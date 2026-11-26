Nhiều thương hiệu lớn tại các TTTM ở TP.HCM sale mạnh các sản phẩm thời trang từ giày dép đến quần áo, có thương hiệu áp dụng mức ưu đãi lên đến 80%.

Là một "tín đồ" của adidas, chị Hà Anh (Nhà Bè, TP.HCM), dự định chi khoảng 3-4 triệu đồng để săn các mặt hàng quần áo, giày dép được thương hiệu giảm giá.

Chị cho rằng sản phẩm trong danh mục giảm giá đều có chất lượng khá đồng đều. "Tôi chưa bao giờ gặp hàng lỗi kể cả trong dịp sale lớn như Black Friday", chị chia sẻ.

Ngoài ra, chị cũng cho biết sẽ dành thêm khoảng 2 triệu đồng để mua thêm những món đồ giảm giá của các thương hiệu lớn khác như Zara hay H&M.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn, người dân kéo đến TTTM săn sale

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews tại một số trung tâm thương mại (TTTM) ở TP.HCM, dù vào tối giữa tuần, mức giá sale hấp dẫn của các thương hiệu vẫn đủ sức thu hút một lượng lớn khách hàng tìm đến mua sắm.

Như tại Vincom Đồng Khởi thời điểm 21h tối thứ tư (ngày 25/11), cách giờ đóng cửa khoảng một tiếng, các nhân viên adidas vẫn tất bật tư vấn, tìm size giày phù hợp cho khách hàng. Mỗi khách đều tranh thủ chọn 2-3 mẫu trên kệ để nhân viên tư vấn vì giá rẻ hơn nhiều so với đợt giảm giá năm ngoái.

Khách kéo đến cửa hàng adidas Vincom Đồng Khởi tối thứ 4 (ngày 25/11). Ảnh: Anh Nguyễn.

Còn ở Takashimaya và Saigon Centre, nhiều thương hiệu thời trang quốc tế cũng đồng loạt treo biển giảm giá 50%.

Đơn cử, tại ABC-Mart Grand Stage, hệ thống cửa hàng giày dép, quần áo đa thương hiệu đến từ Nhật Bản, nhiều mẫu giày, phụ kiện của Nike, New Balance, Fila... được áp dụng chương trình giảm giá lên đến 50% từ ngày 13 đến 29/11. Trong trường hợp mua từ 2 món trở lên, khách hàng sẽ được giảm thêm 20%.

Nhân viên cửa hàng cho biết đây là đợt giảm giá mạnh trong năm, dự kiến một số mã hàng và size phổ biến sẽ nhanh chóng "cháy hàng".

Trong khi đó, cửa hàng dép Havaianas trưng bày một số mẫu giảm chỉ còn 299.000 đồng, trong khi giá ngày thường ngày dao động từ 1 triệu đồng trở lên.

Nhiều thương hiệu sale lớn dịp Black Friday, thu hút người tiêu dùng ở TP.HCM. Ảnh: Anh Nguyễn.

Cách đó không xa, thương hiệu GAP áp dụng chương trình giảm giá lên đến 80% và "mua càng nhiều giảm càng nhiều". Gần như các sản phẩm quần áo trưng bày tại đây, kể cả bộ sưu tập mới đều có giá ưu đãi nhân dịp Black Friday.

Ngoài các thương hiệu trên, một số quầy hàng ECCO, ALDO, Tommy Hilfiger, Pandora... cũng đã rục rịch sale sớm trước thềm Black Friday. Các mẫu áo thun của thương hiệu nổi tiếng ADLV được xếp ngay ngắn và đánh dấu mức giá giảm bằng màu sắc, với mức giảm sâu nhất 50% dành cho các sản phẩm được đánh dấu bằng tem màu đỏ.

Không chỉ quần áo hay giày dép, TTTM Takashimaya còn dành riêng khu vực Event Hall tại tầng 3 để mở chương trình giảm giá mỹ phẩm, nước hoa, thiết bị chăm sóc da cao cấp cùng các mức giảm chỉ bằng một nửa giá gốc.

Theo một nhân viên bán hàng, đây là các mức giá thấp nhất có thể, không giảm thêm trong ngày Black Friday 27/11 năm nay. Chương trình được áp dụng đến cuối tháng.

Khu vực Event Hall tại tầng 3 TTTM Takashimaya (TP.HCM) sale mỹ phẩm, nước hoa, thiết bị chăm sóc da cao cấp. Ảnh: Anh Nguyễn.

Săn sale Black Friday tận nước ngoài

Dĩ nhiên, không phải cửa hàng nào cũng đông khách. Nhân viên cho biết do chương trình khuyến mại năm nay kéo dài trong nhiều ngày, khách hàng cũng đã tranh thủ chia ra mua từ các ngày trước để tránh tình trạng hết size hoặc hết mẫu mã ưng ý.

Như Cẩm Tú (nhân viên văn phòng tại TP.HCM) đã bắt đầu săn sale sớm từ ngày 18/11. Nhưng không chỉ săn sale trong nước, Tú cũng đã chi một số tiền để mua sắm online tại các cửa hàng ở nước ngoài. Hiện, cô đã đặt online thành công một đôi giày phiên bản giới hạn từ chi nhánh adidas Australia.

Theo Tú, các sản phẩm dịp sale Black Friday năm nay nhìn chung có giá hời và mẫu mã đa dạng hơn năm ngoái rất nhiều.

"Tôi đã tậu được vài đôi giày hiệu với giá sale đến 70-80%, từ gần 4 triệu mà giảm chỉ còn khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/sản phẩm", Cẩm Tú nói.

Theo kinh nghiệm mua hàng giảm giá dịp Black Friday trong nhiều năm qua, cô chia nhỏ khoản tiền ra để mua trước và sau dịp lễ chính.

Ví dụ năm nay, cô dự định chi khoảng 5-6 triệu đồng cho mùa giảm giá cuối năm. Trước Black Friday, cô đã chi một nửa để mua quần áo, giày dép hoặc những món đồ nằm trong bộ sưu tập 2026. Khoản tiền còn lại sẽ được chi tiêu vào bộ sưu tập Tết 2027 của nhiều thương hiệu lớn sau Black Friday.

Một điểm đáng chú ý của mùa sale năm nay là các thương hiệu lớn và luôn trong tình trạng đông đúc mỗi dịp Black Friday như Zara, H&M hay Pull&Bear vẫn chưa áp dụng các chương trình sale lớn, tính đến tối 25/11. Riêng H&M chỉ áp dụng chương trình giảm giá sớm Black Friday khoảng 40% cho các khách hàng có thẻ thành viên.