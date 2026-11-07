Co.opmart Pro đầu tiên tại TP.HCM đưa AI vào trải nghiệm mua sắm

Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức khai trương Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi tại khu phức hợp Lancaster Legacy (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Điểm bán mới đi vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm thương hiệu Co.opmart. Tại đây, Saigon Co.op kết hợp khu mua sắm tự chọn với khu ẩm thực, đồng thời đưa công nghệ vào một số thao tác trong chuyến đi siêu thị.

Dự lễ khai trương có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Về phía lãnh đạo thành phố, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, tham dự cùng đại diện sở, ban, ngành. Buổi lễ cũng có sự tham dự của các đối tác và khách hàng Saigon Co.op.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Trung Kiên, Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết doanh nghiệp phát triển Co.opmart Pro trên nền tảng của Co.opmart, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ để cải thiện chất lượng phục vụ.

Về phía đối tác, bà Dương Thanh Thủy - Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy - kỳ vọng việc đưa siêu thị vào Lancaster Legacy sẽ mở thêm cơ hội hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong các dự án tiếp theo.

Từ tầng hầm B1 của Lancaster Legacy, khách có thể ghé khu tự chọn rộng hơn 2.000 m2 để mua thực phẩm và mặt hàng thiết yếu. Saigon Co.op định vị Co.opmart Pro ở phân khúc giữa Co.opmart truyền thống và hệ thống siêu thị cao cấp Finelife. Cách bố trí tại điểm bán Nguyễn Trãi cho phép khách đi từ khu mua sắm sang khu ẩm thực, thuận tiện cho chuyến đi kết hợp vui chơi, mua sắm và ăn uống.

Trải nghiệm mua sắm ngày Co.opmart Pro khai trương, bà Nguyễn Thị Thu Hương (64 tuổi, phường Cầu Ông Lãnh) chia sẻ: “Cảm quan của tôi là không gian siêu thị rộng rãi, các quầy hàng được bố trí thuận tiện cho việc tìm kiếm và mua sắm. Đặc biệt, tôi thấy hàng hóa khá phong phú, thực phẩm tươi sống được trưng bày sạch sẽ, nhìn rất tươi ngon”.

Siêu thị cũng bố trí quầy tự thanh toán để khách có thêm lựa chọn khi tính tiền. Chỉ ghé mua vài món sau giờ làm, Trần Minh Khang (26 tuổi, phường Bến Thành) chọn tự thanh toán để tiết kiệm thời gian. Anh mất một lúc để làm quen khi quét món đầu tiên, rồi đến thao tác tự kiểm tra danh mục sản phẩm trên màn hình trước khi thanh toán. Sau khi trải nghiệm và khá hài lòng, Minh Khang cho biết hình thức này phù hợp những người trẻ bận rộn hoặc thường chỉ ghé mua ít đồ và muốn tự thao tác.

Trong đợt thí điểm, khách hàng hạng Bạch kim có thể trải nghiệm xe đẩy thông minh tích hợp AI. Hệ thống hỗ trợ nhận diện sản phẩm hoặc quét mã vạch, sau đó tự động cập nhật giỏ hàng điện tử và hiển thị tổng giá trị mua sắm theo thời gian thực. Khi đã chọn xong hàng, khách hàng có thể dùng mã QR của đơn hàng để hỗ trợ đồng bộ dữ liệu thanh toán, qua đó rút ngắn thao tác tại quầy thu ngân.

Tại điểm bán, siêu thị còn bố trí robot sampling hỗ trợ giới thiệu và dùng thử sản phẩm cho khách hàng. Trạm cân đo sức khỏe ứng dụng AI cũng là mảnh ghép trải nghiệm mới trong hệ sinh thái tiện ích số cho khách mua sắm. Theo đó, dựa trên kết quả phân tích sức khỏe cá nhân, hệ thống AI sẽ đưa ra các gợi ý và khuyến nghị về các nhóm sản phẩm, thực phẩm phù hợp nhất với thể trạng. Với khách hàng muốn chủ động thời gian mua sắm, siêu thị tích hợp dịch vụ Click&Collect cho phép đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại điểm bán. Nhờ đó, người mua có thể lựa chọn sản phẩm, so sánh giá và hoàn tất thanh toán trước khi đến siêu thị.

Trong giai đoạn khai trương 6-8/11, Saigon Co.op tổ chức Co.opFest tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi. Khách có thể check-in nhận kem miễn phí, thử sức với máy gắp snack khổng lồ hoặc ghé gian hàng giới thiệu sản phẩm để trải nghiệm. Đặc biệt, siêu thị còn tổ chức chương trình rút thăm “Mua sắm thả ga - trúng quà thật đã” diễn ra từ ngày 6/11 đến hết ngày 5/12. Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng có cơ hội nhận giải đặc biệt là iPhone 18 Pro Max 1 TB, robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C, xe đạp tập KingSport Ready KS-107 và nồi lẩu điện Elmich MPE1297.

Từ siêu thị Co.opmart đầu tiên mở cửa năm 1996 đến Co.opmart Pro Nguyễn Trãi, Saigon Co.op đã có 30 năm phát triển hệ thống phân phối gắn với hàng Việt. Theo ông Phạm Trung Kiên, chuyển đổi số là một phần trong chiến lược nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, từ khâu quản trị, vận hành đến phục vụ tại siêu thị. Từ đó, thương hiệu mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn, với mức giá phù hợp nhu cầu chi tiêu hàng ngày cho người dùng.

Trong 3 ngày khai trương 6-8/11, Saigon Co.op tổ chức Co.opFest tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi, mang đến loạt trải nghiệm ấn tượng cho khách hàng gồm check-in nhận kem miễn phí, thử sức với máy gắp snack khổng lồ hoặc tham gia trò chơi và dùng thử sản phẩm tại các gian hàng với loạt thương hiệu quen thuộc như Heineken, Unilever, Coca-Cola, Nestlé...

Song song, khách mua sắm tại khu tự chọn được tặng quà theo giá trị hóa đơn. Với hóa đơn từ 700.000 đồng, khách nhận e-voucher trị giá 30.000 đồng. Hóa đơn từ 1,4 triệu đồng nhận dù che mưa Co.opmart Pro, còn quà tặng ở mốc từ 2 triệu đồng là bình giữ nhiệt cá nhân hóa có in thương hiệu siêu thị.

Bên cạnh đó, siêu thị tổ chức chương trình rút thăm “Mua sắm thả ga - trúng quà thật đã” từ 6/11 đến hết 5/12. Để tham gia, khách mua hàng tại khu tự chọn với hóa đơn từ 400.000 đồng sẽ nhận một vé dự thưởng. Với mỗi 800.000 đồng giá trị mua sắm, khách hàng nhận 2 vé. Siêu thị tính số vé riêng trên từng hóa đơn, tối đa 10 vé mỗi hóa đơn và không cộng dồn giá trị từ nhiều hóa đơn. Giải đặc biệt của chương trình là iPhone 18 Pro Max 1 TB. Các giải thưởng khác gồm robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C, xe đạp tập KingSport Ready KS-107 và nồi lẩu điện Elmich MPE1297.