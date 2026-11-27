Black Friday đang bước vào giai đoạn sôi động khi nhiều thương hiệu tại Estella Place đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi lên đến 80%.

Diễn ra trong thời điểm trung tâm thương mại khoác lên diện mạo Giáng sinh, mùa mua sắm năm nay không chỉ là dịp săn ưu đãi, mà còn mở đầu chuỗi trải nghiệm lễ hội cuối năm dành cho gia đình và bạn bè.

Từ thời trang, phụ kiện đến mỹ phẩm, sản phẩm phong cách sống và ngành hàng dành cho trẻ em, khách hàng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn tại Estella Place trong dịp Black Friday từ 24/11 đến 30/11.

Các thương hiệu như Calvin Klein, Levi's, Swarovski, New Era, OLV, HLA, Ecco... mang đến nhiều lựa chọn thời trang và phụ kiện; trong khi Balabala, Rabity, Ecobambi, MamanBébé, Funny Land… cùng nhiều thương hiệu như Vua Nệm, Bosch, LAC, Tefal… đáp ứng nhu cầu mua sắm của gia đình.

Với ưu đãi lên đến 80% tại một số thương hiệu, đây là thời điểm để khách hàng lựa chọn món đồ yêu thích hoặc bắt đầu chuẩn bị quà tặng cho mùa lễ hội.

Thương hiệu thời trang, phụ kiện và đồ trẻ em tại Estella Place đồng loạt khởi động mùa ưu đãi Black Friday lên đến 80%.

Không khí Black Friday tại Estella Place không chỉ dừng lại ở ưu đãi của thương hiệu. Khách mua sắm với hóa đơn đủ điều kiện có cơ hội tham gia chương trình đổi quà, nhận quà tặng hấp dẫn, check-in nhận quà, minigame tương tác cùng workshop cuối tuần được tổ chức thường xuyên.

Estella Place thu hút đông đảo gia đình đến mua sắm và tận hưởng không khí Giáng sinh dịp cuối tuần.

Sau hành trình “săn sale”, khách hàng có thể tiếp tục dùng bữa tại nhà hàng, quán cà phê, trải nghiệm tiện ích giải trí hay đơn giản là dạo quanh và tận hưởng không khí Giáng sinh tại Estella Place. Sự kết hợp giữa mua sắm, ẩm thực, giải trí và không gian lễ hội mang đến điểm hẹn cuối tuần trọn vẹn cho gia đình và bạn bè trong ngày cuối năm.