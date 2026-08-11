Saigon Co.op tổ chức hội thao đặc biệt kỷ niệm 30 năm Co.opmart

Sau 2 ngày tranh tài, hội thao chào mừng 30 năm Co.opmart khép lại với nhiều dấu ấn, không chỉ trên sân đấu mà còn trong hành trình gắn kết Saigon Co.op và hệ sinh thái đối tác.

Quy tụ hơn 200 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ nhân viên Saigon Co.op và hơn 20 doanh nghiệp đối tác, sự kiện lan tỏa tinh thần thể thao, đề cao văn hóa hợp tác và hướng đến giá trị bền vững. Đặc biệt, sau hội thao, Saigon Co.op cùng các nhà cung cấp và đối tác đóng góp vào chương trình trách nhiệm xã hội nhằm triển khai công trình cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển hệ thống Co.opmart (1996-2026).

Gắn kết hệ sinh thái đối tác, lan tỏa tinh thần đồng đội

Ba thập kỷ phát triển của Co.opmart không chỉ xây dựng niềm tin với hàng triệu người tiêu dùng mà còn vun đắp mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp, đối tác trong và ngoài nước. Hội thao chào mừng 30 năm Co.opmart cũng là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu và cùng chia sẻ tinh thần thể thao.

Hội thao quy tụ hơn 200 vận động viên là lãnh đạo, nhân viên Saigon Co.op và hơn 20 nhà cung cấp, đối tác.

Diễn ra trong 7-8/8, hội thao quy tụ hơn 200 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ nhân viên Saigon Co.op và hơn 20 nhà cung cấp, đối tác chiến lược cùng tranh tài ở 3 bộ môn pickleball, tennis và futsal. Các trận đấu diễn ra trong tinh thần thể thao sôi nổi và đoàn kết, tăng cường sự thấu hiểu và gắn bó giữa các doanh nghiệp, từ đó vun đắp nền tảng hợp tác lâu dài trong hệ sinh thái Saigon Co.op.

Chung tay sẻ chia, nhân lên giá trị cộng đồng

Hội thao chào mừng 30 năm Co.opmart còn tạo dấu ấn bằng những giá trị được tiếp nối sau khi trận đấu khép lại. Theo đó, Saigon Co.op cùng các nhà cung cấp và đối tác đóng góp vào chương trình trách nhiệm xã hội để triển khai công trình cộng đồng trong thời gian tới.

Dự kiến từ nay đến tháng 12, Saigon Co.op sẽ phối hợp các địa phương khảo sát nhu cầu thực tế và triển khai công trình phục vụ cộng đồng như xây dựng nhà tình nghĩa, cải tạo cầu, sân chơi, thư viện trường học hoặc công trình dân sinh tại vùng sâu, vùng xa và khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Những công trình này sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026, nối dài hành trình phụng sự cộng đồng mà Saigon Co.op kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.

Saigon Co.op cùng đối tác thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc, chính thức mở màn Hội thao 30 năm Co.opmart.

Thành công của chương trình có sự đồng hành và chung sức của nhiều doanh nghiệp, đối tác, bao gồm Heineken Việt Nam, Nam Dương, Anh Hoàng Thy, LIXCo, Unilever Việt Nam, Nam Á Bank, Agribank, VNPay, TPBank, Vietcombank, Bee-Next, FrieslandCampina Việt Nam, Wipro, Sunplay, Winmaxx, Revive, Heli, Hometex và Ion-Life. Không chỉ góp phần tạo sân chơi thể thao gắn kết, các đơn vị đồng hành còn cùng Saigon Co.op lan tỏa tinh thần sẻ chia, chuyển những đóng góp thiết thực thành nguồn lực phục vụ cộng đồng, qua đó khẳng định cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp.

Hệ sinh thái hợp tác bền vững của Saigon Co.op

Trong hành trình 30 năm, Saigon Co.op không chỉ xây dựng mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp trên nền tảng hiệu quả kinh doanh, mà còn không ngừng tạo ra không gian kết nối. Đó là nơi các bên cùng chia sẻ giá trị, tăng sự thấu hiểu và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Hội thao lần này là minh chứng cho cách Saigon Co.op xây dựng hệ sinh thái bán lẻ gắn kết, trong đó doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng cùng đồng hành trên hành trình phát triển.

Saigon Co.op tri ân các đơn vị đồng hành cùng Hội thao 30 năm Co.opmart.

Thông qua hoạt động thiết thực từ sân chơi thể thao đến chương trình vì cộng đồng, Saigon Co.op khẳng định vai trò là hạt nhân kết nối các doanh nghiệp cùng chung tay kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội. Đó cũng chính là nền tảng giúp Saigon Co.op cùng các đối tác phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho xã hội và tiếp tục viết nên hành trình của thương hiệu bán lẻ thuần Việt luôn lấy con người và cộng đồng làm trọng tâm phát triển.