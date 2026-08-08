Saigon Co.op khởi động lễ hội dinh dưỡng đồng hành mùa tựu trường

Từ 6/8 đến 19/8, Saigon Co.op triển khai chương trình "Lễ hội dinh dưỡng - bé khỏe mẹ vui" tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc.

Thị trường bán lẻ đang bước vào một trong những mùa mua sắm sôi động nhất năm khi nhu cầu chuẩn bị cho năm học mới tăng cao. Bên cạnh sách vở và đồng phục, nhiều gia đình bắt đầu ưu tiên sản phẩm dinh dưỡng, xem đây là khoản đầu tư dài hạn cho sự phát triển thể chất và trí lực của trẻ.

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng này, từ 6/8 đến 19/8, Saigon Co.op triển khai chương trình "Lễ hội dinh dưỡng - bé khỏe mẹ vui" tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, mang đến hàng nghìn ưu đãi cho nhóm hàng dinh dưỡng, thực phẩm thiết yếu và sản phẩm mẹ và bé, đồng hành các gia đình chuẩn bị cho năm học mới đầy đủ và tiết kiệm hơn.

Chi tiêu cho sức khỏe trở thành ưu tiên của nhiều gia đình

Thị trường bán lẻ Việt Nam cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực khi sức mua nội địa tiếp tục tăng trưởng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm và hàng tiêu dùng phục vụ đời sống vẫn là ngành hàng duy trì sức mua ổn định, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ưu tiên khoản chi gắn với sức khỏe và chất lượng sống.

Saigon Co.op triển khai nhiều ưu đãi đối với sản phẩm bánh dinh dưỡng, đồng hành các gia đình chuẩn bị thực đơn cân bằng cho trẻ trong mùa tựu trường.

Mùa tựu trường là thời điểm thể hiện rõ xu hướng này. Khi ngân sách phải đồng thời dành cho học phí, sách vở, đồng phục và khoản chi khác, các gia đình có xu hướng tập trung vào nhóm hàng thiết yếu gắn với sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Một hộp sữa, bữa sáng đủ dinh dưỡng hay thực đơn cân bằng không chỉ đáp ứng nhu cầu hàng ngày mà còn được xem là khoản đầu tư cho thể chất và nền tảng học tập của con suốt năm học.

Đồng hành giỏ hàng mùa tựu trường

Nắm bắt xu hướng đó, từ 6/8 đến 19/8, Saigon Co.op triển khai chương trình "Lễ hội dinh dưỡng - bé khỏe mẹ vui", tập trung ưu đãi vào đúng nhóm hàng được các gia đình quan tâm trong giai đoạn trước năm học mới. Hơn 1.000 sản phẩm bổ sung dinh dưỡng như sữa, sữa chua, cùng nhóm trái cây giàu vitamin, rau củ quả, bánh mì, trứng và thực phẩm tươi sống được giảm giá đến 50%, giúp các gia đình dễ dàng xây dựng thực đơn cân bằng với chi phí hợp lý.

Sản phẩm phục vụ học tập và sinh hoạt của trẻ được bày bán đa dạng tại hệ thống Co.opmart trước thềm năm học mới.

Không chỉ chăm sóc bữa ăn, chương trình còn mở rộng sang nhóm hàng phục vụ học tập và sinh hoạt như quần áo, giày dép, khăn, gối, ly uống nước, đèn bàn, pin và đồ chơi dành cho trẻ em. Việc quy tụ đầy đủ nhóm hàng thiết yếu tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc giúp phụ huynh có thể chuẩn bị cho năm học mới chỉ trong một lần mua sắm, tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí.

Song song đó, ngày thành viên vào ngày 10 và 20 hàng tháng tiếp tục áp dụng chính sách x3 điểm tích lũy đối với sản phẩm thuộc chuyên trang "Dấu ấn tuổi 30 - ưu đãi chỉ Co.op có". Đối với gia đình có nhu cầu mua sắm lớn trước năm học mới, chương trình "Mua sắm cho bé - mẹ nhận đặc quyền" hoàn 100.000 đồng (tương đương 500 điểm thưởng) cho khách hàng thành viên có tổng giá trị mua sắm tích lũy từ 2 triệu đồng trong thời gian diễn ra chương trình, với mỗi hóa đơn từ 400.000 đồng (không tính phần tiền thanh toán bằng quy đổi điểm, sản phẩm không tích điểm theo quy định). Qua đó, mỗi lần mua sắm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tiếp tục tích lũy quyền lợi cho lần mua sắm sau, gia tăng giá trị trên mỗi đồng chi tiêu.

Chung tay ươm mầm thế hệ tương lai

Bên cạnh việc mang đến sản phẩm an toàn và chất lượng với chi phí hợp lý, Saigon Co.op còn triển khai nhiều hoạt động hướng về học đường và cộng đồng như chương trình kết nối doanh nghiệp - nhà trường - cơ quan quản lý để lan tỏa kiến thức an toàn thực phẩm trong học đường; hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua nền tảng Co.op Cares, cùng nhiều chương trình tiếp sức đến trường, trao tặng nhu yếu phẩm và quà cho thiếu nhi trên cả nước.

Saigon Co.op thường xuyên tổ chức hoạt động trải nghiệm cuối tuần tại điểm bán, tạo thêm điểm đến vui chơi và gắn kết cho các gia đình.

Tại hệ thống điểm bán, hoạt động trải nghiệm cuối tuần cũng được tổ chức thường xuyên, tạo thêm không gian vui chơi, học hỏi bổ ích cho các em nhỏ và gắn kết các gia đình. Hoạt động này thể hiện định hướng phát triển bền vững của Saigon Co.op, trong đó kinh doanh luôn gắn với trách nhiệm xã hội và đầu tư cho thế hệ tương lai.

Song song hoạt động kinh doanh, Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình hướng về học đường và cộng đồng, góp phần chăm lo cho thế hệ tương lai.

Sau hơn 3 thập kỷ đồng hành hàng triệu gia đình Việt, Saigon Co.op tiếp tục phát triển chương trình chăm sóc khách hàng, nâng cao trải nghiệm mua sắm và mở rộng giá trị thiết thực cho cộng đồng. Nỗ lực đó cũng góp phần đưa Saigon Co.op được vinh danh là "Nhà bán lẻ nội địa của năm - Việt Nam" tại Retail Asia Awards 2026, khẳng định vị thế nhà bán lẻ luôn gắn kết tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội và chất lượng sống của người tiêu dùng.