mua quần áo, chị Minh Nguyệt cho biết ưu tiên mua thực phẩm trong các dịp Black Friday, bởi bản thân không có nhu cầu mua sắm quần áo nhiều. Chị cho biết đây là xu hướng mua sắm yêu thích của chị trong những năm gần đây.

Chị Minh Nguyệt ưu tiên mua thực phẩm, bánh kẹo vào dịp Black Friday. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trước khi đến, chị đã lên danh sách một số mặt hàng cần mua. Tuy nhiên, chị cũng sẵn sàng lựa chọn thêm những sản phẩm đang có khuyến mãi nếu đó là món đồ gia đình đang cần sử dụng. Những mặt hàng chị đã bỏ vào giỏ hàng hôm nay bao gồm gia vị, thực phẩm khô như mì gói, gạo và các sản phẩm thiết yếu khác trong nhà.

Lên kế hoạch "săn sale" đồ ăn, thực phẩm sau khi biết chương trình giảm giá Black Friday của siêu thị Emart, Thanh Tâm và bạn của mình đã tranh thủ có mặt từ sớm tại chi nhánh Emart Sala (phường An Khánh, TP.HCM). Sau một hồi đi dạo khắp các quầy hàng, chị đã chất đầy xe đẩy hàng bằng 3 túi khoai tây chiên cùng các loại bánh, rau củ và một số mặt hàng gia dụng.

Thanh Tâm cho biết trước đó, chị và bạn đã hoàn tất sắm quần áo trong đợt sale Black Friday sớm nên đã chuyển qua "săn" các loại đồ uống, thực phẩm giảm giá trong siêu thị.

Theo Thanh Tâm, giá các mặt hàng thực phẩm tại chương trình có sự chênh lệch khá rõ. Một số sản phẩm được giảm giá sâu, trong khi nhiều mặt hàng khác chỉ giảm khoảng 5.000 đồng/món. Dù vậy, chị vẫn đánh giá mức giá tại đây khá hấp dẫn và có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.

Dù chương trình kéo dài 5 ngày, Thanh Tâm cũng chỉ chọn đi mua sắm một lần vào tối nay các đồ dùng cần thiết và dự định đặt online một số món khác.

Đến khoảng 19h30 tối tại siêu thị Emart Sala (phường An Khánh, TP.HCM), không khí săn sale càng trở nên náo nhiệt khi các quầy tiếp thị sản phẩm liên tục tung ra những chương trình giảm giá sâu nhằm thu hút khách hàng. Đa phần khách hàng tập trung tại các quầy bánh, gia vị, mì gói... hoặc các quầy bán xoong, nồi, chảo.

Tuy nhà cách Emart Sala đến 10 km, chị Thương Thương cùng 2 người bạn vẫn "lặn lội" qua từ sớm để có thể mua được nhiều món thực phẩm yêu thích. Chị cũng biết chương trình giảm giá Black Friday của siêu thị thông qua các trang mạng xã hội và bày tỏ sự hài lòng với “thành quả” săn sale ngày hôm nay của bản thân.

Trong giỏ hàng của mình, chị lựa chọn chủ yếu các loại bánh ngọt, đồ ăn vặt, thịt và cá. Chị cũng bị thu hút bởi một số món chế biến ăn liền như bánh gạo cay Hàn Quốc, há cảo... Trước khi đến siêu thị, chị Thương thường không đặt ra một khoản ngân sách cụ thể mà chủ yếu xem xét nhu cầu và lựa chọn sản phẩm ngay tại quầy.

Chị Thương Thương không đặt ra ngân sách mua sắm thực phẩm dịp Black Friday. Ảnh: Anh Nguyễn.

"Các mặt hàng thịt và cá đã tốn khoảng 300.000 đồng. Cộng thêm những sản phẩm khác, tổng hóa đơn mua sắm hôm nay của có thể vượt 1 triệu đồng", chị Thương bày tỏ.

Hiện tại, UBND TP.HCM đang tổ chức chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, là chuỗi hoạt động mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm trên toàn địa bàn thành phố trong giai đoạn cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Chương trình do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Công Thương là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Lãnh đạo TP.HCM cho biết chỉ trong thời gian rất ngắn, chương trình đã kết nối hơn 60 sự kiện quy mô lớn, gần 300 sự kiện tại các phường, xã và doanh nghiệp; quy tụ hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại, hơn 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỷ đồng .

Các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỷ đồng .

Từ nền tảng đó, thành phố đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng , trong đó tạo thêm từ 10.000 đến 11.000 tỷ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu.