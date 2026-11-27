Từ ngày 20/11 đến 29/11, FPT Shop triển khai chương trình "Đỏ deal - To ưu đãi" với mức giảm đến 50% cho nhiều sản phẩm công nghệ, điện máy và gia dụng.

Những tháng cuối năm thường là giai đoạn nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng gia tăng, đặc biệt với các nhóm sản phẩm phục vụ công việc, học tập, giải trí và sinh hoạt gia đình. Bên cạnh việc tìm kiếm các thiết bị mới để nâng cấp trải nghiệm sử dụng, khách hàng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về tính năng, nhu cầu thực tế và mức giá trước khi đưa ra quyết định mua sắm. Đây cũng là thời điểm các chương trình ưu đãi mua sắm được nhiều người quan tâm để lựa chọn sản phẩm phù hợp với kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình.

Đón mùa Black Friday 2026, FPT Shop triển khai chương trình “Đỏ deal - To ưu đãi”. Theo đó, hệ thống triển khai với ba nhóm ưu đãi chính, gồm mua sắm trực tiếp tại hệ thống cửa hàng FPT Shop; ưu đãi online với các suất mua số lượng giới hạn và ưu đãi giảm thêm 10% khi mua hàng trên ứng dụng FPT Shop.

Các chương trình áp dụng cho nhiều sản phẩm công nghệ, điện máy và gia dụng, với mức giảm đến 50% tùy sản phẩm và điều kiện áp dụng.

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trực tiếp tại hệ thống FPT Shop có cơ hội sở hữu nhiều sản phẩm công nghệ, điện máy và gia dụng với mức giá ưu đãi.

Nổi bật có điện thoại OPPO Find X9 Ultra 5G 12 GB/512 GB giảm 11 triệu đồng, còn 38,99 triệu đồng; máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi 12 GB/256 GB giảm 3,5 triệu đồng, còn 16,99 triệu đồng; bếp điện từ đôi lắp âm Hafele HC-I2712A giảm 2,61 triệu đồng, còn 7,29 triệu đồng; nồi chiên không dầu Hafele 11 lít AF-602A giảm 1,519 triệu đồng, còn 1,59 triệu đồng... Các ưu đãi được áp dụng theo điều kiện và thể lệ của từng sản phẩm.

Khách hàng mua sắm tại hệ thống FPT Shop.

Đặc biệt, FPT Shop triển khai các suất mua online số lượng giới hạn theo ngày dành cho một số sản phẩm trên website FPT Shop. Theo đó, nhiều sản phẩm được điều chỉnh giá với mức giảm lên đến 50%, áp dụng theo từng sản phẩm, thời gian và số lượng quy định. Một số sản phẩm Apple được mở bán với 5 suất/ngày cho từng mã sản phẩm, nhiều thiết bị điện máy có 5 suất/ngày và một số mẫu điện thoại có 10 suất/ngày.

Ở nhóm điện thoại, một số sản phẩm tiêu biểu gồm iPhone 16 (512 GB) giảm 8,3 triệu đồng, còn 27,49 triệu đồng; Samsung Galaxy Z Flip8 5G (12 GB/256 GB) giảm 7 triệu đồng, còn 24,99 triệu đồng; Samsung Galaxy S25 FE 5G (8 GB/12 8GB) giảm 4,2 triệu đồng, còn 12,49 triệu đồng.

Nhóm máy tính và máy tính bảng có MacBook Air M3 15 inch 2024 (RAM 16 GB, SSD 512 GB) giảm 15 triệu đồng, còn 27,99 triệu đồng; iPad Air 13 inch M3 2025 Wi-Fi 128 GB giảm 4,1 triệu đồng, còn 19,99 triệu đồng.

Ở nhóm thiết bị đeo, Garmin Forerunner 55 được giảm đến 50%, còn 2,55 triệu đồng; Kospet Tank X2 Ultra GPS 41 mm giảm 1,1 triệu đồng, còn 1,19 triệu đồng; Huawei Watch Fit 4 giảm 700.000 đồng, còn 2,39 triệu đồng.

Bên cạnh sản phẩm công nghệ cá nhân, nhóm điện máy và gia dụng cũng có các sản phẩm áp dụng suất mua online giới hạn như tủ lạnh Samsung Inverter Multi Door 488 L RF48A4000B4/SV giảm 12,5 triệu đồng, còn 16,49 triệu đồng; tủ lạnh LG Inverter Side By Side 519 L GR-B256BL giảm 8 triệu đồng, còn 12,99 triệu đồng; máy sấy bơm nhiệt LG Inverter 9 kg giảm 7 triệu đồng, còn 16,89 triệu đồng.

Số lượng suất mua được cập nhật theo từng sản phẩm trong thời gian diễn ra chương trình, giúp khách hàng chủ động theo dõi thông tin và lựa chọn thời điểm mua sắm phù hợp trên trang mua sắm. Độc giả có thể chủ động theo dõi tại đây.

Ngoài các chương trình trên, khách hàng mua sắm qua ứng dụng FPT Shop có thể nhận thêm ưu đãi giảm đến 10% cho một số sản phẩm, tùy theo mặt hàng và điều kiện áp dụng.