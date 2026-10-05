FPT Shop ghi dấu tại Better Choice Awards 2026

FPT Shop góp mặt trong Better List 2026 ở hạng mục “Đại lý bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích tại Việt Nam”, thuộc khuôn khổ Better Choice Awards 2026.

Đây là dấu ấn đáng chú ý của FPT Shop, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đặt nhiều tiêu chí hơn khi lựa chọn điểm mua sắm sản phẩm công nghệ.

FPT Shop góp mặt trong Better List 2026 tại hạng mục “Đại lý bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích tại Việt Nam”.

Thực tế, người tiêu dùng hiện chủ động tìm hiểu nhiều hơn trước khi quyết định mua sản phẩm công nghệ. Bên cạnh giá bán và cấu hình, khách hàng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm, chất lượng tư vấn, chính sách bảo hành, phương thức thanh toán và dịch vụ hỗ trợ sau mua. Thay đổi này đặt ra yêu cầu để nhà bán lẻ không chỉ cung cấp sản phẩm phù hợp, mà còn liên tục hoàn thiện trải nghiệm trong suốt quá trình khách hàng tìm hiểu, lựa chọn và sử dụng.

Trước thay đổi này, FPT Shop tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, linh hoạt điều chỉnh danh mục sản phẩm và nguồn cung theo nhu cầu thị trường. Thương hiệu đồng thời mở rộng ngành hàng, giải pháp tài chính và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Việc chủ động điều chỉnh danh mục và nguồn cung giúp FPT Shop thêm linh hoạt trong quá trình đáp ứng nhu cầu mua sắm theo từng thời điểm. Cùng với đó, việc mở rộng lựa chọn về tài chính, dịch vụ giúp khách hàng có thêm phương án khi tiếp cận và sở hữu sản phẩm công nghệ.

Với đặc thù của ngành bán lẻ công nghệ, trải nghiệm khách hàng không chỉ diễn ra tại thời điểm thanh toán mà bắt đầu từ quá trình tìm hiểu sản phẩm và tiếp tục trong quá trình sử dụng. FPT Shop tập trung hoàn thiện trải nghiệm trên cả hệ thống cửa hàng và nền tảng trực tuyến, giúp khách hàng thuận tiện tìm kiếm thông tin, tham khảo sản phẩm và lựa chọn hình thức mua sắm phù hợp. Tại điểm bán, đội ngũ tư vấn hỗ trợ khách hàng tìm hiểu tính năng, nhu cầu sử dụng và lựa chọn thiết bị phù hợp mục đích cá nhân.

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành, đổi trả, trả góp và dịch vụ sau bán hàng tiếp tục được chú trọng. Đây là yếu tố ý nghĩa với nhóm sản phẩm công nghệ, khi khách hàng thường cần thời gian tìm hiểu, trải nghiệm và sử dụng sản phẩm trong dài hạn.

FPT Shop tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm và nguồn cung theo nhu cầu thị trường, đồng thời mở rộng ngành hàng, giải pháp tài chính và dịch vụ.

Theo đại diện FPT Shop, sự thay đổi nhanh của thị trường công nghệ đòi hỏi hoạt động bán lẻ phải liên tục cập nhật cả sản phẩm lẫn cách phục vụ khách hàng.

“Việc lắng nghe phản hồi của người dùng giúp FPT Shop có thêm cơ sở điều chỉnh danh mục sản phẩm, nguồn cung và dịch vụ đi kèm. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào yếu tố có thể tạo sự thuận tiện hơn cho khách hàng trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn và sử dụng sản phẩm công nghệ”, đại diện FPT Shop chia sẻ.

Trong thời gian tới, FPT Shop tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm và nguồn cung theo nhu cầu thị trường, đồng thời mở rộng ngành hàng, giải pháp tài chính và dịch vụ. Thương hiệu cũng tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động bán lẻ, hướng đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và đa dạng hơn trên các kênh.

Việc góp mặt trong Better List 2026 tạo thêm động lực để FPT Shop tiếp tục hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Tất cả hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu dài với người tiêu dùng trong thị trường bán lẻ công nghệ không ngừng thay đổi.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên được tổ chức từ năm 2022, hướng đến ghi nhận sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng. Giải thưởng do VCCorp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) tổ chức, với sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND TP Hà Nội.