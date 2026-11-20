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Chiều 19/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM tổ chức khảo sát công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Đinh Mùi 2027 tại Co.opmart Xa lộ Hà Nội. Tham dự chương trình có ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Cao Thanh Bình - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, đại diện các sở, ngành cùng lãnh đạo Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op). Nội dung khảo sát tập trung vào khả năng cung ứng, bình ổn giá, vận chuyển và phục vụ người dân trước, trong, sau Tết.
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Theo ông Cao Thanh Bình, việc chuẩn bị cần bao quát cả nguồn hàng lẫn khả năng phục vụ trong giai đoạn sức mua tăng cao. “Các mặt hàng thiết yếu phải được bảo đảm, không để thiếu trong thời gian trước, trong và sau Tết; giá cả cần được giữ ổn định. Hệ thống cũng cần tăng cường những chuyến bán hàng lưu động đến khu vực xa, đồng thời có hoạt động chăm lo cho công nhân, sinh viên và những người không có điều kiện về quê”, ông Bình chia sẻ.
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Trước nhu cầu mua sắm được dự báo tăng so với cùng kỳ, Saigon Co.op đã làm việc với các nhà cung cấp từ tháng 8-9 để chuẩn bị nguồn hàng và nguyên liệu. “Riêng thực phẩm tươi sống cùng những ngành hàng chủ lực được người dân mua nhiều trong dịp Tết, chúng tôi dự kiến tăng sản lượng từ 30% đến 50%. Tổng giá trị hàng Tết trên toàn hệ thống ước khoảng 10.000 tỷ đồng, đồng thời Saigon Co.op sẽ thực hiện đúng cam kết bình ổn giá với TP.HCM”, ông Hoàng Long, Giám đốc khu vực TP.HCM của Saigon Co.op, cho biết.
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Theo kế hoạch, tổng lượng hàng dự trữ của Saigon Co.op vượt 12.000 tấn, tập trung vào 9 nhóm bình ổn gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thực phẩm chế biến, rau củ quả và thủy hải sản. Để duy trì nguồn cung trong ba tháng trước, trong và sau Tết, hệ thống tăng liên kết với vùng nguyên liệu, hợp tác xã và nhà cung cấp tại nhiều địa phương, đồng thời kiểm soát hàng hóa qua chương trình “Tick xanh trách nhiệm”. Hàng Việt tiếp tục chiếm từ 90% cơ cấu sản phẩm, bên cạnh nguồn nông sản đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và OCOP.
Từ khâu dự trữ, Saigon Co.op tiếp tục chuẩn bị phương án lưu kho, vận chuyển từ trung tâm phân phối đến từng điểm bán và giao nhận đến khách hàng trong suốt mùa Tết. Đơn vị đang đầu tư thêm một trung tâm phân phối tại miền Trung, kết hợp phương thức vận chuyển mới nhằm tăng năng lực cung ứng, bảo đảm tiến độ, chất lượng hàng hóa và tiết giảm chi phí logistics. Nền tảng Co.op Online cùng các kênh mua sắm, thanh toán số cũng được sử dụng để phân bổ thêm lưu lượng mua sắm, nhất là trong những ngày cao điểm.
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Sự chuẩn bị về nguồn hàng được nối tiếp bằng chương trình Tết kéo dài 59 ngày từ đầu tháng 12, với khoảng 3.500 mặt hàng giảm giá. Trong ba ngày cận Tết, Saigon Co.op dự kiến phối hợp cùng nhà cung cấp tăng mức khuyến mãi đối với một số sản phẩm, hỗ trợ những người lao động chưa có điều kiện mua sắm sớm. Hệ thống đồng thời đẩy mạnh sử dụng bao bì tự hủy và các loại bao bì thân thiện với môi trường, từng bước hạn chế túi nylon trong hoạt động bán lẻ.
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Ở nhóm quà biếu, chương trình Hamper Tết Co.opmart 2027 có gần 70 mẫu giỏ, hộp quà thiết kế sẵn cùng lựa chọn tự chọn, với mức giá từ 99.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng. Chương trình “Đặt sớm - Ưu đãi tốt” dự kiến triển khai từ 19/11 đến 8/12 trên cả kênh trực tuyến và trực tiếp, dành ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng thành viên và đơn hàng số lượng lớn. Ngoài giỏ quà, hệ thống bổ sung đặc sản ba miền, dịch vụ đặt tiệc Co.op Party, sản phẩm tiện lợi Co.opReady và các thực đơn chế biến sẵn để mở rộng lựa chọn cho người mua.
Đang mua sắm tại Co.opmart Xa lộ Hà Nội, anh Trần Minh Duy (37 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết gia đình anh thường chọn hệ thống này khi cần mua thực phẩm và đồ dùng. “Đến Tết, tôi cũng thường mua quà tại Co.opmart để biếu người thân vì có nhiều mức giá, hàng hóa được sắp xếp rõ ràng nên dễ lựa chọn. Nếu có thêm ưu đãi đặt sớm và dịch vụ giao quà thì việc chuẩn bị Tết sẽ thuận tiện hơn”, anh Duy chia sẻ.
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Để đáp ứng lượng khách tăng, từ ngày 18/1 đến 1/2/2027, Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile và Finelife tại TP.HCM dự kiến mở cửa từ 7h đến 22h mỗi ngày. Trong ba ngày 2-4/2 (tương ứng 26-28 tháng Chạp), hệ thống phục vụ từ 6h đến 23h; ngày 5/2 (tức 29 tháng Chạp), mở cửa từ 6h đến 12h. Các điểm bán nghỉ mùng 1, hoạt động từ 8h đến 12h trong mùng 2-5 và trở lại giờ bình thường từ mùng 6; hệ thống Co.opmart, Co.op Food tại các tỉnh dự kiến nghỉ từ mùng 1 đến mùng 3, mở lại vào mùng 4.
Nguồn hàng còn được đưa đến khu công nghiệp, khu chế xuất và địa bàn xa trung tâm thông qua hơn 300 chuyến bán hàng lưu động, các combo an sinh và chuỗi siêu thị 0 đồng. Saigon Co.op cũng dự kiến tổ chức 20 “Chuyến xe hạnh phúc”, đưa khoảng 900 người lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, đồng thời trao 8.000 phần quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo. “Các combo dành cho người thu nhập thấp cần có giá phù hợp nhưng sản phẩm vẫn phải bảo đảm chất lượng cao. Thông tin về nguồn cung và chính sách bình ổn giá cũng cần được truyền tải rõ để người dân yên tâm mua sắm, không tích trữ khi chưa cần thiết”, ông Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.