Theo ông Cao Thanh Bình, việc chuẩn bị cần bao quát cả nguồn hàng lẫn khả năng phục vụ trong giai đoạn sức mua tăng cao. “Các mặt hàng thiết yếu phải được bảo đảm, không để thiếu trong thời gian trước, trong và sau Tết; giá cả cần được giữ ổn định. Hệ thống cũng cần tăng cường những chuyến bán hàng lưu động đến khu vực xa, đồng thời có hoạt động chăm lo cho công nhân, sinh viên và những người không có điều kiện về quê”, ông Bình chia sẻ.