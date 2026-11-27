Mức giảm phổ biến 30-40%, có thương hiệu ưu đãi đến 80% dịp Black Friday, thu hút người dân và du khách quốc tế mua sắm tại trung tâm thương mại khu vực trung tâm TP.HCM.

Năm nay, Black Friday - sự kiện mở màn cao điểm tiêu dùng cuối năm, diễn ra vào dịp nhiều gia đình chuẩn bị đón mùa lễ hội.

Từ chiều 27/11, lượng khách đến trung tâm thương mại Vincom Center Đồng Khởi (72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM) tăng cao. Bên cạnh người dân thành phố, không ít du khách nước ngoài cũng dừng chân mua sắm.

Nhiều ngành hàng giảm giá, khách gom đơn để nhận thêm ưu đãi

Bên trong trung tâm thương mại, từ thời trang, mỹ phẩm, trang sức đến đồ du lịch, gần như ngành hàng nào cũng treo bảng giảm giá dịp Black Friday. Mức giảm chủ yếu 30-40%, nhiều thương hiệu áp dụng mức 70-80%.

Khu thời trang tại Vincom Center Đồng Khởi đông khách, nhiều người tranh thủ lựa đồ thu đông dịp Black Friday.

Trong đó, thời trang ghi nhận nhiều chương trình giảm giá. Calvin Klein và Guess giảm đến 80%, HLA giảm đến 70% cho một số sản phẩm. Riêng ngày 27/11, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti ưu đãi 40%, Stradivarius giảm đến 50%. H&M giảm 20% toàn bộ sản phẩm, còn Levi's áp dụng chương trình mua càng nhiều giảm càng sâu, giảm thêm 10% cho hóa đơn từ 3 sản phẩm, thêm đến 20% khi mua từ 4 sản phẩm. Bên cạnh đó, Lacoste, Max&Co, Ecco… cũng có ưu đãi lớn cho bộ sưu tập mới.

Theo nhân viên nhiều cửa hàng, lượng khách dịp này tăng gấp 4-5 lần ngày thường, sức mua nhỉnh hơn mùa Black Friday năm trước. Không ít người mua cùng lúc 3-4 sản phẩm để đạt mốc giảm thêm theo hóa đơn. Phòng thử đồ, quầy thu ngân ở khu thời trang liên tục kín khách.

Các tín đồ mua sắm tranh thủ săn ưu đãi cho mùa lễ hội cuối năm.

Chị Trần Ngọc Vy (29 tuổi, nhân viên marketing) cùng 2 đồng nghiệp ghé Levi's ngay sau giờ làm, gom chung một hóa đơn 4 sản phẩm để nhận mức giảm thêm 20%.

“Chúng tôi canh chương trình từ tuần trước, lên danh sách sẵn áo khoác, quần jeans cho chuyến đi Bắc Kinh cuối năm. Gom đơn chung thì mỗi người tiết kiệm thêm gần 300.000 đồng, đủ một bữa tối cho cả nhóm”, chị Vy cho biết.

Các gian hàng đồ thể thao, giày dép, túi xách cũng triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cửa hàng Nike, adidas ghi nhận mức giảm đến 50%, Anta, Birkenstock có ưu đãi lớn, Crocs bán combo 3 Jibbitz giá 199.000 đồng. Ở khu túi xách, phụ kiện, Charles & Keith, LYN áp dụng mức giảm sâu, có cửa hàng giảm 50% kéo dài sang tháng 12, nơi khác tặng túi tote, túi du lịch hoặc ô cho hóa đơn từ 4,5 triệu đồng.

Cửa hàng adidas gắn tag giảm 30-50% trên nhiều mẫu giày, khu túi xách Charles & Keith, LYN đông khách ghé xem, lựa đồ.

Ở nhóm mỹ phẩm và làm đẹp, Beauty Box, Guardian, Matsukiyo liên tục mở flash sale mỹ phẩm đến 70%. Trong đó, Kiehl's giảm theo bậc hóa đơn, từ mức giảm đến 20% cho đơn 2 triệu đồng lên đến 30% cho đơn 6 triệu đồng, kèm quà tặng túi Vanity Holiday. Shiseido giảm 15% cho hóa đơn từ 1,5 triệu đồng. Cùng với đó, quầy trang sức đông khách mua quà cuối năm khi Pandora áp dụng mua 2 tặng 1, mua 4 tặng 3, mua 7 tặng 7; riêng Swarovski giảm đến 40% cho một số mẫu.

Tại quầy Kiehl's, chị Nguyễn Minh Thư (32 tuổi, nhân viên kinh doanh) cùng chị gái gom chung hóa đơn hơn 4 triệu đồng để nhận mức giảm 25%. “Tôi dùng kem dưỡng Kiehl's nhiều năm, năm nào cũng đợi Black Friday để mua dự trữ cho cả năm. Gom đơn chung cùng chị gái vừa được giảm sâu hơn, vừa nhận thêm quà tặng. Tính ra tiết kiệm hơn 1 triệu đồng, đủ sắm thêm một món quà Giáng sinh cho mẹ”, chị Thư chia sẻ.

The Body Shop giảm đến 50%, áp dụng mua 1 tặng 1 cho một số sản phẩm.

Ngành hàng đồ du lịch cũng có các chương trình giảm giá. Samsonite ưu đãi nhiều mẫu vali, balo, phụ kiện du lịch.

Dịp này, trung tâm thương mại còn triển khai loạt ưu đãi đi kèm điều kiện mua theo combo, đạt mốc hóa đơn hoặc áp dụng cho từng dòng sản phẩm. Hình thức ưu đãi đa dạng đã góp phần kích cầu mua sắm, đồng thời khuyến khích khách hàng tranh thủ lựa chọn sản phẩm phù hợp dịp Black Friday.

Khách kết hợp mua sắm, ăn uống và giải trí

Mùa Black Friday năm nay, bên cạnh người dân thành phố, lượng du khách quốc tế đến mua sắm cũng tăng lên rõ rệt. Chị Emma Collins (31 tuổi, du khách đến từ Australia) ghé Vincom Center Đồng Khởi mua sắm sau buổi chiều dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ.

“Tôi ở TP.HCM 5 ngày, không nghĩ sẽ mua sắm gì nhiều. Tuy nhiên khi đến đây, nhận thấy nhiều thương hiệu quen thuộc, giá các mặt hàng dịp Black Friday khá dễ chịu nên tôi mua thêm một chiếc túi, ít mỹ phẩm làm quà cho em gái. Mua xong xuống tầng dưới ăn tối, mọi thứ gói gọn trong một địa điểm nên rất tiện lợi”, chị Emma chia sẻ.

Song song với hoạt động mua sắm, khu ẩm thực tầng hầm B3 và các quán cà phê đông khách đến tối muộn. Trong khi đó, rạp CGV ở tầng 3 áp dụng chương trình giảm 100.000 đồng cho khách mua thẻ quà tặng, eGift mệnh giá từ 1 triệu đồng, áp dụng từ 26/11 đến 30/11, phù hợp nhu cầu chuẩn bị quà Giáng sinh cho người thân, bạn bè. Dịp này, trung tâm thương mại kéo dài giờ hoạt động đến 22h30, giúp người đi làm có thêm thời gian mua sắm và vui chơi sau giờ tan ca.

Người dân lẫn du khách kết hợp mua sắm, ăn uống tại trung tâm thương mại dịp Black Friday.

Phần lớn ưu đãi kéo dài đến 30/11, thời điểm khách sắm món đồ yêu thích hoặc bắt đầu chuẩn bị quà tặng cho mùa lễ hội.